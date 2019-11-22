Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma!

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarını sorguluyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 22 Kasım 2019 Cuma günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 22 KASIM 2019 CUMA (21 MART - 20 NİSAN)

Bu sabah saat 07:20’de Ay Terazi burcuna geçiyor. Eşinle birlikte uzlaşmaya dönük ilişkiler geliştirmek isteyeceksin. Başkasının gözünden iyi görünmek istiyorsun ve kişisel bakımına özen gösterebilirsin. Duygusal anlamda kendini kontrol etmekte zorlanabilir, ölçüsüz davranabilirsin. Çevrenle iyi ilişkiler içindesin.

BOĞA BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Pozitif ruh halin çalışma arkadaşlarına da yansıyor. Dengeli ilişkiler kurmaktan yanasın. Evcil hayvanın varsa bugün onunla ilgilenmen, özel bakımlarını yaptırman için uygun bir gün. Yanında çalışanlar varsa onlara karşı fazla cömert olabilirsin bugün. Yapıcı tavırlarınla ikili ilişkilerinde işleri yoluna sokuyorsun. Sağlığına dikkat etmelisin.

İKİZLER BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Ay bu sabah Terazi burcuna geçiyor. Çocuklarına veya duygusal bir ilişkin varsa o özel kişiye karşı olan davranışlarında uyumlu ve dengeli bir tavırda olacaksın. İçgüdüsel olarak uyum sağlamak gayretindesin. Duygularını yansıtırken fazla kontrolsüz ve coşkun olabilirsin. Bu sabah sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili olarak alman gereken sorumluluklar varsa kendini ortaya koymaktan çekinmeyeceksin. Yönetici gezegenin Merkür bugün düze dönüyor.

YENGEÇ BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bu sabah Ay Terazi burcuna ve senin de 4. Evine geçti. Ailen, baban ve yuvanı ilgilendiren konularda iyi ilişkiler kurmak, uzlaşma sağlamak için sen adım atıyorsun. Sabah saatlerinde biraz çalışma koşulların veya yanında çalışanlarla ilgili olarak huzursuzlansan dahi pozitif ruh halin sayesinde durumu toparlayacaksın. Yapıcı adımlar atman hem ev konularında hem de iş konularında olayları kontrol altına almanı kolaylaştıracak.

ASLAN BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Kardeşlerinle olan ilişkilerinde uzlaşma ve uyum sağlamak istiyorsun. Bugün iki kardeşinin arasında barış sağlamak için diplomatik davranman gerekebilir. Onlara karşı fazla verici davranabilirsin. Bu sabah çocuklarınla olan ilişkilerinde yapıcı davranman onlarla iyi ilişkiler içinde olmanı sağlıyor.

BAŞAK BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Estetik, saç bakımı, kişisel bakım gibi konulara çok fazla harcama yapabilirsin bugün. Ölçüsüz bir şekilde harcaman sonradan seni zora sokabilir. Bugün öğleden sonra Merkür düze dönüyor. Özellikle iletişim ve eğitim konularında artık rahat bir nefes alabileceksin. Ailenle ilgili konularda sorumluluklarının bilincindesin.

TERAZİ BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bu sabah Ay saat 07:20’de senin burcuna geçiyor. Burada kalacağı iki gün boyunca kişisel bakım ve estetik türü bakımlarını yaptırmak için ayın senin için en uygun günlerindesin. Çevrenle ve özellikle de kardeşlerin, yakın akrabaların ve kuzenlerinle çok güzel ilişkiler içindesin. Onlara yardımcı olmak, her türlü işlerine koşturmak isteyebilirsin.

AKREP BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (24 EKİM - 23 KASIM)

İçsel anlamda huzuru bulacağın, kendini iyi hissedeceğin bir gündesin. Kendi içinde dengeyi sağlamak adına güzel meditasyon çalışmaları yaparak geçirebilirsin gününü. Genel anlamda çevrenle iyi ilişkiler içindesin. Bugün öğleden sonra Merkür senin burcunda ileri hareketine dönüyor olacak. İçsel anlamda aradığın cevapları Merkür’ün Retro sürecinde bulmuş olabilirsin. Şimdi artık uygulama zamanı.

YAY BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (24 KASIM - 22 ARALIK)

Bu sabah 11. Evine geçen Ay arkadaşlarınla olan ilişkilerinde uyum sağlaman, dengeli ilişkiler içerisinde olman için hareket ediyor olacak. Ancak Ay Jüpiter olumsuz açısının etkisiyle kontrolsüz davranabilir, fazla cömert olabilirsin. Kendinle ilgili şeyleri anlatırken durumları abartmaya meyilli olacaksın. Bugün aynı zamanda Güneş’te saat 17:59’da senin burcuna geçiyor.

OĞLAK BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün üst ve otorite figürlerinle olan ilişkilerinde diplomatik davranman gerekebilir. Onlarla aslında zihinsel bakımdan zıtlıklar içerisinde olsan da bu durumun üstesinden başarıyla gelecek ve uyum yaratmak için çalışacaksın. Herkesin suyuna gitmekte usta olacağın bir gündesin. Rahat enerjiler altındasın. Sezgilerinin kuvvetli olduğu bir gündesin.

KOVA BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Yabancılarla iş yapan bir Kova isen bugün uzlaşma sağlayabileceğin konular var. Diplomatik anlamda iyi ilişkiler içinde olacaksın. Hukuksal süreçlerin varsa, ara buluculuk gibi konularda yetenekli olduğun bir gündesin. Sosyal çevrenden bazı kişilere karşı ön yargılı davranabilir, onların tavırlarından huzursuzlanabilirsin. Fakat akılsal yoldan ayrılmayacak ve bunu karşındakine belli etmemekte ustalıkla davranacaksın.

BALIK BURÇLARI 22 KASIM 2019 CUMA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Eşinin geliriyle ilgili meydana gelen gelişmeler yüzünü güldürebilir. Kafa karışıklıkları yaşadığın bir süreçtesin. İşinle alakalı konularda biraz huzursuz olabilirsin. Belli bir konuda istemeden de olsa aşırı tepki göstermen patronunu şaşırtmış olabilir. Huzurlu kalmak adına kendinle ilgilenmen işe yarayabilir. Kişisel bakımınla ilgili harcamalar yapabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com