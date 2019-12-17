Günlük burç yorumları! 18 Aralık 2019 Çarşamba yorumları

18 Aralık 2019 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Başak burcunda olacak. İşinle ilgili belli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Sağlığına özellikle de sindirim sistemi ile ilgili problemlere dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde oldukça hareketli ve dinamik olacağın enerjiler söz konusu. Bu gece uyumakta güçlük çekebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bugün de titiz ve detaycı Başak burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde gökyüzünün enerjileri yanlış anlaşılmalara açık etkiler sunuyor. Ağzından çıkan lafı iyice tartmanda fayda var. İletişimdeki zorluklar partnerinle aranın açılmasına sebep olabilir. Bunlar para ve ödemeler ile ilgili konular olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Üzerindeki huzursuz ve gergin enerjiler bugünde devam ediyor olabilir. Yönetici gezegenin Merkür’ün Ay ile olan sert açısı senin sabah saatlerinde bazı konuları gereksizce büyütmene ve olayların hiç istemediğin boyutlara gelmesine sebep oluyor. Olayların yatışması ve senin de duygusal sıkıntılarınla baş edebilmen için akşamı beklemende yarar var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Evde detaylı bir temizlik için güzel bir gün. Kullanılmayan eşyalarında atılmasıyla üzerine bir rahatlama gelecektir. Öğle saatlerinde eline geçecek eski bir resim ya da belge aşırı hassaslaşmana sebep olabilir. Bugünün akşamında gerçeklerle yüzleşmen gereken konular var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal meseleleri gereğinden fazla büyütebilir ve endişeli bir tavırda olabilirsin. Olayları akışına bırakmayı öğrenmen gerekiyor. Para meselesi nedeniyle duygusal birlikteliğin olan kişiyle aranda bir yanlış anlaşılma olacak olabilir. Gereksiz konuşmalardan uzak durmalısın. Farkına varmadan onun kalbini kırabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay tüm gün senin burcunda olacak. Sağlıklı beslenme meselesine takabilir, değişik diyetler uygulayabilirsin. Geleceğini ilgilendiren meselelerde özellikle de günün ilk yarısında karar vermekte zorlanıyorsun. Eleştirilere karşı aşırı bir hassasiyet gösterebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Günün ilk yarısında aşırı derecede hassas olabilir ve kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Aldanmalara açık olabilirsin. Önemli bir karar vermen gereken durumlar söz konusu ise yakın çevrenin fikrini almalı ve de karar verme aşamasını bir süreliğine ertelemelisin. Bugünün akşamında da duyguların çok derin ve yoğun akıyor olacak.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Arkadaş çevrenden kişilerin sorunlarıyla ilgilenebilir ve onlara yardımcı olmak adına harekete geçmen gerektiğini hissedebilirsin. Bu akşam cesaretin ve içsel gücün yerinde olacak. Hoşlandığın ve ne zamandır hayallerini süsleyen kişiyle konuşmak için bu akşam çok uygun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

İşini, kariyerini ilgilendiren meselelerde azimle hareket ediyorsun. Özellikle belli bir alana yoğunlaşarak çalışırsan iyi bir başarı yakalayabilirsin. Akşam saatlerinde sorumluluklarını yerine getirmen açısından da destekleyici etkiler var. Tam konsantre ve hırslı bir şekilde çalışıyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Hukuksal veya akademik konularla ilgili iş yapan bir Oğlak isen bugün üretken olacak ve işlerini rahatlatacak bir düzen geliştireceksin. Üzerinde ağır bir baskı olduğunu hissediyor olabilirsin. Ay Satürn destekleyici açısının kesinleşmesiyle bu akşam gerçekçi konulara odaklanacak ve disiplinli bir tavırda işlerini halledeceksin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün endişeli bir tavırda olabilirsin. Mantıksız konuşmalara karşı tahammülün yok. Eleştirilere karşı da çok hassas olacağın bir gündesin. Her şeyi üstüne alınıyor olabilirsin. Enerjilerin daha kolay olacağı bu akşam sen de kendini daha iyi hissedeceksin. Ancak gece uyumakta zorlanabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Bugün hassas bir gün olabilir senin için. Değişken enerjiler çok fazla. Öğle saatlerinde gökyüzünde kafa karışıklıklarına açık etkiler var. Dalgınlıkla meydana gelebilecek bazı küçük ev kazalarına açık olabilirsin. Çalışmalarını metotlu yürütmen ve liste yaparak ilerlemen işlerini kolaylaştırabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com