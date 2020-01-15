Günlük burç yorumları 15 Ocak 2020 Çarşamba

15 Ocak 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Başak burcunda ilerleyen Ay azimli çalışmalarını gözler önüne seriyor. Hayatını düzene sokmak istediğin günlerden geçiyorsun. Gün içerisinde patronundan alacağın destek seni mutlu edecek. Bugün Ay 18:43’te Terazi burcuna geçiyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Spor yapmak ve sağlıklı bir beslenme düzeni geliştirmek bugünlerde sana keyif verebilir. Çocuklarınla ilgili sorumlulukların bugünlerde dikkat çekiyor ancak artan sorumlulukların seni yormaktan ziyade mutlu ediyor denilebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün hayatındaki bir kadının bu annen olabilir senin üzerindeki baskısını net bir şekilde hissedebilirsin. Aynı zamanda onun maddi anlamda desteğini de alıyorsun. Saat 15:12 ile 18:43 arasında Ay boşlukta olacak. Bu süreçte yeni bir iş başlatmamalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay bugün Başak burcundan Terazi burcuna geçiyor olacak. Akşam saatlerine doğru aile bireylerinle huzurlu ve dengeli ilişkilerin artıyor. Konuşmalarında fazla tutucu, gelenekçi bir tavır sergiliyor olman sosyal çevrenin tepkisine neden oluyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Kendine verdiğin önem bugünlerde artıyor. Sindirim sistemine dikkat etmen iyi olabilir. Beslenme düzenindeki değişiklik sağlığını olumlu anlamda etkiliyor. Sorumluluklarınla ilgili hayli sabırlı ve işine konsantre bir şekilde çalışıyorsun bugün.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay bugün Başak burcundan Terazi burcuna geçiyor. Saat 15:12 ile 18:43 arasında Ay boşlukta olacağından keyif alacağın şeylere vakit ayırman faydalı olabilir. Kendini anlatmak, konuşmak istediğin birileri varsa iyi bir iletişim için öğleden sonrasını değerlendirmen hayli faydalı olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sana yakın olan bir arkadaşının sırrını bugün öğrenebilir ve kendinde tutman gerekebilir. Kimseyi kırmak istemeyen yapın nedeniyle herkes tarafından seviliyorsun. Bugün ailenden alacağın destekler seni çok mutlu ediyor. Akşam üstü Ay Başak burcundan çıkıp senin burcuna geçiyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Bugün sezgilerin hayli güçlü olabilir. Geleceğinle ilgili konularda şartları zorlamak, hayatının yönünü kendin değiştirmek isteyebilirsin. Birileriyle iletişime geçmen, konuşman gereken durumlar varsa günün ikinci yarısını değerlendirebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Parasal konularda bugün işlerin hayli yolunda gidebilir. Senden yaşça büyük bir kimseden maddi anlamda alacağın destek yüzünü güldürecek. Ay bugün burç değiştirecek ve 15:12 ile 18:43 arasında boşlukta seyredecek. Bu zaman zarfında kendini çok zorlamadan akışta kalmalısın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Disiplinli ve organize kişi denilince bugün akla ilk gelen kişi sensin. Her ne kadar üzerindeki sorumluluklar artsa da hayatından memnunsun. Bu ikili ilişkilerinde yakaladığın uyumla da doğru orantılı bir şekilde seyrediyor elbette.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Eşinle ortak ödemelerinizin tüm sorumluluğunu sen üstleniyor olabilirsin. Bu konuda karşı tarafla konuşmak istiyorsan günün ikinci yarısı iletişim adına doğru bir vakit. Özellikle sabah saatlerinde derin meditasyon çalışmaları yapmak adına uygun enerjiler var.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sezgilerinin inanılmaz güçlü olacağı bugün adeta ayaklı haberci gibi olabilirsin. Günün ilk yarısında ikili ilişkilerinde hayli güzel ve ılımlı enerjiler var. Saat 15:12 ile 18:43 arasında Ay boşlukta seyredeceğinden yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.