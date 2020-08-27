Günlük burç yorumları iş, aile ve para konularında ne ifade ediyor? 28 Ağustos 2020 burç yorumları

28 Ağustos 2020 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından her gün takip ediliyor. Cuma günü burçları aşk, sağlık, para ve aile konularında neler bekliyor? Günlük burç yorumları nasıl? Hayal gücüne yönelen Aslan burcunun sağlık konularına dikkat etmesi gerekiyor, rüyalarıyla öne çıkan Balık burcu ise sanatsal konulara yönelebilir. Cuma günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor. Başak burcu çocukların okul hayatıyla ilgili konularla ilgilenebilir.



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 28 Ağustos Cuma günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Olaylara ciddiyetle yaklaşman gereken bir gündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Cuma günü gerçekleşecek Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açının etkisiyle sanatsal konulara vakit ayırabilirsin. Aşk hayatında uyumlu enerjilerin var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Beklenmedik durumların kendini gösterebileceği Cuma günü boyunca etrafınla olan ilişkilerinde uyum yakalıyor olacaksın. Ödemelerin ile ilgili konuları düzenlemen gerekebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evliliğin ile ilgili konular önemli hale geliyor. Eşinle aranızdaki uyum gün boyunca devam edebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Hayal gücünü kullanabileceğin konulara yönebilirsin. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin.

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Beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirsiniz! 28 Ağustos 2020 günlük burç yorumları