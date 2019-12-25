Günlük burç yorumları! 26 Aralık 2019 Perşembe

26 Aralık 2019 Perşembe günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

2019 yılının son tutulması bugün Oğlak burcunun 4 derecesinde meydana geliyor. Tutulmanın etkilerinin 6 ay boyunca süreceğini bilmelisin. Kariyer evini direkt etkisi altına alacak olan bu tutulmanın etkisiyle kariyer hayatında önemli gelişmeler meydana gelebilir. Aynı zamanda disiplin temalarını da hayatında ve özellikle de kariyer alanında çok net bir biçimde hissedeceksin. Her şeyden önce şanslı etkiler söz konusu. Parasal alandan da gelecek sürpriz gelişmeler tutulmayı destekler konumda.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Oğlak burcunun 4 derecesinde bugün saat 08:12’de çok önemli bir Güneş tutulma meydana geliyor. Bir Toprak elementi burcu olarak senin üzerinde de çok fazla destekleyici etkileri olacaktır. Yurtdışı, yabancılar, akademik konuları kapsayan hayat alanında meydana gelen bu tutulma ani, sürpriz fırsatları da beraberinde getiriyor. Beklenmedik bu gelişmeler seni hayli mutlu edecek. Yaptığın iş ile ilgili olarak yurtdışına açılabilir ya da yurt dışında önemli bir eğitim fırsatı yakalayabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Oğlak burcunda bugün meydana gelen tutulma ortaklı paylaşımlar ve kredi, borçlar alanında meydana geliyor. Bu konularla alakalı tıkanmış bazı konuların nasıl çözüldüğüne şimdi şahit olacaksın. Hiç beklemediğin bir alandan gelecek ani destekler seni şaşırtacak. Tutulma cömert etkiler barındırıyor. Alamadığın paraları ya da maddi yardımları şimdi alacak olabilirsin. Eşinle bir nafaka sürecin varsa bu 6 ay içerisinde hallolacağından şüphen olmasın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkiler ve ortaklıklar evinde meydana gelen Oğlak burcundaki Güneş tutulması güzel fırsatlar sunuyor olacak. Büyük iyicil Jüpiter’in etkisinde gerçekleşmesi, ikili ilişkilerinde sürpriz gelişmeler meydana getirebilir. Bunlar, sana güzel sorumluluklar yükleyecek olan evlilik gibi ya da ortaklık kurmak gibi durumlar olabilir. Ancak bunun yanında hayatından gitmesi gereken bir ilişkin varsa bu tutulma ile birlikte gidecektir. Aynı zamanda eşinin hayatında da şanslı ve kazançlı bir takım yeni fırsatlar da meydana gelebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Çalışma koşullarını ve sağlık alanını direkt etkisi altına alacak bir tutulma bugün Oğlak burcunun 4 derecesinde meydana geliyor. Bir sağlık problemin varsa şimdi sana iyi gelecek güzel bir iyileşme fırsatı yakalayabilirsin. Çalışma alanında ya da yanında çalışanlar varsa şimdi onlarla ilgili güzel ve sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Kariyer evindeki Uranüs’ün sürpriz ve beklenmedik gelişmeleri anlatıyor olduğunu da söylemeliyim. Bunlar tutulmanın etkilerini destekleyen enerjiler barındırıyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Oğlak burcunun 4 derecesinde saat 08:12’de meydana gelecek olan Güneş tutulması senin aşk, çocuklar, keyifler ve hobiler alanını etkiliyor olacak. Çocuklarının önüne aniden bir yurtdışı fırsatı çıkabilir. Çocuk isteyen bir yükselen Başaksan şimdi hiç umudun yokken bu konuda güzel haberler alabilirsin. Aşkı arayan yalnız bir Başaksan bu tutulma ile birlikte 6 ay içerisinde hayallerindeki aşkı bulabilirsin. Veyahut hobilerinden para kazanabilir, beklenmedik yurtdışı fırsatları elde edebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugün Oğlak burcunda önemli bir Güneş tutulma meydana geliyor. Ailen ve yaşadığın alanla ilgili konuları etkisi altına alan iyicil etkilerinin yanında tutulmanın krediler ve borçlar alanındaki Uranüs ile de sıkı sıkıya bir bağlantısı var. Hiç aklında yokken kredi çekip bir ev alabilirsin ya da ailenin evinde seni de mutlu edecek güzel değişiklikler meydana gelebilir. Beklemediğin bir paranın gelmesi de senin hanenle ilgili birtakım yenilikler yapmanı da tetikleyebilir. Tutulmanın etkileri 6 ay boyunca etkisini gösterir, bunu da unutmamalısın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Eğitimler, seyahatler, yakın çevre alanlarını direkt etkisi altına alacak bir Güneş tutulması bugün Oğlak burcunda saat 08:12’de meydana geliyor. Güzel fırsatlar sağlayacak yeni bir eğitime başlayabilirsin. Eğitimler nedeniyle sıklıkla şehir değiştirmek durumunda kalabilirsin. Bunlar sana belirli sorumluluklar yükleyecek olsa da güzel fırsatlar da sunacağını aklından çıkarmamalısın. Aynı zamanda kardeşlerinin ya da yakın akrabalarının hayatlarında da güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Önümüzdeki 6 ay boyunca güzel etkiler seni bekliyor olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bugün Oğlak burcunun 4 derecesinde saat 08:12’de önemli bir Güneş tutulması var. Yatırımlar ve kazançlar evinde meydana gelen bu tutulma senin için güzel fırsatlar sunuyor olacak. Çalışma alanında sıradışı ve yenilikçi durumlar sayesinde yakalayacağın fırsatların geri dönüşü senin için parasal anlamda olabilir. Yeni bir yatırım yapmaya başlayabilirsin. Cömertlik ve bolluğun simgesi Jüpiter’de bu tutulmaya eşlik ediyor. Dolayısıyla senin için güzel kazanç kapıları aralanıyor olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün saat 08:12’de Oğlak burcunun 4 derecesinde çok önemli bir Güneş tutulma meydana gelecek. Tutulma şüphesiz en çok seni etkileyecek. Tutulmanın etkileri neredeyse 6 ay boyunca kendisini gösterecek. Bir süredir üzerinde hissettiğin baskılar şimdi yerini yepyeni değişikliklere ve güzel fırsatlara bırakıyor. Şans evindeki Uranüs’ün de desteğiyle yaratıcılığın artıyor. Belki şimdi iş değişikliği yapabilirsin. Veyahut bulunduğun yerde daha üst bir konuma gelebilirsin. Bunlar sana elbette önemli sorumluluklar yükleyecek ancak karşılığını da önemli ölçüde alacağına hiç şüphen olmasın. Belki de karşına hiç beklemediğin bir anda hayatının aşkı da çıkabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Oğlak burcunda bugün meydana gelen Güneş tutulması senin kapalı, kimsenin görmediği özel ve izole olan alanında meydana geliyor. Daha çok içsel anlamda etkileneceğin bu tutulma miraslar yoluyla gelebilecek ani durumların maneviyatını arttıracağını gösteriyor. Yaşadığın alanda meydana gelecek farklı durumlarda seni daha hoşgörülü ve cömert yapabilir. Her şeyden önce bu tutulmanın hayatımıza getireceği sorumluluklar olsa da şanslı etkiler de barındırdığını aklımızdan çıkarmamalıyız.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Bugün Oğlak burcunda önemli bir tutulma meydana geliyor. Sosyal çevre ve arkadaşlar alanını direkt etkisi altına alacak olan bu tutulma şanslı etkiler barındırıyor. Eğitim ya da seyahatler vasıtasıyla yepyeni bir çevreye girebilir ve bu yeni ortamlarda güzel şanslar elde etme fırsatını yakalayabilirsin. Yakın çevre akrabalarında seni bu anlamda destekleyebilir. Özellikle de tutulmanın etkisiyle hayatına girecek olan kadınlardan önemli ve belki maddi olarak da şanslar elde edebilirsin.

