Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe

15 Ocak 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün Ay karşıt burcunda ilerliyor. Eşinle ilişkilerine odaklanacağın bir gündesin. Aynı zamanda aniden sürprizlere de açık olmasın. Eşinden sana seni mutlu edecek bir hediye alabilirsin. Cesaretle yeni işlere girişmek için uygun bir günündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Çalışma ortamından birinin sana olan ilgisini öğrenmek seni şaşırtabilir. Aşk hayatında sürprizli gelişmeler bugün seni bekliyor. Takım çalışmaları adına da yaratıcı bir günündesin. Sana karşı patronluk taslamaya çalışan birileri var etrafında.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Aşk hayatın bugün hayli hareketleniyor. Sürprizlerden hoşlanan biriysen bu sabah uyandığında hoşlandığın kişinin sürprizi ile karşılaşabilirsin. Belki sana mesajla ilanı aşk edebilir. Keyif aldığın hobilerine gereğinden fazla para harcayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ailenle ilişkilerine odaklanacağın bugün ailendeki bireyler arasında arayı bulman gereken durumlar meydana gelebilir. Yaratıcılığının yüksek olduğu bugünü aktif değerlendirmelisin. Yanında çalışan birinin her şeye karışması canını hayli sıkıyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Estetik, güzellik, bakım yaptırmak istiyorsan bugünü değerlendirmende yarar var. Ayrıca bugün iki sevenin arasını da bulabilirsin. Ancak öğle saatlerine doğru kabına sığmakta zorlanabilir içindekileri anlattıkça coşabilirsin. Mutlu bir günündesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yönetici gezegenin Merkür bugün Kova burcuna geçiyor. Yeni bir teknolojik alet almak istiyorsan bu süreci değerlendirmende yarar var. Ancak parasal konularda aşırı müsrif olmamaya ve dikkatli harcamalar yapman gereken enerjiler söz konusu.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün senin burcunda ilerliyor. Kişisel bakımınla ilgili işlerini halletmek için uygun bir günündesin. Çevrenle uyumlu bir ilişki içerisinde olacaksın. Aynı zamanda kalbi boş bir Terazi isen beklenmedik sürprizlere ve aşk itiraflarına da hazır olmalısın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İçsel yaratıcılığının yüksek olduğu bir gündesin. Fiziksel anlamda da eforunun kuvvetli olduğu bugün spor yapabilir veya yoga yapabilirsin. Yakın çevrenden kişilere karşı fazla önyargılı davranman bugün onlarla aranın bozulmasına yol açabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Arkadaşlarınla birlikte olmak için güzel bir gün. Yönetici gezegenin Jüpiter’in Ay ile karesinin kesinleşmesiyle birlikte parasal harcamalarını düşünmeden yapman ay sonunda seni zorlayabilir. Bugün kredi kartını evde bırakıp çıkman iyi bir seçenek olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yakın çevrenden kişilerin özel ilişkilerine yaratıcı fikirlerinle destek vermen gereken durumlar söz konusu olabilir. İş yerinde herkesi memnun etmeye çalışıyor olabilirsin. Ancak günün ikinci yarısında aşırı iyimserliğin ve hoşgörün suiistimal edilebilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün kontrol edemediğin faktörlerin söz konusu olması muhtemel olabilir. Olaylara gereğinden fazla tepki verme ve belki biraz abartman söz konusu gözüküyor. Fikirleri, yazmayı, düşünmeyi anlatan gezegen Merkür bugün senin burcuna geçiyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Çalışmalarına biraz ara verip kişisel bakımınla ilgilenmenin sana iyi geleceği bir gündesin. Heyecanlı, eksantrik konular bugün ilgini çekebilir. Hoşuna gidecek bir film izlemek istiyorsan bugün tam zamanı. Kabına sığmakta zorlanacağın enerjiler var.