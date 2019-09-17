Günlük burç yorumları! 17 Eylül 2019 salı

Günlük burç yorumlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Astrolojiyi takip edenler günlük burç yorumlarını sorguluyor. Burçlarının kendilerine vereceği mesajları heyecanla bekleyenler bugün ne yorumlar geleceğini araştırıyor. Sağlık, aşk ve para konularında yaşanacak değişmeleri merak edenler burç yorumlarını okuyor.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; hareketli geçen birkaç günün ardından öğle saatlerinde daha sakin ve kararlı olabileceksin. Finansal durumunla ilgilenebilir, maddi manevi değerlerini sorgulayabilirsin. Bulunduğun durumu muhafaza etmek, paranı biriktirmek hatta geleceğini güvence altına almak için planlar yapabilirsin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; öğle saatlerinden itibaren burcuna geçen Ay ile birlikte güç kazanacak; kendini daha rahat ortaya koyacaksın. İstek ve arzularına ulaşman için gereken fırsatları yaratabilir; istikrarlı adımlar atmayı başarabilirsin. İlişkilerde kalıcı ve güvende olmayı isteyerek, kontrollü ilerleyebilirsin.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; seni yoran ve gerilimli bir sürecin ardından kendi içine dönebilir; yalnız kalmayı tercih edebilirsin. Seni içten içe huzursuz eden, bilinçaltını kurcalayan güvene ve paraya yönelik konuları sorgulayabilir; ilerde yapacaklarının alt yapısını hazırlayacak düşüncelere dalabilirsin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; artık daha sakin olmak isteyebilir, yaşamında sorgulamalar yapabilirsin. Bugün sağlam adımlar atmaya çalışacak; hedeflerini somut hale getirmek için çaba sarf edebileceksin. Gruplar, arkadaşlıklar ve sosyal faaliyetler içinde huzurlu olabilir, kendi adına mutluluk bulabilirsin.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; güne eksiklerini gidererek ve planlarını gözden geçirerek başlayabilirsin. Bugün iş ve sosyal hayatınla birlikte finansal yatırımlar gündeminde önemli yer tutacaktır. Elindekileri korumaya ve muhafaza etmeye yönelik hareket edebilir, pozisyonunu sağlamlaştırabilirsin.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün eğitim, yurtdışı ve medyayı içine alan işlerinde yeni fırsatlar karşına çıkabilir. İşbirliği içinde olduğun takdirde geçmişte kaçırdığın olanakları geri alabilirsin. Verdiğin sözleri tutmak isteyebilir ya da sana verilen sözlerin tutulması için talepte bulunabilirsin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; sabah saatlerinde edindiğin bilgi ve deneyimler eşliğinde içinde bulunduğun ortamı ve koşulları tekrar değerlendirebilirsin. Sonrasında değişen dinamiklerle birlikte finansal konular seni meşgul edebilir. Kredi, miras, nafaka gibi işlere yönelebilir, yatırımlarla ilgilenebilirsin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Akrep; bugün öğle saatlerinde karşıt burcuna geçen Ay ile birlikte ikili ilişkiler ve işbirlikleri öne çıkabilir. Huzur ve konfor arayışının yanı sıra parasal konularda gündeme gelebilir. Karşındakilerle ortak hareket edebilir, nereye kadar onlara güveneceğini sorgulayabilirsin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; aşk hayatını veya çocuklarını ilgilendiren konularla birkaç gündür fazlasıyla yoğun olabilirsin. Artık ayaklarını yere daha sağlam basman gereken durumlar öne çıkacaktır. Çalışma koşullarını ve ortamını garanti altına almak isteyebilir, sağlığına daha fazla özen gösterebilirsin.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yatırımlarınla ilgili kararlarını ayağını sağlam basarak almak isteyecek; huzurunu kaçıracak risklerden uzak duracaksın. Romantik ilişkilerde huzur ihtiyacının yanı sıra güven ve sadakat beklentisi de öne çıkacak, sana keyif veren konulara ve hobilerine yönelebileceksin.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; günü ailene ayırmak isteyebilir, son günlerin hareketliliğinden sonra daha sakin ve huzurlu olmak isteyebilirsin. İlerleyen saatlerde kendi iç dünyana ve isteklerine yönelebilirsin. Evini, gayrimenkulleri ve yatırımlarını içine alan konulara odaklanabilir; girişimlerde bulunabilirsin.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; sabah saatlerinde yönsüz kalsan bile öğleden sonra anlaşmalar yapmak, fikir ve düşüncelerini ifade etmek isteyebilirsin. Ayrıca yakın çevre ve kardeşlerle maddi paylaşımlarda bulunabilir veya arandaki güveni test edeceğin yeni gelişmeler yaşayabilirsin. Sana huzur veren yerlere gitmek üzere kısa yolculuklar yapabilirsin.