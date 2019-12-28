Günlük burç yorumları! 29 Aralık 2019 Pazar

29 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay hümanist Kova burcunda ilerliyor olacak bugün. Arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmek sana iyi gelebilir. İyimser yapın ve hoşgörülü tavırlarınla arkadaşlarınla ve sosyal çevrenden kişilerle arandaki iyi ilişkilerini kuvvetlendiriyorsun.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sıradışı fikirlerinle bugün iş yerindeki arkadaşlarının ilgisini çekebilirsin. Aynı zamanda süregelen problemlere getireceğin yaratıcı çözümlerle iş süreçlerini de kısaltacaksın. Etrafındaki kadın figürleri ile olan ilişkilerin bugün hayli sıcak ve pozitif olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Yurtdışı ve yabancılarla iş yapan bir İkizler isen bu alanlarda önemli organizasyonlara katılabilirsin. İşinle alakalı bir eğitim için gruplar arasına katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsin. Yönetici gezegenin Merkür bugün Oğlak burcuna geçiyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ekip çalışmaları adına verimli bir gündesin. Eşinden romantik hediyeler alabilir veya seni heyecanlandıracak sürprizlerle karşılaşabilirsin. Zevkli bir günündesin. Aklında teknolojik hediyeler almak varsa bugün bunu değerlendirebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay bugün karşıt burcun olan Kova’da ilerliyor olacak. Eşinle olan ilişkilerinde hayli sevecen, sıcak ve romantik olacağın bir gündesin. Yaratıcılığının da yüksek olacağı bugünü faydalı geçirebilirsin. İsteklerinde aşırıya kaçmamaya ve kendini zaman zaman frenlemeye özen göstermelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeni fikirler öğrenmeye açık olacağın bir gündesin. Evcil hayvanlarınla ilgilenmek isteyebilirsin. Onlarla olan dostça ilişkin bugün sana ilgin duyan birinin gözünden kaçmayacak. Yönetici gezegenin Merkür bugün Oğlak burcuna geçiyor. Sağlığına özen göstermelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Aşk hayatının hareketli olacağı bir gündesin. Romantik aşık tavırlarında olabilirsin bugün. Özellikle hayatındaki kadın figürleri ile olan ilişkilerinde güzel ve şanslı etkiler var. Bağımsızlığına da önem verecek ve bu konuda hayli hassas bir yapıda olacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ailenle olan ilişkilerinde bireyselliğini ve bağımsızlığını vurgulayacağın, kendi kurallarını koyacağın bir gün olabilir. Aynı zamanda arkadaşlarını da eve davet edebilir, konukseverliğini onlara gösterebilirsin. Evinde sanatsal çalışmalar yapmak içinde uygun bir gündesin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay bugün Kova burcunda ilerliyor. Kova’nın yaratıcılığı, farklı düşünceler geliştirmekteki başarısı bugün sözel ve yazılı anlamda senin üzerine yansıyacak gözüküyor. Gruplar arasında ön planda olmak ve kendini göstermek, farkını ortaya koymak isteyebilirsin. Popülerliğin artıyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Gün içinde satın alacağın şeyler fazla orijinal ve hayli zevkli olabilir. Bilhassa sanatsal çalışmalardan çok etkileneceksin. Güzel bir tabloya biraz fazla para harcayabilirsin. Merkür gezegeni bugün Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak burcundaki gezegen yoğunluğu iyiden iyiye artıyor olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Fiziksel görünümünde inanılmaz farklı bir değişiklik yapabilirsin bugün. Bireyselliğini ve özgürlüğünü ortaya koymak istiyorsun. Bunu yansıtacak tarzda kıyafetlerde tercih edebilirsin. Etrafındaki bayan arkadaşlarınla olan ilişkilerinde de pozitif ilişkiler içerisinde olacaksın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Yaratıcılığının ön planda olacağı bugün kendi kendine kalmak ve sanatsal birtakım faaliyetlerle ilgilenmek isteyebilirsin. Yapacağın sanatsal çalışmaları arkadaşlarından birine hediye etmek isteyebilirsin. Soğukkanlı tavırlarınla özellikle çevrendeki kişilerin dikkatini çekiyor olacaksın.