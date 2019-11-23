Günlük burç yorumları 24 Kasım 2019 Pazar

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarını sorguluyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 24 Kasım 2019 Pazar günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (21 MART - 20 NİSAN)

Bu sabah saat 08:58’de Ay Akrep burcuna geçiyor. Gizemli durumlara merakın ve kontrolcü olmak isteyeceğin önümüzdeki iki gün boyunca eşinin hesaplarını, gelir gider durumlarını derinlemesine araştırmak isteyebilirsin. Öğleden sonra etkinleşecek Ay Mars kavuşumunun etkisiyle fazla tepkisel ve gergin olabilirsin. Akşam saat 19:51’de kesinleşecek ancak etkisi üç gün boyunca sürecek olan Mars Uranüs karşıtlığı ise aksileşmene ve adeta patlamaya hazır bir bomba gibi olabileceğine işaret ediyor. Görünmez kazalara karşıda dikkatli olmalısın.

BOĞA BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bu sabah saat 09:00 civarında Ay karşıt burcun olan Akrep’e geçiyor. Ay Akrepteyken ikili ilişkilerinde ya hep ya hiç mantığını güdebilirsin. Bugün çok kolay enerjiler yok. Öğleden sonra öfkeli ve kadınlarla olan ilişkilerinde problemli olabilirsin. Venüs Jüpiter kavuşumunun etkisiyle bugün ve yarın lüks eşyalara fazla para harcamaya eğilimlisin. Harcamalarını bütçene göre ayarlamalısın.

İKİZLER BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Gizemli konulara olan merakın bugün tavan yapabilir. Sosyal medyadan tüm eski tanıdıklarını araştırabilirsin. Bugün öğleden sonra fazla tepkisel ve dengesiz davranabilirsin. Özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü duruma karşı aşırı saldırgansın. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Etkisini üç boyunca hissedeceğimiz Mars Uranüs karşıtlığı çalışma şartlarınla ilgili baskıya ani tepkiler vermeni ve içinde bulunduğun çalışma düzenine karşı duracağın ani çıkışlar yapmanı tetikliyor.

YENGEÇ BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Sevgilinin ya da varsa çocuklarının hayatlarını araştıracağın, senin haberin olmadan neler yapıyorlar, kimlerle görüşüyorlar diye kimseye hissettirmeden dedektif gibi peşlerine düşeceğin bir gün olacaktır. Bugün çok kolay enerjiler yok. Ay Mars ve Ay Uranüs karşıtlığının etkisiyle çok gergin olabilirsin. Duygularını kontrol etmekte zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde kavga çıkarmaya meyilli olacak ve ortalığı karıştıracak bir kaos ortamı oluşturabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Ailenle olan ilişkilerinde uyuşmazlık yaşayabilir, bazı konularda kendini savunmaya geçmek durumunda kalabilirsin. Öğleden sonra alacağın birtakım ani haberlerle ruh halinde de değişkenlikler meydana gelebilir. Çabuk heyecanlanmaya müsait bir yapın var. Öğleden sonra farklı tarzlarda olan arkadaşlarınla keyifli vakit geçirmek isteyebilirsin. Sabırsız ve dağınık enerjilerin hâkim olacağı bir akşam geçirebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Derin sırları, gizemli konuları araştırmak isteyebilir, bu konuda kitaplar okuyabilirsin. İçsel anlamda zor enerjiler altındasın. İntikam güdünü baskılamalısın. Özellikle akşam saatlerinde fazla keskin konuşabilir, karşındakilerin canını sözlerinle acıtabilirsin. Acele yargılara varmamaya çalış. Eşinin kardeşleri ve yakın çevresinin rahatsız edici tutumları seni çileden çıkartabilir. Bu etki üç gün boyunca sürecektir.

TERAZİ BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bu sabah saat 08:58’de Ay Akrep burcuna geçiyor. Ay’ın Akrep’te olacağı iki gün boyunca baskıcı bir tavır geliştirebilirsin. Bugün, evine zevkine uygun şeyler almak isterken durumu abartıp fazla açılabilirsin. Gösterişten hoşlanıyorsun. Üç gün boyunca etkisini sürdürecek olan Mars Uranüs karşıtlığı yeni şeyler satın almak, elindeki teknolojik eşyaların, telefon, bilgisayar gibi daha üst modelini almak için seni dürtükleyebilir.

AKREP BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (24 EKİM - 23 KASIM)

Bu sabah Ay saat 09:00 civarında senin burcuna geçti. Güçlü sezgilerin bugün daha da artacak. Arkandan iş çevirenleri teker teker ortaya çıkartacaksın. Bugün hem içsel gücün hem de tepkilerin çok güçlü olabilir. Özellikle akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde sana dayatılan her türlü kurala karşı gelecek, özgürlük savaşçısı gibi davranacaksın. Ancak bu tutumun bu akşamla sınırlı değil, bu etki üç gün boyunca etkisini sürdürecek.

YAY BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (24 KASIM - 22 ARALIK)

Yalnız kalmak, izole olmak, iç sesini dinlemek isteyeceğin bir gündesin. Dini konularda araştırma yapmak, işin felsefesini araştırmak isteyebilirsin. Mars Uranüs karşıtlığı bu akşam saat 20:00 civarında kesinleşecek ancak etkisi üç gün boyunca hissedilecektir. Bu süreçte kazalara eğilimli olabilirsin. Zihnini kontrol etmekte zorlanabilir, aksilikler yaşayabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (23 ARALIK - 20 OCAK)

Ay’ın Akrep burcunda ilerleyeceği bu iki gün boyunca arkadaş çevrendekilere karşı içten içe biraz kıskançlık yapabilirsin. Duyguların oldukça güçlü olacaktır. Hemen savunmaya geçmek gibi bir tepkisel durum geliştirebilirsin. Özgürlüğüne fazla düşkün olabilirsin. Mars Uranüs karşıtlığını dernekler, topluluklar alanında yaşıyorsun. Bugünlerde insan haklarını savunan dernekler gibi organize topluluklar ilgini çekebilir.

KOVA BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Toplum önündeki duruşuna önem vereceğin bir gündesin. Fazla kontrolcü bir tavır sergileyebilirsin. Belki farkında olmayacaksın ama dışarıdan bakıldığında gergin ve tepkisel bir tavırdasın. Özellikle öğleden sonrasında fazla özgürlüğüne düşkün, her türlü baskıya karşı aşırı tepki veren, adeta özgürlük savaşçısı gibi davranmaya başlayabilirsin. Bu etki üç gün boyunca etkisini sürdürebilir.

BALIK BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (20 ŞUBAT - 20 MART)

Sezgileri kuvvetli olan sen bugün birde Ay’ın Akrep’te ilerlemesiyle adeta sezgilerinin izinde ilerleyeceksin. Eşinin ailesiyle bir sürtüşme yaşayabilirsin bugün ancak çok uzun sürmeyecektir merak etme. Venüs Jüpiter kavuşumunun gerçekleşeceği bugün öğleden sonra ve iki gün boyunca fazla lüks eşyalara düşkünlük, zevkine aşırı miktarda para harcama gibi bir etki altında olabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com