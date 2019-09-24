Günlük burç yorumları 24 Eylül 2019 salı!

Astrolojiye ilgi duyanlar 24 Eylül 2019 salı günlük burç yorumlarını merak ediyor. Burçların yapacağı yorumlarla hayatlarındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar günlük burç yorumlarına hayli ilgi duyuyor. Aşk, sağlık ve para konularında neler olacağı sorgulanıyor.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; gün ortasına kadar enerjinin dağınık olması, konsantrasyon gerektiren işlerinde zorlanmana neden olabilir. İlişkilerindeki sorumluluk zaman zaman seni yorabilir ve depresif yapabilir. Koşulların dengesini adil, ılımlı ve vizyoner tutabilirsen; kazançlı olan taraf sen olabilir, iş birliklerinin getirilerinden faydalanabilirsin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; özellikle internet üzerinden yapmayı planladığın alışverişlerden uzak durman gereken bir gün olabileceği gibi seyahatlerinde de birtakım aksilikler yaşaman mümkün. Günün ikinci yarısından sonra ailevi konulara zaman ayırabilir, maddi ya da manevi alanlarda uygun çözüm yolları bulmak durumunda kalabilirsin.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; güne maddi içerikli konularla başlayabilir, bu ara alacak verecek hesabın şaştığı için birtakım mücadelelere ve çözüm yolu üretmeye koyulabilirsin. Gün ortasına kadar eylemlerin isteğin hızla ilerlemese de öğleden sonra yakınlarınla kuracağın iletişim, her alanda başarı perdeni yükseltebilir. Paylaşımcılığın ilişkilerini olumlu kılacaktır.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; güne kişisel planlarına odaklanarak başlasan da ailevi konular zihnini oldukça yorabilir. Bazı sorumlulukların paylaşılması ve huzurlu bir ortam oluşturma taraftarısın. Ancak günün koşulları; ortak bir karar alma konusunda seni zorlayabilir, esnek olmanda yarar var.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; günün ilk saatlerinde güçlü sezgilerine güvenebilir, çevrendeki güncel konuları takip edebilirsin. Yakınlarına göstereceğin; sevginin, anlayışın ve empatinin işlerini nasıl da kolay çözümleyebileceğine kendin bile şaşırabilirsin. Yeter ki egonu devreye sokmadan işlerini halletmeye bakmalısın.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; güne uzun zamandır yapmış olabileceğin harcamaların bilançosunu çıkararak başlayabilir, gelir gider dengeni düzene oturtmak canını sıksa da pratik çözümler bulmakta oldukça şanlısın. Fırsatlarını kendin yaratırken bulunduğunuz şartları da yükseltebilirsin. Öğleden sonra planlarını organize etmek için kullanabilirsin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; iş hayatında netleşmiş olduğunu düşündüğün birtakım konuların halen sürüncemede kaldığını fark ederek hayıflanabilirsin. Gözlemci ve sakin kalmalısın. Bu ara ev içinde yaşanabilecek sorunlar, aile bireyleriyle arandaki fikir ayrıkları seni oldukça eğreti bırakabilir. Öğleden sonra daha rahat ve keyifli olabilirsin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; sosyal çevrenle veya yakınlarınla arana mesafe koymayı düşündüğün olaylar gündeminde olabilir. Gizemli olmaktan ve geçmişin getirdiği ağırlıktan kurtulmak isteyebilir, durum analizi yapabilirsin. Geniş bakış açınla hedeflerine odaklanman önüne çıkabilecek fırsatları fark etmeni sağlayabilir. Öğleden sonra mesleki konular gündemde.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; önümüzdeki birkaç gün ilişkilerinde zorlanma yaşarken, ekonomik içerikli konularında beklediğin gelişmeler olmayabilir ve bir takım farkı yollarla çözüm arayışına girebilirsin. Yanlış anlaşılmalara veya haksızlığa karşı gerekli önlemleri alman kendini daha rahat korumanı sağlayabilirsin. Günün ikinci yarısı iletişim de daha başarılı olabilirsin.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bu ara kişisel istek ve arzularına karşı hassasiyet gösterirken etrafındaki insanların da bu konuya karşı duyarlı olmalarını bekleyebilirsin. İletişim dilini ılımlı ve nazik tutabilirsen sevdiklerinle arana mesafe koymak durumunda kalmayabilirsin. Öğleden sonra ailenle birlikte finansal bir konuyu çözüme ulaştırabilirsin.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; zihnindeki fikir ve görüşlerini hayata geçirmek için yoğun istek duyabilir, yabancılarla ya da uzaklarla yapılacak ortak projeni hayata geçirmek için girişimde bulunabilirsin. Ancak iş ya da özel ilişkinde yaşayabileceğin stres; huzursuz ve güvensiz olmana sebep olurken, uzaklaşma ve kopuşlar da getirebilir. Huzur için uyum gerek.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; Birçok alanda fedakâr ve hassas olabilirsin. Ortak kaynaklarınla ilgili finansal sıkışıklığına çözüm bulmak için hem sorumluluk alman, mücadeleci olman hem de ilişkilerinde paylaşımcı olman gerekebilir. İş yerinde bazı düzenlemeler yapmak, ani gelişen sorunlara çözüm bulmak durumunda kalabilirsin.