Bugün burcunuz ne söylüyor? 18 Kasım 2019 Pazartesi (günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 18 Kasım 2019 Pazartesi günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bu gece Aslan burcuna geçiyor. Sıcak ve yaratıcı enerjilerle dolu olacağın, çocuksu tavırlarınla etrafının sempatisini kazanacağın iki günlük bir zaman dilimine giriyorsun. Bu sabah saatlerinde bazı aksilikler nedeniyle olayları gereğinden fazla abartabilirsin. Elektrikli aletlerle ilgili sabır sınavından geçiriyorlar gibi hissedebilirsin. Akşam saatlerinde geçmişteki mevzuların önüne getirilmesi seni hem kararsız bırakabilir hem de biraz gerginleştirebilir.

BOĞA BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ailenle olan ilişkilerinde sıcak enerjilerin söz konusu olacağı bir gündesin. Onların dikkatini çekmek için farkında olmadan her zamankinden farklı davranabilirsin. Sabah saatlerinde aksilikler bir türlü peşini bırakmayabilir, özellikle elektrikli aletlerden yana pek bir şanssız olabilirsin. Saat 21:53’te kesinleşecek olan Ay Merkür karesi eşinle aranda aslında geride bıraktığınız bir konunun tekrar açılması sonucu bir tartışma çıkabilir.

İKİZLER BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Kardeşlerinle ilişkilerinin yoğun olarak geçeceği bir gün. Onlarla olan ilişkilerinde merkezde olmak istiyorsun. Sadece kendini anlatabilir, onların dikkatini çekmek isteyebilirsin. Bu sabah duygusal anlamda gergin olabilirsin. Farkında olmadan sinirsel gerginliğini abartabilirsin. Ay Merkür karesinin kesinleşeceği akşam saatlerinde eski bir çalışma arkadaşından ya da çalışanından gelecek bir haberle aşırı duygusallaşabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Önümüzdeki iki gün boyunca parasal konularda dikkatli olman gereken günlerdesin çünkü Ay’ın Aslan burcunda olacağı bu zaman zarfında cömertliği abartabilir, aışveriş yaparken abartıp ipin ucunu kaçırabilirsin. Sabah saatlerinde Ay Uranüs karesinin etkisiyle olumsuzlukları sünger gibi çekmeye hazır bir yapıda olabilirsin. Günün geri kalanında da enerjiler çok farklı değil aslında. Eski sevgilinle ilgili alacağın bir haber seni aşırı sinirlendirebilir ya da bir konuda endişelenmene sebep olabilir.

ASLAN BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Yaratıcı enerjini çok aktif kullanabileceğin güzel bir gün aslında ancak sabah saatlerine dikkat etmelisin. Saç bakımı ve fiziksel dokunuşlar için uygun bir gündesin. Mümkünse ofis ortamında sabahın ilk saatlerinde özellikle teknolojik olan hiçbir şeye dokunmamaya özen göster. Aksilikler olabilir. Akşam saatlerinde geçmişte konuşulmuş bir konu ailenle aranda gereksiz alınganlıklara zemin hazırlayabilir.

BAŞAK BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

İnatçılık enerjinin tavan yapacağı bugün iç sesine, kendi iç enerjine odaklanıyorsun. Zihinsel anlamda çok aktif olabilirsin. Ay’ın Uranüs ile yapacağı kare açı biraz gerginlikler oluşturabilir. Sabah saatlerinde imkanın varsa meditasyon yapmak, zihnini rahatlatmak sana çok iyi gelecektir. Bugün karar almak konusunda aşırı kararsızsın. Özellikle estetik ve bakım konuları için bugün hiç uygun değil.

TERAZİ BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Yürüttüğün projelerinle ilgili olumlu süreçlerin olacağı iki günlük bir zaman dilimindesin. Hedeflediğin gibi üst ve otorite figürlerinin dikkatini çekmeyi başarıyorsun. Bu sabah duygusal anlamda gergin olabilirsin. Özellikle de nafaka sürecinde olan bir Terazi isen sinirlerini yıpratacak bir takım olumsuzluklar senin duygusal anlamda patlama yaşamana sebep olabilir. Parasal konularda endişelerin olabilir.

AKREP BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Üst ve otorite figürlerinin dikkatini çekmek için fazla enerjik davranabilirsin. Kariyerini ilgilendiren konularda fazla iyimser olabilirsin. Sabahın erken saatlerinde sözleşmelerine dikkat etmelisin. Bazı önemli şeyleri gözden kaçırabilirsin. Gün ilerlerken akşama doğru öncelerden beri süregelen seni ilgilendiren bir mevzuda gitgide daha çok gerginleşebilirsin.

YAY BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Akademik ve yayıncılık ile ilgili süreçleri olan bir Yay isen kendini öne çıkarabileceğin, sıcak ve yüksek enerjilerin hâkim olacağı bir gün. İmkânın varsa iş yerinde sabahleyin elektrik, elektronik aletlerden uzak durmaya çalış. Aksilikler olabilir. Ay Merkür karesinin etkin olacağı saat 22:00 civarlarında kafandaki kuruntular nedeniyle gereksiz endişelere kapılabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Ödemeler, krediler, borçlar konularında iyimser yaklaşımlarda olacağın günlerdesin. Çocuklarına karşı aşırı aksi olabilirsin bu sabah. Verdiğin abartılı tepkilerle onları da şaşırtacaksın. Bu akşam arkadaş ortamında kararsız tavırlarınla ve endişeli ruh halinle öne çıkıyorsun. Geçmişteki bir mevzunun tekrar açılması gereksiz alınganlıklara sebep olabilir.

KOVA BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Ay tüm gün senin karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Eşine karşı fazla sevecen, ilgili ve sıcak davranabilirsin. Ancak anne babanla olan ilişkilerinde tam tersi durumlar söz konusu olabilir. Her türlü konuşmalarına aksilikle cevap verebileceğin bir sabah olabilir. Ay Merkür kare açısı saat 22:00 civarında kesinleşecek. Işini ilgilendiren konularda kararsızlıklar ve gerginlikler hissedebilirsin.

BALIK BURÇLARI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor olacak. Evcil hayvanın varsa traşı olsun veterineri olsun kişisel bakımlarıyla ilgili her türlü özveriyi göstereceksin. Bilgi aldığın, haberleri takip ettiğin teknolojik aletlerle ilgili bir sabır sınavından geçebilirsin bu sabah. İyisi mi çokta şartları zorlamamaya çalış. Aksilikler peşini bırakmayabilir. Merkür ve Ay’ın yapacağı olumsuz açı yayın organları ile ilgili konularda aksiliklerin akşamda devam edeceğini gösteriyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com