Günlük burç yorumları! 25 Ekim 2019 Cuma

25 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları yakıntan takip ediliyor. Burçların vereceği mesaj astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları sizlerle...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 25 EKİM 2019 CUMA

Kendi sağlığın veya evcil hayvanlarının sağlığı ile ilgili olarak endişelenebilirsin. Yaratıcılığının çok artacağı bir gündesin. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Sonrasında burç değiştirecek olan Ay dikkatini ikili ilişkilerine yönlendirecek.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 25 EKİM 2019 CUMA

Aşk hayatındaki eleştirel yanını törpülemezsen yalnız kalabilirsin. Onu değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmelisin. Bugün öğle saatinde kadersel bir karşılaşma yaşayabilirsin. Bu kişinin yurtdışı ya da yabancılarla bir bağlantısı olabilir. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Balzamik fazda ilerleyen Ay’ın etkisiyle kendini akışa bırakmak isteyeceksin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 25 EKİM 2019 CUMA

Hava elementinin değişken niteliğinde bir burç olarak sürekli o konudan diğerine konuşa konuşa atlamayı çok seviyorsun. Bugün ise daha çok ebeveynlerini eleştirerek geçireceksin. Çalışma ortamında çok yaratıcısın. Ortaya çıkartacağın ürünler seni bile şaşırtacak. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Sonrasında burç değiştirecek olan Ay partnerine odaklanmanı sağlayacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 25 EKİM 2019 CUMA

Kardeşinin bugün senin yardımına ihtiyacı olabilir. Onu fazla eleştirmemeye çalış, hassas bir gününde olabilir. Aşk yaşamına dair kadersel bir karşılaşma yaşayabilirsin bugün öğle saatlerinde. İlişkilerinde tutkulu olacaksın. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Balzamik Ay fazında ilerlerken Ay bir dönemin bitip yeni bir dönemin başladığını kabullenmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 25 EKİM 2019 CUMA

Bir yandan harcamalarını düzenlemeye çalışırken diğer taraftan sürekli alışveriş yaparak kendini iyi hissetmeye çalışıyorsun. Farklı yollarla sakinleşmeyi denemelisin. Bugün yaratıcı gücün çok yüksek. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Sonrasında çok daha pozitif bir ruh haline bürüneceksin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 25 EKİM 2019 CUMA

Bugün çok üretken bir günündesin. İçindeki yaratıcılığa güven. Öğle saatlerinde iletişime geçeceğin kişilerle kuracağın sohbette güçlü değer yargılarınla karşındakileri kendine hayran bırakacaksın. Ay Balzamik fazda ilerliyor. Olayları akışa bırakmalısın. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 25 EKİM 2019 CUMA

Günün büyük çoğunluğunu hastanelerde, kapalı ortamlarda geçirebilirsin. Sağlığınla ilgili konularda fazla temkinli davranabilirsin. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Ay Balzamik fazda ilerliyorken bir dönemin bitip yeni bir dönem başlıyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 25 EKİM 2019 CUMA

İşten gelen kazançlarını düzenlemek için harekete geçebilirsin. Endişeye kapılmadan sana en çok kazanç getirecek olan alana yatırım yapmalısın. Bugün ilişkilerinde tutkulusun. Öğle saatlerinde kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsin. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Sonrasında kendi içine çekilecek ve yalnız kalmak isteyeceksin.



YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 25 EKİM 2019 CUMA

Amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken belirli bir alana çok yoğunlaşıp resmin tümünü kaçırma eğiliminde olabilirsin. Yaratıcı gücünün çok yüksek. Bunu boşa harcamamaya çalış. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Ay Balzamik fazında, bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 25 EKİM 2019 CUMA

Uzak yerlere yapmayı planladığın seyahatlerinle ilgili bugün somut sonuçlar elde etmek istiyorsun. Arkadaş çevrenden kişilerle bugün öğle saatlerindeki karşılaşmaların kadersel temalar barındırıyor olabilir. Hiç beklemediğin sürprizler olabilir hayatında. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 25 EKİM 2019 CUMA

Bugün seninle veya yakın çevrenle ilgili bir ameliyat konusu gündeminde yer alabilir. Endişeli bir ruh halindesin. İşinle ilgili yaratıcılığının tavan yapacağı bir gündesin. Yoğun çalışmaların neticesinde arzu ettiğin sonuçları elde ediyorsun. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 25 EKİM 2019 CUMA

Dış ticaret işi yapan bir Balık burcuysan imzalayacağın anlaşmalar kadersel temalar barındırıyor olabilir. Bugün yapacağın işlerden maksimum fayda elde edeceksin. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Ay Balzamik fazda ilerliyorken olayları akışa bırakmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin