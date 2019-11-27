Günlük burç yorumları 27 Kasım 2019 Çarşamba!

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarını sorguluyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 27 Kasım 2019 Çarşamba günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (21 MART - 20 NİSAN)

Yay burcundaki Yeniay’dan sonra bugün çok daha özgürlükçü, coşkulu ve sabırsız enerjiler altındasın. Öğleden sonra Ay Neptün karesinin etkisiyle birtakım kafa karışıklıkları yaşaman olası gözüküyor. Yeniay ile birlikte yurtdışı planları yapmaya yöneldiysen bugünlerde fazla hayalci olabilir, bütçeni aşacak tatil planları yaparken bulabilirsin kendini.

BOĞA BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Dün Yay burcunda gerçekleşen Yeniayın etkilerini daha çok krediler ve borçlar alanında yaşadın. Bugün bu konularla alakalı olarak arkadaşlarının da seni yönlendirmesine bağlı bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Aldığın fikirleri bugün değerlendirmeye almaman daha iyi olabilir. Çünkü öğleden sonraki açılar kafa karışıklıklarının yoğun olacağını gösteriyor. Yarın etkin olacak Venüs Uranüs üçgeninin etkisiyle de aniden âşık olma potansiyelin yükseliyor, benden söylemesi.

İKİZLER BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Yay burcunda ilerleyen Ay sana çok yakın enerjiler barındırıyor. Çocuksuluk, hevesli ve coşkulu olma, girişkenlik. Fakat bugün saat 14:30’dan sonra devreye girecek olan enerjiler senin duygusal anlamda karmaşalar yaşamana sebep olacak gözüküyor. Yarın kesinleşecek ama etkisi bugünden hissedilecek olan Venüs Uranüs olumlu açısını da ilişkilerinde heyecanlı ve sürprizli durumlarla yaşayacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Çalışma ortamında bu sabah son derece arkadaş canlısısın. Samimi tavırlarınla herkesin ilgisini çekiyorsun. Ancak öğleden sonraki enerjiler senin enerjini biraz düşürebilir, bazı konularda gereğinden fazla endişelenmene sebep olabilir. Gereksiz alınganlıklarla canını sıkabilir. Akşam iş çıkışında ise sevdiğinin bir sürprizi ile şaşırabilir ve sevinebilirsin. İlişkilerde heyecanların olacağı bir iki gün seni bekliyor.

ASLAN BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Yay burcunda ilerleyen Ay iyimser, neşeli, uyumlu bir tarz katıyor sana. Yalnız sabırsızlık durumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Öğleden sonraki enerjiler kafa karışıklıkları yaşayabileceğini gösterirken sabırsız tutumun nedeniyle işleri hemen halletmek istemen sonrasında seni düşündürebilir. İş yerinde yaratıcılığını kullanabileceğin açılar iki gün boyunca etkin durumda. İyi değerlendirmeye bak.

BAŞAK BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Evinle ilgili konularda bu sabah değişken enerjiler altındasın ve çok enerjiksin. Evindeki odaların veya bazı eşyaların yerlerini değiştirmek isteyebilirsin. Değişiklikler sana iyi gelecektir. Günün ikinci yarısında sorunlardan kaçma eğilimi gösterebilirsin. Gerçeklerin sana ağır geldiğini fark edip onları yok saymak istiyorsun. Duygusal karmaşalar yaşaman olası. Ancak güzel açılar da devrede olacak. Aşk hayatında sürprizli durumlara hazır olmalısın.

TERAZİ BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bugün düşüncelerinde özgür olmak, felsefi kitaplar okumak ihtiyacında olabilirsin. Çalışma ortamında veya çalışma arkadaşlarınla aranda karşılıklı yanlış anlamalar oluşabilir. Onlar tarafından kandırılmaya açık olabilirsin. Bu konuda dikkatli olmalısın. İlişkinde heyecanlara, sürprizlere açık olmalısın.

AKREP BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün Yay burcunda ilerleyen Ay özellikle parasal konularda sabırsız enerjiler altında olmanı sağlıyor. Alışverişe çıkmak için fazla istekli olabilirsin bugün. Ancak öğleden sonraki enerjilere dikkat etmelisin. Dalgınlıkların olabilir. Cüzdanını veya aldıklarını bir yerlerde unutabilirsin. Aynı zamanda Venüs Uranüs üçgeninin etkisiyle bugünlerde özgürlüğüne fazla düşkün olacaksın.

YAY BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (24 KASIM - 22 ARALIK)

Dün burcunda gerçekleşen Yeniaydan sonra bugünde gayet enerji dolu, iyimser ve değişken enerjiler devam ediyor olacak. Bugün saat 14:36’da etkinleşecek Ay Neptün olumsuz açısının etkisiyle aldığın kararlarda mantıklı davranmayabilirsin. Aşırı değişken bir tutum sergileyebilirsin. Bugün önemli işlerden ziyade keyifli vakit geçirerek gününü tamamlaman daha doğru olacaktır.

OĞLAK BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Bugünü ruhuna iyi gelecek kişisel gelişim kitapları okuyarak geçirebilirsin. Öğleden sonra daha melankolik etkiler altındasın. Sorunlarından kaçma eğilimi gösterebilir ve olaylara fazla hassas yaklaşabilirsin. Fakat zihinsel anlamda odaklanırsan bu akşam itibariyle çok daha yaratıcı enerjilerin seni desteklediğini fark edeceksin.

KOVA BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Sosyal çevren ve arkadaşlarınla birlikte güzel bir gün geçirmek için harika enerjiler var. Arkadaş canlısı olacağın ve çevrene uyum sağlamakta zorlanmayacağın güzel enerjilerle dolu olacaksın. Bugün öğleden sonra yediklerini ve içtiklerine dikkat etmeli, fazla kaçırmamaya dikkat etmelisin. Seni rahatsız edebilir. Bu akşam itibariyle ailenden sana gelecek ve seni çok mutlu edecek heyecanlı sürprizler olabilir.

BALIK BURÇLARI 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bulunduğun ortamda ve işyerinde uyumlu enerjiler var. Kendini rahat bir şekilde ifade edebiliyorsun. İyimser bir günündesin. Öğleden sonra yaşayacağın bir olay senin bulunduğun ortamda özellikle de amirlerinin nezdinde kendi pozisyonunu sorgulamana sebep olabilir. Bazı konularda yön değiştirmeye karar verebilirsin. Venüs Uranüs etkileşimi önümüzdeki günlerde sıradışı kişilere ilgi duyacağın ve aniden âşık olabileceğin bir etki getirebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com