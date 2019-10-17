Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma!

Astroloji severler günlük burç yorumlarını takip ediyor. Hayata dair gelişmelerin yer aldığı günlük burç yorumlarında neler olacağı yorumlanıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak ve Balık burçlarının günlük yorumunu haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Bugün sizin için kararlar günü ve aslında aşk hayatınızda bir karar aşamasındasınız. Önünüzdeki engelleri düşünerek geçmelisiniz. Yeni ve farklı bir arayış içindesiniz buna ulaşmak sadece düşünmekle olmuyor içinizde ki sese kulak verin ve yapmak istediklerinize bir an önce başlayın. Maddi kaynaklarınızı etkili bir şekilde kullanmazsanız zararını yakın da görmek zorunda kalırsınız.

BOĞA BURCU 18 Ekim 2019 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bir süredir kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Üstelik son günlerde iş yerinde yaşanan gerginlik sizin de dikkatinizi dağıtıyor. İşiniz de eliniz de olmayan teknik arızalar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle yakın zamanda etkinliklere katılacak ve bu durum eşiniz ve sizin aranızda ki olumsuzlukları gidermenize yardımcı olacak. Bu günlerde maddi kazanımlar elde edebilir ve bunu iyi değerlendirmelisiniz.

İKİZLER BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugünlerde iş hayatınızda her şey beklemediğiniz bir biçimde yolunda gidiyor. Kaygılanmayın bu sizin eseriniz. Aşk hayatınızda ise kuruntularınızdan kaynaklı gereksiz sıkıntılar yaşamanız an meselesi bu durumu yenmenin tek çaresi eskiye takılı yaşamamak açıkçası olaylara fazla takılmamak. Maddi konularda beklentilerinizin sonuçlarını çok hızlı alıyorsunuz ancak maddi dengeleri iyi korumalısınız.

YENGEÇ BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Bugünlerde duygusal dünyanız karmakarışık. Partnerinizin söylemek istediklerini duymazdan geliyorsunuz size göre her şey konuşuldu ve bitti. Mantıklı davranmazsanız üzülen siz olacaksınız. Elinize geçmesini istediğiniz para bu gün de geçmeyecek ve siz bu paraya güvenerek fazlaca harcama yapmışınız. Özel hayatınızda ki olumsuz gelişmeleri iş hayatınıza yansıtmaktan kaçınmalısınız…

ASLAN BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 TEMMUZ - 216 AĞUSTOS)

Son zamanlarda tüm enerjinizi işinize veriyorsunuz. Başarı da elbette yanı başınızda. Peki ya sevdikleriniz? Özellikle partneriniz. Bu durumda aşk hayatı başlamadan bitebilir. O halde yapmayın ve insanlara zaman ayırın. İsterseniz olur, biliyorsunuz… Uyku düzeninizdeki bozukluk tüm yaşamınızı etkiliyor. Kendinize de zaman ayırmalısınız.

BAŞAK BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Sizin için varsa yoksa iş. Kendinizi tamamen işe adamışsınız ve hayallerinizi unutmuş gibisiniz yeni şeyler denemekte fayda var bu yeni şeyleri işle beraber de götürebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye zaman geçtikçe daha çok bağlanıyorsunuz onu tanıyor ve daha da çok seviyorsunuz. İşinizi severek yapıyorsunuz ve bunun karşılığını yakında alacaksınız.

TERAZİ BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 EYLÜL - 23 EKİM)

Son zamanlarda partnerinizin anlam veremediğiniz belirsiz halleri sizi tedirgin ediyor. Bunun nedenini merak ediyorsanız ona sormalısınız çünkü sizi üzmemek için sizden saklıyor… İşinizi bırakıp bir süre uzaklaşmak istiyorsunuz ancak bu durum sandığınız gibi kolay değil. Sıcak ilişkiler kuramıyor olmanız insanları tanıma fırsatı bulamamanız. Bu fırsatı ise siz yaratabilirsiniz

AKREP BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EKİM - 22 KASIM)

Bugün sizin için kritik bir gün. İşinizde beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Aşk hayatınız da ise sevdiğiniz kişiyle yeterli zaman harcamadığınızı hissedecek ve onunla vakit geçireceksiniz. Hayal gücünüzün yüksek oluşu sizin en iyi özelliğinizden biri ve içinizden gelen sesle onu birleştirirseniz başarıyı elde edeceksiniz…

YAY BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 KASIM - 21 ARALIK)

Son zamanlarda üzerinizden bir hayli yük attınız. Bugün içinizi saran kıpır kıpır bir enerjiniz var ve gününüzün tamamında bu enerjiyi karşı cinse hissettireceksiniz. Yabana atılmayacak yetenekleriniz var tek sorununuz yeteneklerinizi kullanmak konusunda biraz boş vermiş davranıyorsunuz. Parasal konularda birikim yapacak duruma geldiniz ama siz yine de maddi birikim yapmaktan kaçınıyorsunuz.

OĞLAK BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün güne gergin başlayabilirsiniz. İşyerinde aynı konumda olduğunuz bir iş arkadaşınızla olan tartışmalarınız biraz canınızı sıkabilir. Bu sıralar maddi anlamda fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bir arkadaşınıza verdiğiniz sözü hatırlayacaksınız ve onun için hazırlıklı olmalısınız. Bu gün kararlar verirken dikkatli ve sağduyulu olmanız gerekiyor zira sonuçları yine sizi etkileyecek…

KOVA BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 OCAK - 18 MART)

Bugünlerde iş yerinizde kısa süreli aksaklıklar yaşasanız da uzun vadede aksaklıklar size ve işinize problem oluşturmayacak. Duygusal konulara fazlaca önem veriyorsunuz ancak sizi bir hayli zora sokacak mali durumunuzla da ilgilenmelisiniz. Aşk hayatınızda şanslı bir dönemden geçiyorsunuz ve beklediğiniz haberleri alacaksınız.

BALIK BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Siz bir aşk insanısınız aslında. Aşk sizin olmazsa olmazınız. En küçük anlaşmazlık sizi büyük boşluklara düşürüyor.Ama partneriniz bu durumdan sıkılmaya başladı, bilesiniz. İş hayatınız da istediğiniz başarıyı elde ediyorsunuz bu da sizin güzel bir iş ahlakına sahip olmanızdan kaynaklanıyor ancak hep yeni ve daha kazançlı işi bulma gibi bir arayışınız var.