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  3. Günlük burç yorumları! 24 Ağustos 2020 burç yorumları ne ifade ediyor?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:19 | Son Güncelleme:

Günlük burç yorumları! 24 Ağustos 2020 burç yorumları ne ifade ediyor?

Günlük burç yorumları! 24 Ağustos 2020 burç yorumları ne ifade ediyor"

Bugün burçları neler bekliyor? Haftanın ilk gününde burçlarda tartışmalar söz konusu. Yengeç burcu aşk hayatında gerginlikler yaşayabilir, Akrep burcu güne sinirli başlayabilir. 24 Ağustos 2020 burç yorumları sizlerle...

Haftanın ilk gününde günlük burç yorumları araştırılıyor. Bugün Mars ile Satürn arasındaki zorlayıcı açı etkisini tüm hafta gösterecek. Gereksiz patlamalar, yüksek enerji ve çevrenizdeki tartışmalara karşı dikkat etmekte fayda var. Yengeç burcu aşk hayatında gerginlikler yaşayabilir, Akrep burcu güne sinirli başlayabilir. 24 Ağustos 2020 burç yorumları aşk ve iş hayatına dair karar merceği oluyor. Peki, bugün burçları neler bekliyor? Astrolog Ceylin Çelebi tarafından burç yorumları ele alındı. İşte 24 Ağustos günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 24 Ağustos Pazartesi günü Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Akşam saat 21.19'da kesinleşecek olan Mars Satürn karesinin etkisiyle gereksiz patlamalar yaşayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinin öne çıkıyor olacağı bugün sabah saatlerinde ani gelişen durumlar söz konusu olabilir. Saat 16:51'de Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı olayları toparlamana yardımcı olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Zihinsel konulardaki uyumlu enerjiler seni sabah saatlerinde olumlu anlaşmalar yapmaya götürebilir. İş arkadaşlarınla ilgili konulara odaklanabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Gün boyunca yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler sabah saatlerinde birtakım planlarını bozabilir. 

24 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN

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