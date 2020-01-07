Günlük burç yorumları 7 Ocak 2020 Salı

7 Ocak 2020 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bu sabah Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçti. Dengeni sağlamakta zorlanacağın bir sabah olabilir. Sabah saatlerinde trafiğe çıkacaksan sakin kalmaya özen göstermelisin. Aceleci tavırların ve kurallara uymaman sonrasında başına iş açılabilir. Kardeşlerinle olan iletişimin bugünlerde artacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bu sabah saat 05:11’de senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçti. Parasal konularla ilgili diğer insanlarla iletişime geçmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Bu sabah Neptünyen açıların devreye girmesiyle sanat ve müzik konularına eğilmek, hayal gücünü genişletmek isteyebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay bu sabah senin burcuna geçti. Zihinsel enerjinin yüksek olduğu iki günlük bir sürece girmiş bulunuyorsun. Sabah saatlerinde sinirsel gerginlikler, öfke patlamaları ve birtakım sağlık problemleri yaşayabilirsin. Dikkatli olmalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Büyüyen Ay fazında ilerleyen Ay düzeltilecek şeyleri düzenlemen için güzel bir fırsat sunuyor. Aklındaki konular için iletişime geçmek, fikir alışverişleri yapmak hayli faydalı olabilir. Empati yeteneğinin hayli etkin olduğu bugün birçok konuda aşırı hassas davranabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sezgilerinin inanılmaz kuvvetli olduğu bir gündesin. Sabah uyandığında da gece gördüğün rüyaların etkisinde kalabilirsin zira Güneş ile Neptün arasındaki uyumlu açı sezgisel tarafını çok arttıracaktır. Arkadaş çevrenden bir kadınla aranda ufak bir tartışma yaşanabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

İş yerinde bugün arkadaşlarınla vakit geçirmek, bilgilenmek açısından güzel enerjiler var. Sabah erken saatlerinde bir miktar huysuz ve değişken davranışlar içerisinde olabilirsin. Ailenden bir kişiyle olan ilişkinde bugün özellikle belirli bir konu hakkında sabrının kalmadığını hissedebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Büyüyen Ay fazında ilerleyen Ay başlatılan işleri analiz etmen ve gerekirse düzeltmeler yapman konusunda seni uyarıyor. Uzaklarla olan işlerin varsa ya da dış ticaret ile uğraşan bir Terazi isen bugün işini ilgilendiren konularda önemli haberler alabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Parasal konular hakkında hayatındaki önemli bir kadın ile bir tartışma içerisine girebilirsin. Sakinliğini korumakta zorlanacağın bir sabah olabilir. Plansız hareket etmemeye dikkat etmelisin. Ödemelerinle ilgili konularda birinden destek almanda fayda var.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Değişken enerjiler bugün seni sarabilir. Sabah erken saatlerde huzursuz bir ruh halinde olabilirsin. Özellikle ikili ilişkilerinde partnerinin senden yoğun ilgi ve beklentileri seni aşırı rahatsız ediyor. Basit bir konudan çıkan tartışma büyüyerek işleri zorlaştırabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu sabah Ay İkizler burcuna geçti. Sağlığın, özellikle de sinir sistemin, ellerin, kolların ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Duygusal anlamda fazla hassas ve duyarlı olabilirsin. Sokak hayvanları ile ilgili bir şeyler yapmak ya da birileriyle iletişime geçmek isteyebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün daha çok aşk hayatına odaklanabilir, birileriyle iletişime geçebilirsin. Karşındaki kişiyle aynı kafada olmak ve zihinsel anlamda uyuşmak senin için önemli. Estetik zevkinde bugün hayli yerinde. Bir şeyler satın almak isteyebilirsin. Özellikle de elin hep kitaplara gidecektir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ay bugün Büyüyen Ay fazında ilerliyor. Başlatılan süreçleri analiz etmek, yeniden anlamaya çalışmak için hayli güzel enerjiler var. Mistik ve Psişik tarafların bugün inanılmaz artıyor. Güneş Neptün etkileşimi devrede. Gece rüyanda seni etkileyen şeyler görmüş olman ve etkisinde kalman söz konusu olabilir. Bunlar haberci rüyalar olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com