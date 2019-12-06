Günlük burç yorumları! 8 Aralık 2019 Pazar

8 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bugün 10:30’a kadar boşlukta olacak, sonrasında ise Boğa burcuna geçiyor. Maddi kaynaklarını korumak isteğinde olacaksın. Aynı zamanda Ay Büyüyen Ay fazında ilerliyor bugün. İşlerinle ilgili düzeltmen gereken şeyleri düzenlemen içinde uygun bir gün. Bu akşam ani gelişecek olan konular dengeni değiştirebilir.

BOĞA BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün Ay sabah 10:30’da boşluktan çıkıp senin burcuna geçiyor. Rahatını bozmak istemeyeceğin, konfor alanında rahat etmek istediğin bir Pazar günü olacak. Bugün öğle saatlerinde izlediğin bir film, okuduğun bir yazı seni çok hassaslaştırabilir. Ailen içinde fedakârlıklar yapacağın iyimser enerjilerle dolusun.

İKİZLER BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Ay Boğa burcuna bu sabah geçiyor olacak. Bilinçaltında güven arayışında olacağın bir gün. Aşırı yemek içmek sana kendini iyi hissettirebilir. Öğle saatlerinde partnerinle ilgili konularda aşırı hassaslaşabilir, kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Olayları çok fazla büyütmemeye çalışmanda fayda var.

YENGEÇ BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bu sabah Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle arkadaşlarınla birlikte olmak, yemekli organizasyonlar düzenlemek isteyebilirsin. Sosyal çevrenle olan ilişkilerini sağlamlaştırmak içinde güzel bir gün. Öğle saatlerinde Güneş Neptün karesinin etkisiyle etki altında kalmaya açık olabilirsin. Iyimserliğinin kötüye kullanılmasına izin vermemelisin.

ASLAN BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Büyüyen Ay fazında ilerleyen Ay ortaya koyduğun işleri analiz etmen için güzel bir fırsat sunuyor. İşinle ilgili konularda ani ve beklenmedik gelişmeler meydana gelebilir. Aynı zamanda bugün kafa karışıkları yaşamaya da açık olacağın etkiler var.

BAŞAK BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Ay bu sabah boşluktan çıkıp 10:30’da Boğa burcuna geçiş yapıyor. İştahın çok artabilir. Yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda temkinli olman gereken bir gün. Yabancılarla ilgili işlerinde beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Kadınlarla olan ilişkilerinde şanslı etkiler söz konusu.

TERAZİ BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Ay bugün Büyüyen Ay fazında ilerliyor. Ödemeler ve kredilerin ile ilgili konularını tekrar analiz etmen ve düzenlemen gerekebilir. Maddi kaynaklarını korumak istiyorsun. Düşüncelerinde fazla sabit ve inatçı davranabilirsin. Özellikle öğleden sonra huzursuz enerjiler altında olabilirsin. Kendini iyi hissetmek için yemek yeme konusunu biraz abartabilirsin.

AKREP BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (24 EKİM - 23 KASIM)

Ay bu sabah saat 10:30’da boşluktan çıkıyor ve karşıt burcun olan Boğa burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkilerinde güven arayışın bugün çok daha fazla artıyor. Ancak bağımsızlıkta istiyorsun. Özellikle partnerinin fazla baskısı seni bunaltabilir. Sıra dışı tavırların onu şaşırtacak.

YAY BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (24 KASIM - 22 ARALIK)

Ay bugün Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bulunduğun alanda konforunu sağlamak ve rahat etmek istiyorsun. Güneş Neptün karesinin etkisiyle belirsiz ve kararsız enerjiler altında olabilir ve ne yöne gideceğini bilemez bir tavırda olabilirsin. Ancak genel anlamda hoşgörülü ve iyimser bir günündesin.

OĞLAK BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün aşk hayatında ters giden şeyleri anlamak isteyecek ve emin adımlarla ilerlemek isteyeceksin. Belki sevdiğinle yüz yüze konuşmak ve işini sağlama almak iyi bir fikir olabilir. Ancak bu alanda ani ve beklenmedik gelişebilecek olaylara da hazırlıklı olmalısın. Bir süredir üzerindeki baskılardan dolayı fazla bunaldığını hissediyor olabilirsin.

KOVA BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bütün gün evde olmak, miskinlik yapmak isteyebilirsin. Ay bu sabah Boğa burcuna geçiyor. Iştahınında gereğinden fazla açıldığını hissedebilirsin. Öğle saatlerinde arkadaşlarından biriyle görüşebilir ve belirsizlikler yaşayan bir arkadaşına yardım etmek isteyebilirsin. Annen ya da varsa kızkardeşlerinle ilgili alacağın bir haber seni çok şaşırtacak.

BALIK BURÇLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR (20 ŞUBAT - 20 MART)

Günün ilk yarısında kendini çok karmaşık ve tereddütlü hissedebilirsin. Düşüncelerini toparlamakta adeta zorlanıyorsun. Ancak öğleden sonra huzuru sağlamak adına yakın çevrende kilit rol oynayacak, konuşmalarınla herkesi sakinleştireceksin. Sıradışı fikirlerin onlarında aklına yatıyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com