Günlük burç yorumları! 23 Aralık 2019 Pazartesi

23 Aralık 2019 Pazartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bu sabah sezgisel bir tavırda güne başlayabilirsin. Gece gördüğün rüyaların etkisinde kalmış olabilirsin. Fazla tepkisel davranıyorsun. Gergin ve öfkeli bir doğada olman en çok sana zarar veriyor. Ay saat 06:27 ile 19:34’e kadar boşlukta olacak. Daha sonra iyimser ve hevesli Yay burcuna geçiyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün Ay karşıt burcun Akrep burcunda güne başlıyoruz. Bu sabah ilişkilerinde krizler yaşaman ve dönüşümler yaşaman olası gözüküyor. Ancak sorumluluklarını almakta ve duygularını kontrol etmekte başarılı olacaksın. Saat 06:27 ile 19:34 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay gizemli Akrep burcunda güne başlıyoruz. Günün ilk yarısında yoğun duygular içerisinde olabilir, isteklerine ulaşmak konusunda aşırı inatçı olabilirsin. İçsel gücün çok yüksek. Saat 19:34’ten sonra Ay boşluktan çıkıp karşıt burcun Yay’a geçiyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İlişkiler evindeki yoğunluk seni yoruyor olabilir. Duygusal anlamda da yoğun bir duygusallık içerisinde olabilirsin bugün. İşlerini büyük bir gayretkeşlik içerisinde yerine getirmek için uğraşacağın bir gün. Ancak kendini çok yormadan çalışmaya özen göstermelisin. Ay boşlukta olacağından çabalarının sonuçlarını almakta zorlanabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün ailevi sırlara vakıf olacağın bir gün olabilir. Sabırlı bir tutum sergilemeye yatkın olacaksın. Ay Plüton etkileşiminin de yardımıyla duygusal problemlerle başa çıkma eğiliminde yüksek. Ay saat 06:27 ile 19:34’e kadar boşlukta olacak. Sonrasında Ay Yay burcuna geçiş yapacak.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Günün ilk yarısında iletişimine yönelecek ve her konunun derinine inmek, araştırma yapmak isteyebilirsin. Ay bugün burç değiştireceğinden ötürü dengesiz bir enerjide olabilirsin. İşine konsantre olmaya çabalasan da bugün biraz zorlanman söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde çok daha uyum sağlamaya dönük olacaksın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Hanenin içerisindeki yoğun durumlardan ötürü kendini fazla kısıtlanmış ve yorgun hissedebilirsin. Gün içinde yoğun bir enerji akışı var. Ailenle uyuşmazlıklar yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle çok daha iyimser bir yapıda olacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay bugün senin burcundan çıkıp akşam saat 19:34’te Yay burcuna geçecek. Günün ilk yarısında geleceğe dair vizyonun çok açık olacak. Dayanıklı olmanı sağlayacak koşullar söz konusu. Ay Mars kavuşumunun etkisiyle kendini biraz gergin ve öfkeli hissedebilirsin. Saat 19:34’e kadar yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay bu sabah Akrep burcunda güne başlıyoruz ancak akşam saatlerinde senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sabah saatlerinde başına gelen olayların ardında olanları araştırmak isteyebilirsin. Ancak duygusal problemlerinle başa çıkmakta zorlanmayacaksın. Akşam ise kendi doğana uygun bir şekilde sabırsız ve iyimser bir tavırdasın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Önemli değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğin bir zaman dilimindesin. Sezgilerin hayli güçlü. Kontrolünü sağlamanı kolaylaştıracak durumlar var. İşlerine konsantre bir şekilde sarılıyorsun. Elinde kalan işleri tamamlaman, ay neredeyse tüm gün boşlukta olacağından akıllıca olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Günün ilk saatlerinde arkadaşlarınla görüşebilir ve adeta bir dedektif gibi tanıdıklarınızın izini sürebilirsiniz. Annenle ya da ailendeki önemli bir kadın figürüyle ilişkinde oldukça uyumlu bir ilişkide olabilirsin bugün. Ay bugün saat 06:27 ile 19:34’e kadar boşlukta olacak ve sonrasında cesur ve enerjik Yay burcuna geçiş yapıyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Hukuksal veya akademik konularda yarım kalan işlerin varsa bugün sabah halletmen gerekebilir. Ancak bu alanlarda yeni bir işlem başlatmanı tavsiye etmiyorum. Ay boşlukta olacağından başlatılan işleri tamamlamak çok zor olur. Ay Plüton destekleyici açısının etkisiyle arzularına ulaşmakta inatçı bir tavırda olabilirsin. Gökyüzü enerjileri de seni destekliyor olacak.



Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com