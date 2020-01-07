Günlük burç yorumları 8 Ocak 2020 Çarşamba

8 Ocak 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Eğitimle ilgili konularda sıkı iletişimde olabilir, bilgi almak adına uğraşabilirsin. Bir şeylere adım atmadan önce enine boyuna düşünmeli, hemen başlatmamalısın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Cüzdanını ilgilendiren konular bugün devrede. Müptelası olduğun şeyler için bugün aşırı para harcayabilirsin. Banka gibi yerlerde veya banka kartınla işlem yapman gereken durumlarda hayli dikkatli olmalısın. Yanıltıcı durumlarla karşılaşma olasılığın yüksek.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Zaten genellikle konuşkan olan sen bugün hem aşırı konuşkansın hem de şairane bir edayla konuşuyor olacaksın. Sezgilerinin inanılmaz arttığını fark edebilirsin. Hayal dünyan bugün çok aktif. Aynı zamanda çevrendeki insanlarında ihtiyaçlarını göz ardı etmeyeceksin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Değişken enerjiler içerisinde olabilirsin bugün. Evde kalıp kitap okumak veya bilgilenmek adına belgesel izleyebilirsin. İç sesine çok fazla kulak kabarttığın bir gündesin. Pasif kalmak isteyebilir ve endişeli bir ruh halinde olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Projelerinle ilgili konularda birtakım bilgi alışverişlerinde bulunmak, çevrenle sosyalleşmek adına güzel bir gün. Gün içerisinde bir yardım derneği gibi bir kuruluşla irtibata geçip zor durumda olan insanlara yardımcı olmak isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Kendini ön plana koymak istediğin ve daha çok konuşmalarınla dikkat çekme arzunun yükseldiği bir gündesin. Bazı konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Anlaşılmadığını düşünüyorsun. Flörtünün hassas yaklaşımı ve yumuşak sözleri üzüntünü giderecektir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Eşinin ailesi ile ilgili konular bugün ön planda olabilir. Onlarla ilgili öğrenmen, haberleşmen gereken durumlar var. Akşama doğru kendi evinle ilgili konularda çözülmesi gerektiren işleri halledeceksin. Düzenlemen gereken şeyler varsa estetik becerini de işin içine katmanla ortaya harika bir sonuç çıkabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda hareketli bir günündesin. Parasal konularda partnerin tarafından hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Gereğinden fazla hassas olman seni yıpratıyor olabilir. Duygularına çok fazla teslim oluyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ortaklı işlerin bugün ön planda olacak. Sözleşmelerle ilgili imza atman gereken durumlar söz konusu ise çok dikkatli olmalısın. Kandırılmalara açık olacağın bir gündesin. Çok acil bir durum söz konusu değil ise ertelemende fayda var.

Oğlak Burçları ve yükselen Oğlak

İş yerindeki arkadaşlarınla sosyalleşeceğin enerjiler var. Sağlığın bugün hassas olabilir. Özellikle sinir sistemi rahatsızlıklarına dikkat etmelisin. Evcil hayvanın varsa onunla ilgilenmek isteyebilirsin. Hassaslığını arttıracak açılar devrede.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Çocuklarınla birlikte ılımlı, entelektüel bir iletişim içerisinde olabilirsin. Onların yaşadıkları zorlu durumları anlayacak ve yardımcı olmak isteyeceksin. Gün içerisinde kafa karışıklıkları yaşayabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Bugün seni hassaslaştıracak, duygusal davranmanı sağlayacak durumlar söz konusu olabilir. Yaratıcı yönün hayli aktif. Müziğin ritmine kendini kaptırıp sanatsal tasarımlar yapman için hayli uygun enerjiler devrede.



Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com