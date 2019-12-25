Günlük burç yorumları! 25 Aralık 2019 Çarşamba

25 Aralık 2019 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Yay burcunun özgürlükçü ve uyumlu enerjileri bugün de devrede olacak. İş ve parasal konularda gelişmelere açık olacağın etkiler var. Saat 14:18 sonrasında Ay boşlukta seyredecek. Yarın Oğlak burcunda önemli bir Güneş tutulması var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Krediler ve vergiler konusunda bugün bir an önce harekete geçmek isteyebilir ve sabırsız davranabilir. Tutulma öncesi fiziksel olarak kendini yorgun hissedebilirsin. Güneş Uranüs etkileşiminin devrede olacağı bugün kısıtlanmaya asla gelemeyeceksin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Girişken tavırlarınla ikili ilişkilerinde sorunları çözmek adına sen adım atabilirsin. Maceracı bir günündesin. Hevesle yeni bir şeyler yapmak adına harekete geçebilirsin. Ay boşluğa girmeden en son açısını Merkür ile yapacak. Konuşkanlığın gevezeliğe varabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yarın karşıt burcun Oğlak’ta önemli bir tutulma var. İkili ilişkilerinde sorunlar şimdiden baş gösterebilir. Partnerine karşı anlayışlı olman gereken durumlar var. Bireyselliğini ön plana çıkartmak ve kimsenin etkisinde kalmak istemiyorsun. Sağlığına özen göstermelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Çocuklarınla olan ilişkilerinde her türlü olumsuzluk karşısında bile inancını kaybetmeyecek ve iyimserliğini koruyacaksın. Yarın ki Güneş tutulması sağlığınla ilgili alanda olduğu için kendine dikkat etmelisin. Yaratıcılığının yüksek olduğu bir gündesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yaşadığın alanla ilgili konularda cesur kararlar verme durumun söz konusu olabilir. Sabırsızlığını ailendeki bireylere de yansıtıyorsun. Özel ilişkilerinde yarınki tutulmanın etkisiyle bazı zorluklar yaşayabilirsin bugün ancak duygusal iletişimin hayli yüksek. Konuşmadan da derdini karşındakine anlatabileceksin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Aile alanında meydana gelecek önemli bir tutulma var yarın. Bugün iletişiminde hevesli ve uyumlusun. Teknolojik konularda hayli yetenekli olacaksın. Saat 14:18 sonrasında Ay boşlukta seyredecek. Sana keyif verecek şeylerle ilgilenebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Yatırımlarını daha iyi bir alanda değerlendirmek üzere bugün harekete geçiyorsun. Bugün ilgi duyduğun alanlarda bazı konuları adeta bir kâşif gibi teftiş edebilir, meraklı bir tavırda olabilirsin. Yenilikler çok ilgini çekebilir. Hayal gücün hayli kuvvetli.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay bugün senin burcunda hareket ediyor. Saat 14:18 sonrasında boşlukta seyredecek olan Ay en son açısını Merkür’le yapıyor. Konuşkan bir günündesin. Özellikle kendinle ilgili konularda konuşacak birilerini arayabilirsin. Enerjin hayli yüksek. Yarın Oğlak burcunda önemli bir Güneş tutulması var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yarın senin burcunda meydana gelecek Güneş tutulması şüphesiz aralık ayının en önemli göksel olayı olacak. Burcundaki gezegen yoğunluğu bir süredir seni zaten sınıyor olabilir. Zihinsel olarak fikirlerin sürekli değişiyor olabilir. Bağımsızlık arzun çok ön planda ancak kısıtlandığını hissediyorsun.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Cesur ve enerjik tavırların ön planda olacağı bugün bireyselliğini çok fazla ön plana çıkartıyor olabilirsin. İçten içe bir heyecan yaşıyor olabilirsin. Yaptığın tatil planları da seni heveslendiriyor olabilir. Bugün sırf konuşmak için birilerini arayabilir, sohbet etmek isteyebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Yarın sosyal çevre ve arkadaşlarınla ilgili alanı etkileyecek olan Güneş tutulması öncesinde kendini duygusal anlamda karmaşada hissedebilirsin. Güneş Uranüs üçgeninin etkinleşmesiyle açık fikirli olacak, bireyselliğe saygı duyacaksın. Saat 14:18 sonrasında Ay boşlukta seyredecek.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com