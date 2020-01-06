Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi

6 Ocak 2020 Pazartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Parasal konularda temkinli hareket etmek istediğin bir gündesin. İşinle alakalı olarak seni rahatlatacak haberler alabilirsin. Senin amirin konumundaki bir kişinin fazla korumacı tavırları seni bunaltabilir ancak bunu pek belli etmeyeceksin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bugün senin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Miskinliğin ve iştahın bugün de hayli fazla olabilir. İkili ilişkilerinde öğleden sonra zorlanabilirsin. Rahatını bozmak istememen karşı tarafı sinirlendiriyor olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün gizemli bir havan var. Seninle ilgilenen kişi aklından ne geçtiğini tahmin etmekte zorlanıyor olabilir. Konsantre olmanı gerektirecek işlerin varsa şayet saat 15:08’e kadar vaktini iyi değerlendirmelisin. Sonrasında Ay boşluğa girecek. Odaklanmakta sorun yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Partnerinle ilişkinde zorlanmalar yaşasan da yapman gerekenleri yerine getiriyorsun. Günün ilk yarısında uyumlu bir enerjin var. Ancak sonrasında canın bir şey yapmak istemeyebilir, kendini halsiz hissedebilirsin. Arkadaşlarınla birlikte olmak ve yemeğe gitmek sana iyi gelecektir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün bir konuda annenin tam desteğini alabilirsin. Bu konu kendini iyi hissetmene sebep oluyor. İlişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Saat 15:08’den sonra Ay boşlukta seyredecek. Bu saat sonrasında yeni bir işe başlamamanda fayda var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Hukuksal konularda yoğun işleri olan Başaksan bugün senin için fedakârlık yapacak birisi sayesinde hayli rahatlıyorsun. Günün ilk yarısında sakinliğini korumakta zorlanmayacaksın ancak öğleden sonra iş arkadaşınla arandaki bir konu gerilmene sebep olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Maddi konularla ilgili kafanı hayli fazla meşgul edebilirsin. Aşk hayatında işler bugün pek yolunda gitmeyebilir zira yönetici gezegenin Venüs Ay ile zorlayıcı açılar içerisinde olacak. Etrafındaki kadınlarla da anlaşmakta güçlük çekebileceğin bir gündesin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Hislerin ve duygularının inanılmaz yükseldiği, ruhsal anlamda çok yoğun hissedeceğin enerjiler var. Kendini işine vermekte zorlanabilirsin. Saat 15:08’den sonra Ay boşlukta seyredecek, keyif alacağın şeylerle ilgilenmen daha iyi olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Fazla idealist bir tavırda olman bugün seni çekemeyen birinin hiç hoşuna gitmiyor. Sağlığınla ilgili konular hassaslaşabilir. Özellikle boğaz bölgende rahatsızlık hissedebilirsin. Öğleden sonra kendini daha güçlü ve iyi hissedeceğin enerjiler devrede olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarının hayli arttığı bir gündesin. Kendinle ilgili verdiğin kararı eşinle paylaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Dayanıklı ve metotlu çalışmaların meyvesini verecektir merak etme. Öğleden sonra özellikle 15:08 sonrasında yeni bir işe başlamamaya özen göstermelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ailenle aranda bugün birtakım anlaşmazlıklar çıkabilir. Aşırı hassasiyet göstermen ve gereğinden fazla tepki vermen işleri karıştırabilir. Günün ikinci yarısında Satürn ile Ay arasındaki uyumlu açının devreye girmesiyle toparlanacak ve işlerine yoğunlaşacaksın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Hislerin bugün çok yoğun ve sezgilerin çok açık olabilir. Rüyanda gördüğün şeyler de bugün seni çok etkileyebilir. Adeta birer mesaj niteliği taşıyan hissiyatın ve rüyaların yakın zamanda yanılmadığını sana gösterecek. Bunları bir kenara not etmeyi ihmal etmemelisin.



Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com