Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi

20 Ocak 2020 Pazartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bu gece Akrep burcundan çıkıp Yay burcuna geçiş yaptı. Mahkemelerle ilgili süregelen işlerin varsa bugün olumlu haberler alabilirsin. İletişim konularında kendini iyi ifade edebileceğin bir sabah ancak akşama doğru gerginliklerini arttıracak birtakım durumlar bilhassa eşinin ailesinden yana kaynaklanabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bu gece karşıt burcun olan Akrepten çıkıp Yay burcuna geçiş yaptı. Duygusal açıdan bugün zorlanabilirsin. Karşındaki kişiyle konuşmak için bugün uygun olsa da partnerinle aranda hiç yoktan çıkan sorunlar nedeniyle küslükler yaşanabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Danışmanlık veren bir İkizler burcu isen bugün öğle saatlerine kadar kendini karşı tarafa iyi aktarabileceğin ve karşı tarafında düşüncelerini aynı oranda anlayabileceğin verimli enerjiler var. Enerjik tavrın herkesi etkileyecek.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ebeveynlerinle ilişkilerinde güzel gelişmelerin yaşanacağı bir sabah olabilir. Onların desteğini almak senin için önemli. Sorumluluklarını yerine getirirken kendini fazla yormamaya, yıpratmamaya özen göstermelisin. Sağlığınla ilgili konular bugün daha hassas olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Çocuklarınla yaşadığın birtakım problemleri daha rahat bir şekilde halletmek için bugün bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsin. Lükse fazla düşkün olman nedeniyle bugün önüne gelen hiçbir şeyi beğenmemene sebep olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sezgilerinin hayli güçlü olduğu bugün hissettiklerini yakın iş arkadaşlarınla paylaşmak isteyebilirsin. Etrafında çok duygusal bir arkadaşının problemleriyle bugün uğraşmak durumunda kalabilirsin. Akşam saatlerinde aile içinde gerginlikler söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün iyimser Yay burcuna geçse de günün ikinci yarısında Venüs ile Ay’ın zorlayıcı açılarının devrede olması seni duygusal anlamda zorlayabilir. İlişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde kardeşlerinle aranda kendini savunmanı gerektirecek durumlar baş gösterebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Parasal konuların önem kazanacağı bir gün. Günün ilk yarısında yapıcı tavrın ve dengeli tutumun akşama doğru yerini gerginliklere bırakabilir. Senin için önemli olan şeyler çevrendekiler tarafından dikkate alınmıyor olması seni öfkelendiriyor. Fazla tepkisel davranabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay bu gece saat 01:41’de senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Her ne kadar Ay Yay’da iken iyimser enerjiler söz konusu olsa da ailenin seninle ilgili kabullenemediği şeyler nedeniyle duygusal anlamda yıprandığını hissedebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Kendini ifade etmekte zorlanmayacağın, özellikle de parasal konularda mantıklı atılımlar yapacağın bir gün. Hem mantığını hem de sezgilerini doğru kullanarak elindekilerden maksimum faydayı elde edebilirsin. Zihinsel anlamda akşam saatlerinde biraz gergin olabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün Güneş senin burcuna geçiyor. Çevrenle ilişkilerinde bugün hayli iyimser, huzurlu ve dengelisin. Sevdiğin kişiye fazla müsamaha göstermen iyi niyetinin suistimal edilmesine sebep olabilir. Geç saatlerde arkadaş çevrenden bir kişinin öfkesine maruz kalabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Hedeflediğin şeylerle ilgili güzel haberler alabilirsin bugün. İyimser enerjiler altında olacağın güzel bir sabah. Günün ikinci yarısında hayatındaki kadın figürleri ile aranda zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir. Yine de sevgiyle yaklaşacaksın.