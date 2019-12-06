Günlük burç yorumları! 9 Aralık 2019 Pazartesi

9 Aralık 2019 Pazartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bugün özellikle Ay Mars karşıtlığının etkisiyle öğle saatlerinde değişken bir tutumda ve biraz gergin olabilirsin. Parasal konularda risk almak istemeyeceksin. Sorumluluklarını yerine getirmek adına destekleyici bir gündesin. Dikkatini daha çok yatırımlarınla ilgili alana yöneltebilirsin.

BOĞA BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla konfor isteğin devam ediyor olacak. Venüs Neptün olumlu açısının etkinleşmesiyle romantik bir duygu durumunda olabilirsin. Yalnız bir Boğa isen partner arayışında olabilirsin. Hassas enerjiler devrede. Partnerin varsa onunla birlikte sakin ve güzel bir gün geçirmek istiyorsun.

İKİZLER BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Kredilerin ve borçların kafanı gereğinden fazla meşgul ediyor olabilir. İç sesin bir an önce yatırım yapman, kendini sağlama alman konusunda tüm gün seni düşündürecek. Bugün yönetici gezegenin Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. Akşam saatlerinde Ay Satürn olumlu açısının devreye girmesiyle hırsla ve metotlu bir şekilde işlerine dört elle sarılıyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Ay Boğa burcunda ilerliyor ve sende bugün projelerini sağlamlaştırmak adına istikrarlı bir şekilde harekete geçiyor olacaksın. Venüs Neptün olumlu açısı idealist bir tavırda olacağını gösteriyor. Akşam saatlerine doğru yardıma ihtiyacı olanları da düşünecek, elinden geldiğinde gerek maddi gerekse manevi anlamda fedakarlıklar yapmak isteyeceksin.

ASLAN BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Uzun süredir sağlık anlamında yaşadığın sorunlar seni bunaltmış olabilir. Bugün dışarıda olmak, huzurlu bir gün geçirmek isteyeceksin. Sanatsal konularda da kendini gösterebileceğin, ya da sergi, müze gibi ruhuna iyi gelecek yerlere gitmek isteyeceğin bir gün. Hayal gücün oldukça geniş. Akşam saatlerinde günlük rutin işlerine odaklanacaksın.

BAŞAK BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün yönetici gezegenin Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. Hukuksal konular ya da akademik konularla ilgili kararlı tavırlarınla dikkat çekiyorsun. Öğle saatlerinde öfke patlamalarına karşı dikkatli olmalısın. Akşam ise duygularında çok daha kontrollü ilerliyorsun.

TERAZİ BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bu sabah güzel, pozitif bir güne uyanıyorsun. Rüyalarından çok fazla etkilenmiş olarak uyanabilirsin. Şefkatli ve yardıma ihtiyacı olanları düşüneceğin, bu konuda adımlar atmak isteyeceğin bir gündesin. İkili ilişkilerinde de şanslısın. Birlikte keyifli vakitler geçirebilir, güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

AKREP BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Partnerinle olan ilişkinde düşüncesizce çıkışlar yapabilir, tansiyonu yüksek tartışmaların başlamasına sebep olabilirsin. Ay Mars karşıtlığının etkisiyle gergin bir sabah. Ancak öğleden sonra özellikle de akşam üstüne doğru pozitif açılar söz konusu. Uzlaşmacı davranacak ve durumu toparlayacaksın.

YAY BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Bulunduğun ortamda, çalışma koşullarında güven ve konfor arayışı içindesin. Sempatik bir tavırdasın. Bugün Merkür gezegeni senin burcuna geçiş yapıyor. Öğleden sonra sezgilerini ve sanatsal yaratıcılığını ortaya koyabileceğin enerjiler var. Tasarım işi ile uğraşıyorsan bu etkileri değerlendirmeni tavsiye ederim.

OĞLAK BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Çocuklarının masrafları ile ilgili konular var gündeminde. Maddi kaynaklarını değerlendirebilir biraz değişken ve gergin bir tavırda olabilirsin. Öğle saatlerinden sonra ise çok daha uyumlu açılar söz konusu. Dikkatli ve disiplinli şekilde işlerini halletmek isteyecek, geç saatlere kadar çalışmak isteğinde olacaksın.

KOVA BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Boğa burcunda ilerleyen Ay evinde huzurlu bir ortam yaratma isteği içinde olmanı sağlıyor. Seni rahatsız edecek şeyleri kendinden uzaklaştırıyorsun. Günün ikinci yarısında özellikle kadınlarla ilişkiler adına güzel etkiler var. Bir bayan arkadaşına vereceğin tavsiye hayat kurtarıcı olacak.

BALIK BURÇLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Duygusal, uyumlu, naif bir ruh haliyle bu sabah uyanacaksın. Gece gördüğün rüyalar tüm gün aklında, zihnini meşgul edebilir. Hayal gücünün ve estetik zevkinin çok yüksek olduğu bugün yaratıcı şeylerle uğraşmak isteyebilirsin. İlişkilerin adına da destekleyici etkiler söz konusu.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com