Günlük burç yorumları 5 Kasım 2019 Salı yorumları

5 Kasım 2019 Salı günlük burç yorumları arama motorunda en çok aranan konular arasında bulunuyor. Aşk, sağlık ve para konularında yaşanacak gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hayata dair gelişmelerin yer aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi Yazdı.

KOÇ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Güne aktif ve dinamik başlıyorsun. Bir an önce işlere başlamak ve halletmek arzusundasın. Fiziksel eforun yüksek. Saat 13:28’de Mars Plüton kare açısı kesinleşiyor. İşlerinle ilgili konularda eşinle veya ortağınla gerilebilirsiniz. Kendi fikrini savunurken fazla kavgacı ve güç delisi gibi davranabilirsin. Saat 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak.

BOĞA BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Yoğun ve detaylı bir çalışma için uygun günündesin. Ekip çalışmalarına yatkınsın. Fakat grubun lideri olma konusunda fanatik bir şekilde diretebilirsin. Diğerlerinin yönetilmeye ihtiyacı olduğunu yoksa halledemeyeceklerini düşünüyor olabilirsin. Bu anlamda kadınlardan yana destek görüyorsun. Saat 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Partnerinle ilgili geçmişte yaşanmış bir olaya kafanı takabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Gün boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Özgürlük isteğinin körüklendiği bir gündesin. Eğitiminle ilgili yeni fikirler öğrenmeye açık olacaksın. Mars Plüton karesi bugün kesinleşiyor. Çocuklarının masraflarıyla ilgili olarak ayrıldığın eşinle bir mücadeleye girebilirsin. Saat 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Bu akşam geçmişin bir muhasebesini yapabilir ve bazı konularda kendi kendine öfkelenebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Ödemelerinle ilgili soğukkanlı davranmaya çalışıyorsun. Güne oldukça aktif başlayacaksın. Öğle saatlerinde etrafındaki bayan figürlerinden destek görebilirsin. Evinle ilgili konularda eşinle aranızdaki bir tartışma güç mücadelesine dönebilir ve olaylar kimin kime sözü geçecek kavgasına dönüşebilir. Saat 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Geçmişte çocukları ilgilendiren bir konuyla ilgili sorunlar bu akşam su yüzüne çıkıyor.

ASLAN BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Yaratıcılığının yüksek olacağı bir gündesin. Danışmanlıklarında bunun faydasını görüyorsun. Sabah saatlerinde iş nedeniyle şehir değiştirmen gerekebilir. Ancak Mars Plüton karesinin kesinleşeceği öğle saatlerinde kendi şubenden veya diğer şubeden bir çalışma arkadaşınla kural tanımaz tavırlarından ötürü gerilebilirsiniz. Onlarda seni kibirli tutumundan ötürü eleştirecek olabilirler. 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak.

BAŞAK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Güne oldukça enerjik başlıyorsun. Hemen harekete geçmeyi hedefleyeceksin. Paranı borsa ve benzeri bir alana yatırmak istiyorsan bugün doğru gün olmayabilir. Annenin veya ailendeki kadın figürlerinin bu konudaki fikirlerini almalı ve onların içgüdülerine güvenmelisin. Saat 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Bu akşam aklın ve duyguların arasında kalabilirsin. Geçmişte aynı sınıfta okuduğun ve duygusal bir ilişki yaşadığın biriyle ilgili karşına çıkacak bir haber ya da bir mesaj bütün duygularını talan edebilir.

TERAZİ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Kimseden ültimatom almak istemediğin ve amacına dönük olarak bir an önce harekete geçeceğin bir gündesin. Yakın çevre veya kardeşlerinden göreceğin destekler seni mutlu ediyor. Ebeveynlerinle gerilmemeye dikkat etmelisin. Her şeyi ben bilirim tavrın onları kızdırıyor olabilir. Saat 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Bu gece aşk hayatının muhasebesini yapıp, geçmişinle hesaplaşabilirsin.

AKREP BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Bugün Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor. Fiziksel eforunun da yüksek olacağı bugün evinle ve ailenle ilgili konularda harekete geçmeye hazırsın. Yakın çevre ve kardeşlerinle ilişkilerinde yaşanacak gerginliklerde kendini frenlemelisin. Ağzından çıkacak sözlerin telafisi olmayabilir. 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Bu akşam geçmişten gelen sorunları büyütmemeye özen göster.

YAY BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Ay Kova burcunda ilerlemesine devam ederken özellikle fikirsel alanda bağımsızlık dürtünün yüksek olacağı bir gündesin. Kimse kimsenin hayatına müdahale edemez bunu biliyorsun ve bu konuda sorunu olan bir yakınına tam destek veriyorsun. Arkadaş çevrendeki bir kişinin kibirli davranışlarından rahatsızlık duyabilirsin. 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Mantığınla duyguların çatışıyor.

OĞLAK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

Yatırımlarını ilgilendiren konularda kendi bildiğini okumak ve bir an önce aklındakini uygulamaya koymak istiyorsun. İşyerinde üst ve otorite figürlerinle takışmamaya dikkat etmelisin. Olayları bir güç savaşına döndürürsen onlar kazanacaktır. 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Geçmişte parasal bir konuyla ilgili verdiğin yanlış kararın pişmanlığı ile bu akşam uyumakta zorlanacaksın.

KOVA BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

İyimserliğini koruman gereken günlerdesin. Eşinin ailesi ile ilgili halletmen gerekenler için harekete geçiyorsun. Onlarla ilişkilerinde dikkatli olmalısın. Sürtüşmelerin yaşanmaması için olayları akışına bırakmaya çalış. Arkadaş çevrendeki bayan figürlerinden bu konuda alacağın destekler senin için çok kıymetli. 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Geçmişten gelen konuların kabak gibi ortaya çıkacağı bir akşam olabilir.

BALIK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 05 KASIM 2019 SALI YORUMLARI

İş yerindeki kadın üstlerinden göreceğin destekler ve samimiyet seni ziyadesiyle mutlu ediyor. Mars ve Plüton karesinin kesinleşeceği bugün miras, nafaka gibi konularda büyük bir mücadeleye girişebilirsin. Özgürlüğünü ve bireyselliğini koruman gerektiğini söyleyen iç sesine güvenmelisin. 17:37 sonrasında Ay boşlukta olacak. Geçmişle ilgili konulara sinirlenebilir, hop oturup hop kalkabilirsin bu akşam.