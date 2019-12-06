Günlük burç yorumları! 7 Aralık 2019 Cumartesi

7 Aralık 2019 Cumartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bugün senin burcunda ilerliyor olacak. Harekete geçme konusunda zorlanmıyorsun. Günün ilk yarısında enerjiler çok daha pozitif ilerliyor ancak öğleden sonra Ay Satürn ve Ay Plüton karesinin etkisiyle fazla hırslı ve duygusal anlamda patlamaya hazır bir bomba gibi davranabilirsin etrafını. Seni sakinleştirecek faaliyetlere yönelmende fayda var.

BOĞA BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün Ay sana yabancı bir enerji olan Koç burcunda ilerliyor. Zihinsel anlamda endişeli bir durumda olabilirsin. Buna ilaveten hassas bir yapıdasın. Evliysen eşinin ailesindeki kadın figürleri ile zorlanmalar yaşayabilirsin. Abartılı tepkiler vermekten imtina etmelisin. Saat 18:00’den sonra Ay boşlukta ilerleyecek. Keyif alacağın şeylerle ilgilenebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugün arkadaşlarınla birlikte olmak sana iyi gelebilir. Hareketli ve sıcak bir enerjiyle herkesin sevgisini kazanacaksın. Günün ilk yarısında ebeveynlerinle olan ilişkilerinin uyumlu olacaktır. Ancak günün geri kalanında yıkıcı bir tutum sergilememeye dikkat etmelisin. Zorlayıcı etkiler var. Saat 18:00’den sonra Ay boşlukta ilerleyecek.

YENGEÇ BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün işinle ilgili konulara yönelmek isteyebilirsin. Bazı konularda fazla hırs yapabilir, kendini öne çıkarmak isteyebilirsin. Partnerinle olan ilişkinde reddedilmekten korkuyor olabilirsin. Akşam saatlerinde duygularını çok daha uç noktalarda yaşayabilir, gece uyumakta zorlanabilirsin. Saat 18:00’den sonra Ay boşlukta ilerleyeceğinden yeni bir şeye başlamamanda yarar var.

ASLAN BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Uzak yerler, yabancılarla olan işlerinde harekete geçmek üzere erkenden yataktan atabilirsin kendini. Hırsla bir şeyleri halletmek isteyeceksin. Bilhassa karşı cinsle olan ilişkilerinde dengeli ve uyumlu bir günündesin. Bu akşam evin ve kariyerin arasında kararsızlık yaşayabilir, iki enerji arasında sıkışıp kaldığını hissedebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Ortaklı iş yapan bir Başaksan bugün ortağınla birlikte ödemeleriniz, işleriniz konusunda açık ve direkt bir şekilde konuları konuşmak üzerine yoğunlaşabilirsin. Sorumluluklarını almak konusunda yapıcısın. Özellikle günün ilk saatlerinde bu durumunu değerlendirmelisin. Öğleden sonra zorlayıcı enerjiler söz konusu olduğundan önemli görüşmelerini bu saatlere denk getirmemeye çalışman daha doğru olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Partnerinle birlikte vakit geçirmek için harika bir gün. Ancak Ay Venüs karesinin de etkinleşmesiyle ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Ya ona karşı aşırı ilgili ya da fazla kendini düşünebilirsin. Bu akşamı yalnız geçirmen daha iyi olabilir. Kolay enerjiler yok. Bazı şeyleri kafanda takıntı haline getirebilirsin.

AKREP BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün sağlığına dikkat etmelisin. Özellikle başında ve gözlerinde ağrılar oluşabilir. Ailenden alacağın destekle kendini daha iyi hissediyorsun. Bu akşam Ay Plüton karesi etkinleşecek. Ancak etkisini gün boyunca hissedebilirsin. Yıkıcı tutumlar sergilememeye dikkat etmelisin. Saat 18:00’den sonra Ay boşlukta ilerleyecek. Seni zorlamayacak şeylerle uğraşman iyi olabilir.

YAY BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Duygusal ilişkilerinde fazla bencil davranabilirsin bugün. Yüksek bir enerjin var. Tepkilerini kontrol etmekte zorlanabilir, aniden öfkelenebilirsin. Abartılı tepkiler vermen karşı tarafı bunaltıyor. Akşam ise yalnız kalmanda ve rahatlatıcı şeylerle uğraşmanda fayda var. Saat 18:00’den sonra Ay boşlukta olacak.

OĞLAK BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün ailenle birlikte olmak isteyebilirsin. Ancak Ay Satürn karesinin etkinleşmesiyle sevgini ve iyi duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin. Fazla ciddi bir tutum içinde olman ailenin bireylerini bunaltabilir. Katı tutumunu bırakıp biraz eğlenmeyi denemelisin. Bu akşam uyumakta zorlanabilirsin.

KOVA BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

İletişimde sabırsız ve direkt olacağın bir gün. Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor. Sorumluluklarını almaktan çekinmeyecek, koşullarından memnun olacaksın. Ancak yakın çevrene karşı fazla önyargılı davranabilirsin. Bu konuda daha rahat olmaya çalışmalısın. Saat 18:00’den sonra Ay boşlukta ilerleyecek. Keyif alacağın şeylerle uğraşman daha doğru olacaktır.

BALIK BURÇLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Harcamalar konusunda ipin ucunu kaçırabilirsin. Duygusal anlamda yaşadığın olumsuzlukların baskısını bu şekilde gidereceğini düşünüyor olabilirsin. Belki de biraz profesyonel yardım alman iyi olabilir. Çok hassas bir yapın var. Bu akşam özellikle duygusal patlamalar yaşayabilirsin. Sakinleştirici bitki çayları içmek uyumana da yardımcı olacaktır. Saat 18:00’den sonra Ay boşluğa giriyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com