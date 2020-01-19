Günlük burç yorumları 19 Ocak 2020 Pazar

19 Ocak 2020 Pazar günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün Ay Akrep burcunda ilerleyecek. Ortak paylaşımlarınla ilgili şeylerde kıskançlık gibi olumsuz duygular içerisinde olabilirsin. Yakın bir arkadaşının sırrına vakıf olabilirsin bugün. Hastalıklarınla ilgili konularda araştırmaların sonuçlarını verebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Eşine bugün güçlü hayal gücünün etkisiyle romantik sürprizler hazırlayabilirsin. Eşine karşı çok anlayışlı ve nazik olman onun sana olan sevgisini arttırıyor. Aynı zamanda bugün eşinin ailesine karşıda hayli ilgili ve anlayışlısın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sağlığınla ilgili konular bugün hassaslaşabilir. Kendine dikkat etmen gereken günlerdeyiz. Yoğun sorumlulukların var ve öğleden sonra işlerini tamamlamak adına çok dikkatli ve konsantre şekilde çalışabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu sabah ruhsal anlamda çok etkilenmiş bir şekilde uyanabilirsin. Pozitif duygular içerisinde olacaksın. Fedakârlık yapman gereken durumlar var. Özellikle çocuklarınla ilgili konular bugün çok fazla öne çıkıyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Aileni, atalarını ilgilendiren konularda derin bir araştırma içerisinde olabilirsin bugün. Aklını ne zamandır kurcalayan konu ile ilgili neredeyse samanlıkta iğne aramak gibi bir iz peşine düşebilirsin. Tanıdığın bir kadınında desteğini alabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugün hayal gücün hayli güçlü. Bir şeyler yazmak, kendini ifade etmek istiyorsan özellikle sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Aşk hayatında karşı tarafı sıkmak istemiyorsan fazla baskı yapmamaya özen göstermelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sahip olduklarınla ilgili fazla kontrolcü bir tavır içerisinde olman senide etrafındakileri de yoruyor olabilir. Ele aldığın işlerde gayretli bir şekilde ilerliyor olmanın faydasını göreceksin. Ailenden birilerinin sırrını saklaman gereken durumlar söz konusu olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay bugün senin burcunda ilerliyor olacak. Sezgisel tarafların hayli kuvvetli. Gelecekle ilgili de kalbin sana yol gösterebilir. Hatta rüyanda bu gece önemli şeyler görebilirsin. Dikkate almanda fayda var. Estetik konularda da zevklisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

İçsel anlamda huzursuzlukların olabilir. Aklını kurcalayan şeylerin peşine düşmek isteyebilirsin. Bugün araştırmacı incelemeci yanın aktif olacağı için aniden bir dürbün veya teleskop alabilirsin. Keşfetme güdün hayli yükseliyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Üzerindeki baskılara rağmen bunlarla baş edebilme gücünü bugün kendinde bulabileceksin. Yoğun duygusal bir durum içerisinde olman hayli normal. Metotlu bir şekilde ilerlersen günün ikinci yarısında bütün işlerini vaktinde halledebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Patronunla bugün bir konuda uzlaşmaya varabileceksiniz. Hayal gücünün yüksek olduğu bugün tasarım, mimarlık gibi bir işle uğraşıyorsan bunun faydasını çok iyi düzeyde görebilirsin. Eve iş getirsen de evinle işin arasında dengeyi bugün gayet iyi bir şekilde kurabileceksin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

İç dünyana yöneleceğin, fazla hassas ve duygusal olacağın bir sabah olabilir. Rüyalarından uyanmakta zorlanabilirsin. Yoğun duyguların Plüton’unda devreye girmesiyle daha da artabilir. Arkadaşlarınla görüşmek için pek uygun bir gün sayılmaz.