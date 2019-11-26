Günlük burç yorumları 26 Kasım 2019 Salı! Burçlar ne söylüyor?

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarını sorguluyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 26 Kasım 2019 Salı günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 26 KASIM 2019 SALI (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün saat 18:05’te gerçekleşecek olan Yeniay senin için uzak yerler, yurtdışı, akademik ve hukuksal alanlarda meydana gelebilecek yeniliklere işaret ediyor. Kariyerini etkileyecek olan bir eğitime başlayabilirsin. Yeni başlayacağın bir işin yurtdışı ile bağlantısı olabilir. Hayallerinde gerçekleştirmek istediğin bir proje için maddi kaynak bulma arayışına girebilirsin. Ancak ödeyebileceğin miktarı aşmamanda fayda var.

BOĞA BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay ortak gelirler alanını etkiliyor olacak. Eşinin maddi kaynaklarında önemli gelişmeler meydana gelebilir. Sende bu Yeniay ile birlikte ortaklı bir işe başlayabilir veya ortağınla güzel bir projeye adım atabilirsin. Aklındaki bir proje ile ilgili sözleşme düzenlemek adına da uygun bir süreç olacak. Evlilik gibi geleceğini ilgilendiren bir konuda adım atabilirsin. Ancak ani öfke patlamalarına, bir anlık öfkeyle kötü sözler söylememeye özen göstermelisin. Buna azami dikkat etmelisin.

İKİZLER BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugün karşıt burcun Yay’da gerçekleşecek yeniay ortaklı işler, ikili ilişkiler ve anlaşmalar alanını etkiliyor olacak. Bu Yeniay ile birlikte güzel bir birlikteliğe adım atabilirsin. Bu hem özel hayatın hem de iş alanınla ilgili olabilir. Bir süredir hayalini kurduğun bir kariyer hedefin varsa hayata geçirebilirsin. Ancak sağlık problemlerine dikkat etmen gerekiyor. Ani tansiyon ve sinirsel durumlara karşı temkinli olmalısın. 21 Mayıs ile 28 Mayıs arasında doğan Güneş burcu İkizlersen daha fazla etki altında olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Yay burcunda bu akşam meydana gelecek Yeniay çalışma şartlarını ve varsa yanında çalışanları hedef alıyor. Çalışma ortamında ve iş süreçlerini ilgilendiren konularda meydana gelecek olan değişikliklerin olumlu sonuçları olabilir. Bir süredir hayalinde yurtdışı ile ilgili bir planın varsa bunu çocukların ya da sevgilinle birlikte gerçekleştirmek isteyebilirsin. Ancak arkadaş çevrenle alakalı konularda meydana gelecek ani olaylar keyfini kaçırabilir.

ASLAN BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Yay burcunda bugün meydana gelecek olan Yeniay duygusal ilişkiler ve çocuklar alanını etkisi altına alıyor. Çocuklarınla olan iletişimini olumlu anlamda değiştirecek bir yenilik girebilir hayatına. Birisiyle duygusal bir birliktelik yaşayabilir, arkadaşlık ilişkin bir anda özel bir birlikteliğe dönüşebilir. Bir süredir hayalini kurduğun bir evi satın almak ya da kiralamak adına harekete geçebilirsin. Ancak ev içerisinde meydana gelebilecek sakatlıklara karşıda temkinli olmalısın.

BAŞAK BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bugün ev, aile, yuva ve yaşam alanını ilgilendiren konularda önemli değişikliklere gebe olan bir Yeniay meydana geliyor. Bu süreçte alternatif bir yaşam alanına taşınabilir, eşinle birlikte hayalini kurduğun bir aracı satın almak için harekete geçebilirsin. Yine eşinle birlikte kısa bir seyahate de çıkabilirsiniz. Ancak iletişimine çok dikkat etmen gerekiyor. İstemeden de olsa ani bir öfke ile sonradan pişman olacağın sözler söylememeye dikkat etmelisin. 24 Ağustos ile 31 Ağustos arasında doğan Güneş burcu Başaksan daha fazla etki altında olacaksın.

TERAZİ BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bu akşam meydana gelecek olan Yay Yeniayı hayatında pozitif değişiklikler meydana getiriyor. Yeni bir eğitime başlayabilirsin. Kardeşlerin ya da kuzenlerinle birlikte ilişkini olumlu anlamda etkileyecek bir sürece girebilirsin. Bir evcil hayvan satın alabilir ya da en güzeli sahiplenebilirsin. Çalışma alanında hayalini kurduğunuz ferahlığı sağlayacak birtakım eşyalar satın alabilirsin. Yatırımlarınla ilgili güzel gelişmeler var. Fakat ani meydana gelebilecek parasal kayıplarda söz konusu olabilir. Elinden geldiğince borç almamaya ve borçlanmamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (24 EKİM - 23 KASIM)

Parasal anlamda çok güzel enerjiler barındıran bir Yay Yeniayı gerçekleşiyor bu akşam. Yatırım alanında iyicil etkiler barındırıyor. Sana keyif veren uğraşları bir iş haline dönüştürebilirsin. Çok hoşlandığın birisiyle konuşmak içinde uygun bir zamandasın. Çocuklarla ilgili hayalini kurduğun ve fedakârlık etmen gereken bir konu varsa aksiyon alacaksın. Yalnız ikili ilişkilerine dikkat etmelisin. Ani sürtüşmelere karşı sakin kalmalı diline hâkim olmalısın. İstemeden de olsa partnerini çok kırabilirsin.

YAY BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (24 KASIM - 22 ARALIK)

Bugün burcunda meydana gelecek olan Yeniay en çok seni etkileyecek ve yenileyecek etkilere sahip. Artık küllerinden yeniden doğma vakti. Seni yavaşlatan ve geriye çeken her şeyden silkinip yepyeni bir enerjiyle doğacağın güzel ve pozitif etkiler barındırıyor. Evlilik adına önemli bir adım atabilir ya da hayalini kurduğun yeni bir yaşam alanına geçebilirsin. Sağlık problemlerine çok dikkat etmelisin. Sinirsel problemlerinin meydana getireceği ani durumlar can sıkıcı olabilir. 23 Kasım ile 30 Kasım arasında doğan Güneş burcu Yay isen çok daha fazla etki altında olacaksın.

OĞLAK BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (23 ARALIK - 20 OCAK)

Yay burcunda bu akşam meydana gelecek Yeniay bilinçdışı taraflarını, ruhsal alanlarını etkileyebilir. Bugüne kadar fark etmediğin bir yeteneğini bu Yeniay ile birlikte fark edebilirsin. Seni etkileyecek bir ruhsal çalışma yapmaya başlayabilirsin. Yakın çevrenle birlikte yapmak istediğin şeyler varsa bu süreçte harekete geçiyorsun. İletişim alanında güzel etkiler var. Ancak aşk hayatında meydana gelebilecek yeni durumlar öfkelenmene sebep olabilir. Bu durumu arkadaş çevrene yansıtman birtakım gerginliklere sebep olabilir.

KOVA BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün akşam meydana gelecek olan Yay Yeniayı arkadaş alanında meydana geliyor. Yeniay seni değişime yönlendirecek pozitif etkiler barındırıyor. Aynı zamanda kariyerinden elde edeceğin kazançlarında da olumlu yenilikler var. Yatırımlarınla ilgili düşündüklerini hayata geçirebileceksin. Bununla birlikte kariyerinde önemli anlaşmalara imza atabilirsin. Ancak evinde meydana gelebilecek yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanacaksın. Kariyer hayatın bu durumdan etkilenebilir.

BALIK BURÇLARI 26 KASIM 2019 SALI (20 ŞUBAT - 20 MART)

Yay burcunda bu akşam meydana gelecek Yeniay, kariyer alanında sana yepyeni fırsatların kapılarını açıyor. Kariyer hayatında önemli bir değişimden geçebilirsin. Bir süredir seni heyecanlandıran konuları akademik alanda veya yurtdışı ile bağlantılı konularda gerçekleştirmek adına harekete geçebilirsin. Ancak hukuksal konularla ilgili işlerinde dikkatli olmanda fayda var. Öfkeyle hareket etmen kötü sonuçlar doğurabilir. Sakin kalmaya özen göstermelisin. 19 Şubat ile 27 Şubat arasında doğan Güneş burcu Balık isen çok daha fazla etki altında olacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

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