Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı

21 Ocak 2020 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay yeni bir işin başlatılmaması, elimizdeki işleri bitirmemiz konusunda bir uyarı niteliğinde. Bugün kolay kafa karışıklıkları yaşamaya elverişli olabilirsin. Sana iyi gelecek, gevşemeni sağlayacak ritüellerin varsa, uygulaman ruhsal anlamda şifalanmanı sağlayabilir.

Boğa Burçları ve yükselen Boğa

Ödemelerinle ilgili krizler yaşaman mümkün olabilir. Ortaklı iş yapan bir Boğa burcuysan ortağınla belli bir konuda anlaşmadan önce enine boyuna düşünmelisin. Kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Bu nedenle doğru kararlar alamayabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Anlaşma, sözleşme ile ilgili işlerin varsa bugün aklına yatmayan, muallakta kalan birçok konu olabilir. Endişeli ruh halin ikilemde kalmana sebep oluyor olabilir. Saat 07:46’dan Ay ertesi gün saat 08:00’e kadar boşlukta olacağından işlerine odaklanmakta da sorun yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay bugün Yay burcunda ve Balzamik fazında ilerliyor. İş yerinde sorumluluklarına odaklanacağın bir gün. Ancak yeni işler başlatmaman, sonuçlanması uzun süreceğinden daha iyi olacaktır. Fikirlerin bugün hızla değişebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün aşk hayatına ve sana keyif veren hobilerine odaklanmak sana iyi gelebilir. Cömert bir Aslan olarak sürekli hesabı sen ödüyor olabilirsin. Ancak bugün ödemelerini yaparken kartının ya da paranın güvenliğinden emin olmalısın. Kandırılmalara açık bir gün.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Evine, yaşadığın alana odaklanacağın bugün ailenden birisi ile yaşayacağın bir durum seni hayal kırıklıklarına uğratabilir. Bu sorunlardan uzaklaşmak ve kafanı dağıtmak isteyebilirsin. Ertesi gün saat 08:00’a kadar Ay boşlukta seyredecek.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugün Ay Yay burcunda ilerlemesine devam ediyor. Sabırsız bir ruh halinde olabilir, hemen her şeyi halletmek üzere harekete geçebilirsin. Ancak çok daha sakin ilerlemen gereken bir gün. Güvenilmeyecek insanlara karşı da temkinli olmalısın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Neptün ile Ay’ın zorlayıcı açıları bugün sana hayal kırıklıkları yaşatabilir. Ancak sahip olduğun değerlerin ve yeteneklerin kıymetini bilmelisin. Yapmak istediklerinle ilgili sabırsız davranman günün sonunda sana parasal kayıplar yaşatabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bugün Ay senin burcunda ilerliyor. Değişken enerjiler altındasın. Duygularına gereğinden fazla kapılıp aşırı hassas davranabilirsin. Özellikle partnerinden bugün daha çok ilgi bekliyor olacaksın. Ay neredeyse tüm gün boşlukta seyredecek.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay Balzamik fazında ilerliyor. Yeniay öncesinde elindeki işleri bitirmen ve yeni döneme hazırlanman iyi olabilir. Bugün ayrıca Ay boşlukta ve Neptün ile kare açısından dolayı işlerine odaklanmakta da ekstra zorlanacak olabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Grup çalışmalarına katılmak, arkadaşlarınla birlikte hareket etmek için harika bir gün. Aşırı değişken ve melankolik tavırdaki kişilere karşı daha sabırlı olmalısın. İyimser tavrınla onları bulundukları karmaşadan ancak sen çıkartabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sakin ve pasif geçirmen bir gün. Hassasiyetin bugün ekstra artacak olabilir. Özellikle mesleğinden kişilere karşı aşırı önyargılı davranabilirsin. Genel anlamda kırılgan bir yapıda olman karşındakini yanlış anlamana da sebebiyet veriyor olacak.