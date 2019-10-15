Bugün burcunuz size ne söylüyor? 16 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor. 16 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları sorgulanıyor. Hayata dair hangi gelişmelerin yaşanacağı vatandaşların öğrenmek istediği konuların başında geliyor. Aşk, sağlık ve para konularında yaşanacak değişimlerin ne olacağı günlük burç yorumlarında yazıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN

Bugünlerde aşk hayatınızda enerji kaybediyorsunuz. Her ne kadar bunun sebebini çevrenizde arasanız da, siz de asıl kaynağı biliyorsunuz. Açıktır ki bazı konuları aşk hayatınıza dahil ettiğiniz sürece enerji kaybetmeye devam edeceksiniz. Yerinden oynayan dengeleri yerine oturtmanın ötesinde, yeni kazançlara açık fırsatlar söz konusu olabilir. İş ortamınızın şartları, muhtemel kazançları görebilmenize elverişli değil.

BOĞA BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 NİSAN – 21 MAYIS)

Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler sizi yeni kararlar almaya zorlayabilir. Ama bu süreçte sakin düşünmeli ve ani kararlardan uzak durmalısınız. Özel hayatınızda ise partnerinize küskün davranışlar içinde bulunuyorsunuz ancak bunu sürekli devam ettirirseniz sonunda bazı şeyler ciddi olarak algılanabilir. Üstelik bu davranışınız doğru kararlar almanıza da engel olabilir. Son günlerdeki zihin dağınıklığından kurtulmalısınız.

İKİZLER BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün işinizle ilgili olumsuzlukları bir kenara bırakın. Güne pozitif başlamak birço gözden kaçırdığınız mutlulukları görmenizi sağlayabilir. Hayatın size bakmasını istediğiniz gibi siz de hayata bakın. Kazançlı çıkacaksınız. Aşk hayatınızda ise bazı şeyler eskiden güzel gelmese de şimdilerde sizi çokça hoşnut ediyor. Kendinizi çok yönlü geliştirme çabalarınız sizi de partnerinizi de motive ediyor. Bazı engelleri kaldırırsanız hayatınızı daha kolay yaşayacaksınız.

YENGEÇ BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugünlerde parasal konularda daha tutumlu olmayı öğrenmelisiniz aksi halde oldukça zorlanacaksınız. İşinizle ilgili yeni yatırımlar sizi geliştirecektir. Kendinize ve işinize yatırım yapmayı yeniden değerlendirmeye almalısınız. Özel hayatınızda ise rutine dur deme zamanı. Aşkınızı belli etmelisiniz elinizden fazlası gelmese de bu da önemli bir adım olacak sizin için. Bugünlerde sonbahar romantizmi için küçük bir tatil iyi gelebilir.

ASLAN BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Bugün enerjisi yüksek bir gün. İş yaşantınızda sorunsuz bir gün sizi bekliyor sizi. Bugün işlerinizi kolaylıkla halledebilecek ve kendinize vakit ayırabileceksiniz. Bugün iş yerinizden erken ayrılmanız muhtemel. Ailenizin de partnerinizi onaylamasıyla aşka hayatınızda daha ciddi ve güzel adımlar atmaya başladınız Son zamanlarda aldığınız kilolar başınıza dert olmadan formda kalmanın yollarını bulmalısınız.

BAŞAK BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Son zamanlarda özel hayatınız sizi ara sıra çıkmaza sokuyor. Bu memnuniyetsizliği şimdilik dile getirmeseniz de ilerleyen zamanlarda başınızı ağrıtacağa benziyor. Kendinizi ruhsal yönden iş yerinde gelişime açık hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yalnız başınıza yürütebileceğiniz çalışmalar bugün daha da verimli olacaktır. Yolculuk yapmak fikriniz aklınıza zaman zaman geliyor ancak parasal konularda iyileşmelisiniz.

TERAZİ BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Bugünler özel hayatınızdaki sorunlar iş hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Partneriniz ilk defa sizin isteklerinize kayıtsız kalıyor. Siz onunla birlikte zaman geçirmek istiyorsunuz ancak onun sizi reddetmesi sizi derinden etkiliyor. Özel yaşamınızdaki bu durum karşısında işinizde öfkeli ve agresif bir kişiliğe bürünüyorsunuz. Duygusal anlamda daha sakin olmalı ve bazı şeylere fevri tepkiler vermemelisiniz.

AKREP BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EKİM - 22 KASIM)

Bugün işinizle ilgili tedirginlikleriniz artabilir. İşyerinizin teknik gelişmelerin gerisinde kalması sizi başka seçenekler aramaya itiyor. Maddi anlamda sarsılmamak için riskleri ortadan kaldırmalısınız. Aşk hayatınızda ise daha açık olmalısınız. Bu size eskisinden de iyi bir aşk ortamı hazırlayacak. Aynı meslekten arkadaşlarınıza danıştığınız bazı konularla ilgili, birkaç gün içinde yanıtlar alabileceksiniz.

YAY BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 KASIM - 22 ARALIK)

Açıkçası bugün sizin gününüz değil. Kendinizi işlerinize tam anlamıyla veremeyeceğiniz bir gündesiniz. Yaşadığınız bazı problemler sizi işinizden soğutabilir ya da performans düşüklüğüne sebep olabilir. Bazı kararlar vermekte zorlanacaksınız. Özel hayatınızda ise bazı gelişmeler yaşayacaksınız ancak bu gelişmeleri olumlu anlamda yaşamak sizin elinizde bu aralar tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. Göz sağlığınıza dikkat.

OĞLAK BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Bugünlerde sizdeki değişikliğin partneriniz de farkında ve bunun için sizden bir açıklama bekliyor. Hatta sizde sağlam bir açıklama borçlusunuz partnerinize aksi halde aşk hayatınız riske girebilir. Planlarınızın gerçekleşmesi için zamana ve maddi desteğe ihtiyacınız var. İşyerinizde bir arkadaşınızla yaşadığınız dayanışmayı yakında küçük bir ortaklığa dönüştürebilirsiniz. Yakınlarınıza karşı kırıcı olmamalı daha sakin davranmalısınız.

KOVA BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Haftanın ilk gününden itibaren sıkıntılarınızı atacaksınız. Ancak işinizde çelişkili baktığınız bir konu daha uzun süre sizi düşündürmeye devam edecek. Bazen yerinde tahminler yapamıyorsunuz bu sizin için kayıp olarak sonuçlanıyor. Aşk hayatınızda ise yeni bir döneme giriyorsunuz hatta bu dönem sizde biraz emrivaki hissi uyandırıyor ki siz bu histen hiç hoşlanmazsınız. Ama biraz sabırlı olmalısınız. Sürprizli günlerin ahengine bırakın kendinizi.

BALIK BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 ŞUBAT - 21 MART)

Bugünlerde ruhsal olarak bazı sorunlar yaşadığınız bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızda ki bunalımlardan çıkmak sizin için hayli zor olacak. Daha önceden planladığınız şekilde çalışmalarınızı sürdürebileceksiniz. Bildiğiniz yöntemlerden vazgeçmek istemeyeceksiniz ve sistemli olarak isteklerinizin üzerine gidebileceksiniz. Sezgilerinize fazla güvenmeyin. İşinize odaklanmak size iyi gelebilir.