3 Kasım 2019 Pazar günlük burç yorumları! Bugün burcunuz size ne anlatıyor?

3 Kasım 2019 Pazar günlük burç yorumları arama motorunda en çok aranan konular arasında bulunuyor. Aşk, sağlık ve para konularında yaşanacak gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hayata dair gelişmelerin yer aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi Yazdı.

KOÇ BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün Ay Oğlak burcundan Kova burcuna geçiyor ve saat 08:46 ile 14:19 arasında boşlukta olacak. Bugün genel anlamda uyumlu ve sosyal bir günündesin. Daha çok dışarıda olmayı yeğleyeceksin. Akşam saatlerinde annenle veya hayatındaki önemli kadın figürleriyle tartışmalara girmekten uzak durmalısın.

BOĞA BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Uzak yerlere olan seyahatlerinle ilgili eşinin sezgilerine güvenmelisin. Bir tatil planınız varsa evraklarınızı düzenlerken iki kere kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Merkür retrosu her türlü evrak işlerinde yanıltmaya açık etkiler barındırıyor. Bugün saat 08:46 ile 14:19 arasında boşlukta olacak. Gece saatlerinde tepkilerini kontrol etmekte zorlanabilir, gerginleşebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Sabah saatlerinde Ay Merkür sekstil açısının etkisiyle dengeli bir tutum içinde olacaksın. Mantığın ve duyguların birbiriyle uyumlu. Ay’ın 08:46’da Oğlak’tan Kova burcuna geçeceği 14:19’a kadar boşlukta olacak. Bu saatler arasında keyifli bir şeyler yapabilirsin. Günün çoğunluğunda uzlaşmacı ve etkileyici tavırlarınla partnerinle olan ilişkilerini güçlendirebileceksin.

YENGEÇ BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay bugün karşıt burcun olan Oğlak’tan Kova burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde her ne kadar partnerine odaklıysan akşama doğru aklın daha çok ödemeler, birlikte kazancınızın durumunda olacak. Evcil hayvanlarının bakımı ile de ilgilenmek arzusundasın. Ay Uranüs karesinin etkileşimiyle gece saatlerinde fazla tepkisel davranabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bu sabah evinle ilgili konularda hem aklın hem sezgilerin sana aynı şeyi söylüyor. Dikkate alırsan sen kazançlı çıkarsın. Ay’ın Kova burcuna geçeceği öğleden sonra partnerinle birlikte herkesten bağımsız bir şeyler yapmak isteğinde olacaksın. Gün boyunca sosyal ve sevecen tavırlarınla etrafının ilgi odağısın. Saat 08:46 ile 14:19 arasında Ay boşlukta seyir ediyor olacak.

BAŞAK BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Güne Ay Merkür uyumlu açısının etkisiyle dengeli bir ruh hali içerisinde başlıyorsun. Yakın çevren, kuzenlerin ve kardeşlerinle birlikte Pazar kahvaltısı yapmak isteğinde olabilirsin. Bugün saat 08:46 ile 14:19 arasında Ay boşlukta olacak. Bu saatlerde keyif aldığın konulara vakit ayırabilirsin. Gece saatlerinde sabırsız bir enerji içerisinde olabilir, tepkilerini kontrol etmekte zorlanabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Sabah evde güzel bir Pazar kahvaltısı yapmak için harika bir gün değil mi. Bugün evinle ilgili alışverişe çıkmak harika olabilir. Evinle ilgili ne zamandır bekleyen tamirat işleri, dikiş nakış işleri varsa becerikli bir günündesin. Akşam yemeğinde yapacağın etkileyici bir sürprizle partnerini şaşırtıyorsun. Bugün Ay burç değiştirirken saat 08:46 ile 14:19 arasında boşlukta olacak

AKREP BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugünü tamamen yakın çevren ve ailene ayırmak isteyeceksin. Günün erken saatlerinde kesinleşecek Ay Merkür destekleyici açısıyla akıcı bir şekilde kendini ifade etme ve yazı yazma kabiliyetin artabilir. İletişim işi içindeysen sabah erken saatleri bu anlamda kullanabilirsin. Ancak 08:46 ile 14:19 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatlerde yeni bir şey başlatmamaya çalışmalısın. Ay Uranüs karesinin etkileşimiyle gece saatlerinde fazla tepkisel ve istikrarsız davranabilirsin.

YAY BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Maddi koşullarınla ilgili düşünceler seni Pazar uykundan uyandırabilir. Bir süredir bu alanda yaşadığın sıkıntılar seni zorluyor. Mantık ve sezgilerini doğru kullanabileceğin enerjilerin hâkim olduğu sabah saatleri problemlerini çözmende faydalı olabilir. Bugün Ay Oğlak burcundan Kova burcuna geçiyor ve saat 08:46 ile 14:19 arasında boşlukta olacak.

OĞLAK BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün Ay senin burcundan çıkıp Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla günün büyük çoğunluğunda kendine ve kendi kazancına odaklı olacağın bir gündesin. İşinle ilgili yaşadığın stres ve üzerinde ki baskı iş değişikliği yapıp yapmaman konusunda kafanı karıştırıyor ve seni strese sokuyor olabilir. Yeni bir yere müracaat için Merkür geri hareketinin bitmesini beklemen iyi olur.

KOVA BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Becerikli bir günündesin. Bir süredir beklettiğin işlerin varsa bugün hedeflerin için eyleme geçmelisin. Saat 14:19 sonrasında Ay boşluktan çıkıyor ve senin burcuna geçiyor. Sıradışı fikirlerini eyleme geçirmek için bu saat sonrası çok uygun gözüküyor. Ancak 22:50 sonrasında Ay’ın Uranüs ile yapacağı kare açı ile gerginleşebilirsin. Tepkilerini kontrol etmekte zorlanacaksın.

BALIK BURÇLARI 3 KASIM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün Ay Oğlak burcundan Kova burcuna geçiyor ve saat 08:46 ile 14:19 arasında boşlukta olacak. Günün genelinde duygusallığın yüksek ve hassas olabilirsin. Bir partnere ihtiyaç duyuyorsun. Bu kişi iş yerinden bir kişiyse bugün ondan gelecek bir mesaj ya da mail içini hoplatabilir. Gece saatlerinde kadınlarla olan ilişkilerinde problemler yaşayabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com