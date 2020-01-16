Günlük burç yorumları 18 Ocak 2020 Cumartesi

18 Ocak 2020 Cumartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün Ay tüm gün Akrep burcunda ilerleyecek. Ay Merkür zorlayıcı açısının etkinleşmesiyle özellikle arkadaş çevrenle ilgili konularda partnerinle tartışabilir, olayları hiç istemediğiniz bir boyuta taşıyabilirsiniz.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde bugün gerginleşebilirsin. Kendini ifade edememekten kaynaklanan sıkıntılar bugün duygusal anlamda patlama yaşamana sebep olabilir. Hayatındaki önemli bir kadın figürünün desteğini göreceksin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Eleştirilere karşı fazla hassas davranabilirsin. Sorumluluklarınla ilgili konularda uyarılmak seni aşırı rahatsız ediyor olabilir. Evcil hayvanların varsa bugün onların bakımı ile ilgili yapman gerekenler seni epey yoracak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay Akrep burcunda ilerliyor bugün. Gökyüzünde gergin enerjiler söz konusu olduğu için sportif uğraşlarla ilgilenmek, enerjini boşaltman iyi bir fikir olabilir. Kadınlarla olan ilişkilerin günün ikinci yarısında hayli güzel seyredecek.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sabah erken saatlerde patronundan aldığın ani haberler seni şok edebilir. İnsanların tuhaf davranışları canını sıkabilir. Ancak bugün akşam üstüne doğru iş yerinden bir arkadaşının oldukça güzel bir jesti seni mest edebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugün özellikle sabah saatlerinde iletişim kurarken biraz gergin olabilirsin. İnsanlara karşı toleransının azaldığını fark edebilirsin. Ortaklı iş yapan bir Başaksan ortağınla ya da evliysen eşinle öğleden sonra pozitif enerjiler var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gelirlerin, birikimlerinle ilgili konularda bugün yoğun araştırmalar içine girebilirsin. Kazancını çoğaltmak adına adımlar atabilirsin. Banka hesaplarını yönetirken dikkatli olmalısın. Güvenmediğin kişilerle iş birliği içinde olmak seni yanıltabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Geceden başlayarak sabah erken saatlerde değişken enerjiler altında olabilirsin. Zira Ay ve Uranüs arasındaki karşıt açı duygusal anlamda fazla aşırı davranmanı, olaylara aşırı tepki vermeni tetikleyebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bu sabah biraz zor uyanabilirsin. Gördüğün rüyalar seni etkilemiş olabilir. Çalışan bir yay burcuysan bugün kendini çok yormadan sakin bir şekilde işlerini yürütmeni tavsiye ederim. Öğleden sonra çok daha iyimser bir enerji söz konusu olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ilk yarısında karşılaştığınız olaylar mantığın ve duygularının arasında kalabileceğini gösteriyor. Olaylara çok daha tepkisel yaklaşabilirsin. Özel ilişkinde konuşman gereken durumlar varsa günün ikinci yarısını değerlendirmende fayda var.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Hedeflerinle ilgili konularda bugün bağımsız ve sıradışı kararlar alabilirsin. Üzerindeki gerginliğin öğleden sonra geçecektir. Kazalara karşı temkinli olmalısın. Konuşma tarzında gerginlikler var. Gevşemeye çalışmalısın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Gökyüzünde gergin enerjiler söz konusu olabilir. Duygusal anlamda biraz istikrarsız olabilirsin. Zihnini kontrol etmekte zorlanıyorsun. Akşam saatlerinde samimi bir arkadaşınla yapacağın hoşça sohbet sana iyi gelecektir.