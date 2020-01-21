Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba

22 Ocak 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Sabah saat 08:00’de Oğlak burcuna geçen Ay gün boyunca işinle konulara çok fazla odaklanacağını gösteriyor. Organize ve disiplinli çalışmalarının sonuçlarını gün sonunda alacaksın. Aklına gelen sıradışı fikirler patronunun ilgisini çekebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Oğlak burcunda ilerleyen Ay yaşamla ilgili arayışlarında seni biraz melankolik bir yapıya sürükleyebilir. Her konuyla ilgili gereğinden fazla ciddi düşünmen ve karamsar yaklaşman günün sonunda seni yorabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bu sabah saatlerinde Ay Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yaptı. Ödemelerinle ilgili konularda temkinli davranman gereken günlerden geçiyorsun. Fazla karamsarlığa kapılmadan işlerini iyi organize edersen yaratıcı fikirlerinle sorunlarının üstesinden gelebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Karşıt burcunda ilerleyen Ay artık ikili ilişkilerinde bir şeyleri çok daha ciddi bir şekilde ele alman gerektiğini vurguluyor. Geleceğe dönük konularda bugün bir karar aşamasında olabilirsin. En azından çevren bu beklentide olacaktır.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Rutin işlerinle ilgili sorumlulukların bugün çok önemli hale gelecek. Bugünün işini yarına bırakmak istemiyorsun. Diş ve kemiklerinle ilgili sağlık problemlerine ekstra özen göstermelisin bugün. Aniden evine gelecek misafirler seni şaşırtabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Çocuklarınla ilgili konularda bugün planlar silsilesi oluşturabilir ve gün boyunca oradan oraya koşturabilirsiniz. Çocuklarınla iyi vakit geçirmek, rutini bozmak isterken kaldırabileceklerinden fazla iş yüklemen onları yorabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu sabah Ay Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçti. Evini değiştirmeyi düşünüyor ya da ailenle birlikte yaşadığın alandan ayrılmak istiyorsan bugün sürpriz gelişmeler olabilir. Aniden alacağın haberlere sevinebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Eğitimlerinle ilgili konularda bugün sürpriz gelişmelere açık olmalısın. Daha fazla sorumluluk yüklenmen gereken durumlar söz konusu olsa da yaşanacak gelişmeler seni çok mutlu ediyor. Eskisinden de sıkı çalışman gereken zamanlar var kapıda.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay bu sabah Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yaptı. Parasal konulara odaklanacağın bir gündesin. Geleceğe dönük olarak biraz daha mesuliyet altına girmen gereken adımlar atabilirsin. Aniden yapacağın atılımlar seni de şaşırtacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Oğlak burcunda ilerleyen Ay daha da ciddi ve mesafeli bir tavırda olmanı sağlıyor olacak. Telefon veya bilgisayarınla ilgili sorunlar yaşıyorsan bugün kendin halledebilirsin. Kısıtlanmaktan asla hoşlanmayacağın bir gün.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Arkandan çevrilen işler bugün kafanı kurcalayacak ve seni karamsarlaştıracak olabilir. Ailenden kişilerle ilgili karşına çıkacak ani durumlar seni ikilemde bırakabilir ve bir planını bozmak zorunda kalabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Arkadaşlarınla görüşmek için uygun bir gün. Ancak onlara karşı her zamankinden fazla soğuk davranabilirsin zira Ay bugün ciddi ve karamsar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Yaratıcılığını öne çıkartacak durumlar var.