Günlük burç yorumları! 2 Ocak 2020 Perşembe

2 Ocak 2020 Perşembe günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bu sabah saat 07:00’de senin burcuna geçiyor. Aynı zamanda Mars’ın Ay ile destekleyici açısının etkisiyle bugün hayli enerjik, hareketli ve cesaretli bir şekilde güne başlıyor olacaksın. Ancak ilgi alanını daraltmakta zorlanabilirsin. Bir konuya odaklanırsan senin için daha faydalı olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün yalnız başına olmak sana iyi gelebilir. İçinde huzursuz ama kıpır kıpır bir enerji hissediyor olabilirsin. Yemek yemeyi abartabilirsin. Akşam saatlerinde eleştirilere karşı aşırı hassas tavrın ilişkilerinde zorlanmaları beraberinde getirecek gibi gözüküyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün fiziksel eforunun yüksek olduğu güzel enerjiler var. Spor yapmak isteyebilirsin. Harekete geçmek istediğin birden fazla konu arasında nereden başlayacağını kestiremiyor olabilirsin. Kabına sığmakta zorlanıyorsun. Birilerine söz vermeden önce yapıp yapamayacağını iyice düşünmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İşinle ilgili konularla hayli meşgul olacağın bir gündesin. Kimsenin sana ne yapacağını söylemesine ihtiyacın yok. Gayretli bir biçimde zaten işine dört elle sarılıyorsun. Çok konuşan insanlara karşı hiç sabrın olmayabilir. Özellikle ikili ilişkilerinde partnerinin bu tavrı bugün seni patlama noktasına getirebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

İş yerindeki yoğunluk iyiden iyiye artmış olabilir. Hukuksal konulardaki işlerini kendine güvenli bir biçimde ve kimseden fikir almadan halletmek isteyebilirsin. Aklındaki konuları toparlamakta zorlanacağın enerjiler var. Bir işi halletmeden diğerine başlaman seni zorlayabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugün Ay sabah saatlerinde karşıt burcun olan Balık’tan çıkıp Koç burcuna geçiyor. Enerjilerin daha sabırsız ve enerjik aktığı bir güne tanık olacağız. Yönetici gezegenin Jüpiter’in Merkür ile kavuşması farkında olmadan seni aşırı konuşkan bir hale getiriyor. Akşam duyacağın dedikodular ilgini çekecek.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bu sabah Koç burcuna geçti. Partnerin ya da ortağınla ilgili konuların aktifleşeceği durumlar söz konusu. Samimi bir şekilde içindekini yansıtmaktan yana olacağın konuşmalar var. Kendini olduğu gibi ortaya koymalısın. Karşılığında pişman olmayacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Fiziksel anlamda kendini hayli iyi hissedebileceğin bir sabah olabilir. Spor yapmak isteyebilirsin. Etrafındaki insanlara konuşmalarınla cesaret aşılıyorsun. Akşam saatlerinde iletişime dikkat etmelisin. Yanlış anlaşılmalardan ötürü zorlu durumlar yaşayabilir ve bu da senin fiziksel olarak başının ağrımasına sebep olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Koç burcuna geçen Ay bugün partnerinle ilişkilerine odaklanacağını gösteriyor. Samimi ve sıcak enerjiler var. Ancak önemli bir konuda konuşmak için ise uygun bir gün değil. Farkında olmadan yapamayacağın şeylerin sözünü verebilir hatta abartı bir tavırda olabilirsin. Felsefi konulara ilginde bugün artabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yeni yıldan sonraki ilk iş gününde üzerindeki baskının gitgide arttığını hissedebilirsin. Düşünmeden harekete geçmen seni zorlayabilir. Adımlarını çok daha dikkatli ve planlayarak atmalısın. Gün içinde yakın zamanda seyahat etmeni gerektirecek durumlarla yüz yüze kalabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün insanlarla olan iletişiminde hayli ikna edici ve cesaretlendirici bir tarzda olabilirsin. Takım çalışmalarında da çok faal olduğun durumlar içerisindesin. Zihinsel anlamda dağınık bir yapın olabilir ancak bu durumu dışarıya yansıtmıyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Parasal konularda düşünmeden harekete geçmen seni sonrasında zorlayabilir. Bu konuda dikkatli olmalısın. Hayli geniş bir ilgi alanın var. Belirli bir alana odaklanman zihinsel anlamda biraz daha rahatlamana sebep olacaktır. Akşam saatlerinde karar vermekte zorlanabilirsin.



Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com