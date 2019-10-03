Günlük burç yorumları 4 Ekim 2019 Cuma!

Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını takip ediyor. Sağlık, aşk ve para konularında neler yaşanacağı sorgulanıyor. Günlük hayatta yaşanan gelişmeler burç yorumlarında yazılıyor. 4 Ekim 2019 cuma günü burç yorumlarında ne olacağı merak ediliyor. Haberimizin devamında 4 Ekim 2019 cuma günü burç yorumlarını bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Kendinizi fazlasıyla yorgun hissedeceğiniz bir gün olabilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle yapacağınız planlar sizi rahatlatabilir. Özel hayatınızda partneriniz sizin fikirlerinize ihtiyaç duyuyor olabilir. Bugüne kadar sessizliğinizi koruduğunuz bu konuda artık bir şeyler söylemenin zamanı gelmiş olabilir.

BOĞA BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 NİSAN – 21 MAYIS)

Her zaman yeni şeyler deneyen biri olmayabilirsiniz. Böylelikle hayal kırıklığı yaşama ihtimalinizi azaltıp, rutin hayatınızı devam ettirebilirsiniz ancak karşınıza çıkabilecek ilgi çekici, yeni şeyler denemeye değer olabilir. Özel hayatınızda geçmiş saplantınızdan sıyrılıp önünüzdeki fırsatları değerlendirmeniz, mutlu bir gelecek için ilk adım olabilir.

İKİZLER BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün empati yaparak çevrenizdeki insanların hayatlarına olan farkındalığınızı geliştirebilirsiniz. Son zamanlarda partnerinize olan yaklaşımınız onu bir hayli mutlu ediyor. İlişkiniz için yapıcı bir dönem içindesiniz. Sağlık sorunlarınızı önemseyin, mide problemlerinize dikkat!

YENGEÇ BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Birilerinden çok büyük beklentileriniz olabilir hatta bu kişiyi idol haline getirmiş olabilirsiniz. Bu kişinin size sunabileceği çok şey olabilir ancak onun da bir insan olduğunu ve hatalar yapabileceğini unutmamalısınız. Özel hayatınızda partnerinizin söylediklerini yanlış anlayabilir, gereksiz alınganlıklar içine girebilirsiniz.

ASLAN BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Kendiniz için bir şeyler yapmak sizin için zor olabilir. Özellikle başkalarının yardımına ihtiyacınız olabileceği düşüncesi sizi alıkoyabilir ancak bu sefer kendinize zaman ayırmalısınız. İş ortamınızdaki gerginlik günün ilk saatlerinde canınızı sıksa da, akşam saatlerinde partnerinizin yapacağı sürpriz keyfinizi yerine getirecek.

BAŞAK BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Birilerinin söyleyeceği bir şeyler sebebiyle bazı anılarınız su yüzüne çıkabilir. İlk bakışta sizin için üzücü anılar olsa bile artık bu yaşananların üstünden gelebildiğiniz için yaşananları iyi hatırlamak sizin elinizde. Maddi anlamda sıkıntıya düşmemek için kredi kartı harcamalarınızda kontrollü davranmanızda yarar var.

TERAZİ BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Bazı soruların cevabını arıyor olabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek bir cevabı aradığınızı düşünürsek oldukça dikkatli ve detaylı düşünebilmek adına kafanızı tamamen boşaltmalısınız. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bir akşam size fazlasıyla iyi gelebilir. Özel hayatınızda mükemmeli aramaktan vazgeçin artık.

AKREP BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 EKİM - 22 KASIM)

Devletle ilgili evraklarda ve kredi olanakları için olumlu bir gündesiniz. Cinsellik, ölüm ve insana ait tüm özelliklerin zihninizde sorgulandığı ve hayatınıza dair kriz ortamı oluşturan konuların çözümleri üzerinde kafa yorabileceksiniz. Cinsellik biraz daha hayatınızda önem kazanabilir.

YAY BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 KASIM- 22 ARALIK)

Denenmemiş bir konuda yol alabilme isteği taşıyorsunuz. Ortaklığınız mevcutsa hedeflediğiniz faaliyetin detayları konusunda fikir birliğinde olabilir, maddi anlamda daha iyi noktaya ulaşabilirsiniz. Özel hayatınızdaki vurdumduymaz yaklaşımınız partnerinizi çileden çıkarıyor. Bu durum ilişkinize zarar verebilir.

OĞLAK BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 ARALIK - 20 OCAK)

İş ortamınızda ve özellikle hizmet sektöründeyseniz yepyeni bir fikri deneyimlemek için proje geliştirmeye yatkın olabilirsiniz. İş ortamınızdaki kişilere karşı daha kollayıcı ve kabullenici bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Zinde kalabilmeniz için vücut egzersizlerine yönelebilir, beden sağlığınızı spor sayesinde dinamik bir konumda tutabilirsiniz.

KOVA BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Aileniz veya akrabalarınızla olan iletişimlerinizdeki diyaloglar neşeli ve canlı geçecektir. Samimi bir ortam yakalanabilir ve hoş etkileşimler ortaya çıkabilir. Size kan bağı ile yakın olan insanların doğasını anlama, onların iç dünyasındaki ayrıntıları keşfetme gibi incelikler dikkatinizi çekebilir. Kendi köklerinize ait olan özellikleri keşfetme yoluna gidebilirsiniz.

BALIK BURCU 4 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 ŞUBAT - 21 MART)

Bugün dilediğiniz konular üzerinde yatırım yapabilir, çılgınca da olsa hayalinizde canlandırdığınız konular için para harcamaya girişebilirsiniz. Maddi ve manevi kaynaklarınızı insanlığa fayda ve yardımlaşma için nasıl kullanabileceğinizi tasarlayabilirsiniz. Yatırımlarınızın zihinsel tatmine götüren yolda harcanıyor olması manevi tatmin sağlamanıza neden olabilir.Özel hayatınızda partnerinizle olan problemleriniz yakın zamanda çözüme kavuşacak.