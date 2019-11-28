Günlük burç yorumları 28 Kasım 2019 Perşembe!

Astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar günlük burç yorumlarını merak ediyor. Günlük burç yorumlarında hayata dair yaşanacak gelişmeler yorumlanıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 28 Kasım 2019 Perşembe günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bugün Yay burcunda güne başlıyoruz. Öğle saatlerinde Merkür Neptün etkileşimi sayesinde ruhsal konulara olan ilgin artabilir. Saat 13.50 ile 15.33 arasında Ay boşlukta olacak. Kendini çok zorlamadan akışta kalmaya özen göstermelisin. Sonrasında Oğlak burcuna geçecek olan Ay çok daha Özgüvenli ve temkinli olan sağlıyor.

BOĞA BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün oldukça yoğun enerjiler var. Ay bugün Yay burcundan Oğlak burcuna geçiyor olacak. Sabah saatlerinde sakin enerjiler altındasın. Venüs Uranüs üçgenin etkin olacağı bugün aşk hayatında ani sürprizlere açık olmasın. Öğleden sonra özgür olmak ve rutinin dışına çıkmak isteyebilirsin. Sanatsal konuları olan merakın akşam saatlerinde daha da çok artıyor

İKİZLER BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Yay burcundaki Ay bugün saat 15.33’ten sonra Oğlak burcuna geçiyor olacak. Öğle saatlerinde etkin olacak açılar; başkalarının düşüncelerini anlayabileceğin ve yaratıcı enerjiler altında olacağın etkiler sunuyor. Bugün şanslı bir gün. Akşam saatlerinde farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Yakın kız arkadaşlarınla buluşabilir birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Oldukça yoğun enerjiler altında olacağımız bir gündeyiz. Ay Jüpiter kavuşumu şanslı bir gün olacağına işaret ediyor. Saat 13:50 ile 15.33 arasında Ay boşlukta olacağından kendini çok fazla yormamalısın. Ay Oğlak burcuna geçtikten sonra çok daha organize olabilir ve eşinle birlikte bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde sıradışı konularla ilgilenmek isteyebilirsin. Sezgilerinin yüksek olacağı bir akşam. Partnerinin romantik bir sürprizi ile çok mutlu olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Ay Yay burcunda güne başlıyoruz ancak öğleden sonra Oğlak burcuna geçecek olan Ay dengesiz enerjiler sunuyor. Fakat bu sabah şanslı etkiler var. Yine de beklentilerinde aşırıya kaçmamalısın. İşinle ilgili konularda çok daha yaratıcı olabilirsin. Özellikle teknik konularda problemlerine yaratıcı çözümler getireceksin. Konukseverliğinin yüksek olacağı bu akşam dostlarınla hoşça vakit geçirebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bugün öğle vaktine kadar olan saatlerde başkalarının düşüncelerini almayabilecek ve onlara yardımcı olmak isteyeceksin Cömert bir günündesin. Saat 13.50 ile 15.33 arasında işlerine odaklanmakta zorlanabilirsiniz, çünkü Ay boşlukta olacak. Sonrasında Oğlak burcuna geçen Ay çocuklarınla ilgili konularda sorumluluk duygusu ile hareket etmeni sağlıyor. Bu akşam bilimsel konularda ilgini çekecek kitaplar veya filmler izlemek isteyebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Yay burcundan Oğlak burcuna geçecek olan Ay neşeli ruh halimize ciddi, organize ve disiplinli bir hava katacak bugün. Günün ilk yarısında sanatsal konular ilgini çekebilir. Aşırı yemek yeme isteğinde olabilirsin. Günün geri kalanında heyecanlı durumlar var. Sevdiğinle birlikte size has şekilde güzel vakit geçirebilirsiniz. Oldukça sevecen ve romantik bir akşam olacak sizler için.

AKREP BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçecek olan Ay saat 13.50 ile 15:33 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasını dinlenerek geçirebilirsin. Ay Jüpiter kavuşumunun etkinleşeceği öğle saatlerinde kadınlarla olan ilişkilerinde şanslısın. Onlardan güzel dönüşler alıyorsun. Bu akşam yaratıcı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Bayan arkadaşların ile birlikte güzel vakit geçirmek için uyumlu bir gün.

YAY BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 KASIM - 22 ARALIK)

Bugün Ay senin burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçiyor olacak. Ay’ın Jüpiter ile olan kavuşumunun etkili olacağı öğle vakitlerinde yurtdışı ile alakalı işlerinde güzel haberler alıyorsun. Öğleden sonrasında ise parasal konularda biraz zorlanabilir, karamsarlığa kapılabilirsin. Akşam saatlerinde ise farklı enerjiler hâkim olacak. Bağımsız hareket etmek ve keyifli vakit geçirmek isteyeceksin.

OĞLAK BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün saat 15.33’te Ay senin burcuna geçiyor fakat öncesinde 2 saat kadar boşlukta olacak. Bu süreçte yeni bir konuya başlamamaya dikkat etmelisin. Sonrasında ise çok daha ciddi ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyor olacaksın. Yaratıcılığını çok etkin bir şekilde kullanabileceğin bir gündesin. Akşam saatlerinde arkadaşlarınla birlikte olmak sana iyi gelecek.

KOVA BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Sabah saatlerinde fazla sezgisel olabilir ve etrafındakilere karşı oldukça hoşgörülü davranabilirsin. Ay bugün burç değiştiriyor ve Oğlak burcuna geçiyor. Duygusal anlamda soğuk bir tavır takınacaksın. Bu akşam ilgini çekecek değişik konularla meşgul olabilirsin. Evine sanatsal zevkini taşıyacak orijinal parçalar almak isteyebilirsin.

BALIK BURÇLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün Yay burcundan Oğlak burcuna geçen Ay neşeli ruh halimize ciddi, organize ve disiplinli bir hava katacak bugün. Saat 13:50 ile 15.33 arasında Ay boşlukta olacağından kendini konulara odaklanmakta zorlanırken bulabilirsin. Etrafındaki kadın figürleri ile iyi ilişkiler altında olacaksın. Günün geri kalanında sezgilerin çok daha yükseliyor. Bu akşam arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmek için oldukça ideal.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com