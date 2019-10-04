Günlük burç yorumları 5 Ekim 2019 Cumartesi!

Astrolojiye yakından ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor. 5 Ekim 2019 cumartesi günlük burç yorumları sorgulanıyor. Aşk, sağlık ve para konularında neler yaşanacağı merak ediliyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi dağılmış bir ruh hali içinde bulabilirsiniz. Bir süredir kendinizi anlatmaktan ve sizi anlamaya çalışmaları beklemekten yoruldunuz. Ancak kendinizi bu kadar hırpalamanız yersiz. Değiştiremeyeceğiniz gerçekleri kabullenin ve kendiniz için farklı bir yol denemeyi seçin. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız insanların davranışlarına dikkat, sizi işten soğutabilir.

BOĞA BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Bugün iş hayatınızda da önemli gelişmeler söz konusu. Beklediğiniz haberi alabilir yeni ve başarılı bir dönemin kapılarını aralayabilirsiniz. Özel hayatınızda da yeni gelişmeler söz konusu. Partnerinizle ilgili bir haber alabilir ve tekrar bir araya geleceğiniz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Gereksiz yere gurur ya da inat yapmadan harekete geçin.

İKİZLER BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Bugün işinizle ilgili alacağınız bir telefon tüm planlarınızı alt üst edebilir. Ama unutmayın siz beklenmedik durumların kahramanısınız. Kendinizi göstereceğiniz bu fırsatı kaçırmayın. Özel hayatınızda ise katılacağınız sosyal ortamlarda arkadaşlarınız aracılığı ile hayatınızın aşkı ile tanışabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Bugünlerde iş hayatınızda yeni kazançlar kapısı açılabilir. Beklenmedik şekilde ek bir iş ya da ekstra kazanç elde edebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün güvenliğinizle ilgili konularda daha duyarlı davranmalısınız, değerli bir eşyanızı kaybedebilir ya da küçük bir kazanın mağduru olabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise ailenizden birinin size yardımına ihtiyacı olabilir.

ASLAN BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bugünlerde özel yaşamınızla ilgili konularda daha cesaretli ve gerçekçi davranmalısınız. Bu dönemde seçimlerinizi iyi belirlemelisiniz. Ya sevginize emek verecek ve gerçek mutluluğu aşkı huzuru doyasıya yaşayacaksınız. Ya da sevgiden uzak beraberliklere doğru yol alacaksınız. Bu kararı verip uygulamak kolay olmayacak ama kazançlı siz olacaksınız.

BAŞAK BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)

Son zamanlardaki ruh haliniz sizi depresyona sokabilir. Bir an evvel kendinizi toparlayarak yorgun düşmüş sarsılmış ruh halinizden sıyrılmalısınız. Siz mantığı ile yaşayan ama duyguları ile beslenen özel insanlarsınız. Hayatı ertelemeyin. İşinizle ilgili başarı uzak değil ama bir an evvel yeniden konsantrasyonunuzu yakalamalısınız.

TERAZİ BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Bugün işinizle ilgili bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Kararınızı etkilemek isteyen ve sizi rakip görenler olabilir. Mantığınızı ve sağduyunuzu koruyun. Parasal konularda sorunsuz bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Özel hayatınızda ise partnerinizle yaşadığınız huzur sizin en büyük desteğiniz. Ruhsal olarak şanslısınız, bunu hayatın diğer alanlarında avantaja çevirebilirsiniz.

AKREP BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Bugün kendinizi fiziksel olarak zinde ve enerjik hisserek güne başlayabilirsiniz. Ertelediğiniz işler için bugün iyi bir gün. Özellikle parasal konularda çözülmeyi bekleyen sorunlar için hamle yapma zamanı. Akşam saatlerinde yakın çevrenizden gelecek dedikodularla canınız sıkılabilir. Duymamak her zaman iyidir, unutmayın.

YAY BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)

Bugün aile ve özel yaşamınızda yaşanacak gelişmelerden fazlasıyla etkilenebilir ve güne ruhsal olarak yorgun başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizde bulunan sizden farklı düşünen kişilerle aranızda, ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Mümkünse sakin ve hoşgörülü davranmaya çalışırsanız; huzurunuz kaçmamış olur. Bugünlerde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün beklenmedik olaylar günü. İş hayatınızda yeni ortaklıklar ya da yatırımlar gündeme gelebilir. Gelecek için kritik bir gün ve kararlar sizi bekliyor. Özel hayatınızda ise ailenize yeni bir üye daha katılabilir. Mutlu bir akşam sizi bekliyor. Uzun zamandır yaşadığınız tedirgin günler artık geride kalıyor. Stresi bir yana bırakıp, tadını çıkarın.

KOVA BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Bugün fiziksel çekiciliğiniz de oldukça yüksek. Bu da karşı cinsin dikkatini çekerek aşk hayatınızda yaşanacak gelişmelere işaret etmekte. Yaşanmışlıkların verdiği olgunlukla doğru kararlar alabilir yeni insanlarla tanışmanın getirdiği şansları değerlendirebilirsiniz. İş hayatınızda ise finansal konularda haklarınızı aramanız ve takipçisi olmanız gereken bir gündesiniz.

BALIK BURCU 5 Ekim 2019 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün hayatınızı büyük bir ölçüde değiştirecek çok önemli bir teklif alabilirsiniz. Bu teklif size yaşça büyük bir insandan gelebilir. Özel yaşamınız da ise, iş hayatınızda yaşadığınız sorunların ilişkinize yansımasıyla geçirdiğiniz zorlu günlerden sonra anlayış ve saygıyla ilişkinizi güçlendirerek var olan problemleri aşacak zamanlarda olacaksınız.