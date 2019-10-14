Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı!

Astrolojiye ilgi duyanlar 15 Ekim 2019 salı günü burç yorumlarını merak ediyor. Günlük burç yorumlarında hayata dair gelişmeler yorumlanıyor. Aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler yaşanacağı sorgulanıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)

Bu hafta iş hayatınızda fazlasıyla yoruldunuz, hafta sonu sosyal aktivitelerden uzak kalıp evde vakit geçirmek size iyi gelebilir. Hayatınızda radikal kararlar alıp, değişiklikler yapmak istiyorsunuz, bunun için uygun bir zaman. Finansal harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Gerginliğinizi özel hayatınızdan uzak tutmanızda fayda var.

BOĞA BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)

Bugün sizin için eğlenceli bir o kadar da şaşırtıcı bir gün olabilir. Hafta boyunca yaşadığınız iş stresini sevdiklerinizle geçireceğiniz eğlenceli vakitle atabilirsiniz. Özel yaşantınızda partnerinizle olan ilişkileriniz bir hayli kuvvetli, hiç ummadığınız bir anda şaşırtıcı güzel bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Beslenmenize ve mide ağrılarınıza dikkat

İKİZLER BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayıs - 23 Haziran)

Ödemeleriniz ile ilgili problemlerinizin çözüme kavuşacağı bir gün olabilir. Finansal anlamda yaşadığınız zorluklar beklenmedik bir yerden gelecek para ile rahatlamanızı sağlayacak. Eğitim alanında yeni adımlar atabilir ve sonunda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Özel hayatınızda partnerinizi alttan almanız gereken bir gün olabilir.

YENGEÇ BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün bir yakınınızın hastalık haberini ve oldukça sarsılabilirsiniz. Ekonomik açıdan yaşadığınız sıkıntılar yakın zamanda sonlanacak yalnız siz yine de harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Özel hayatınızda partnerinizin desteği sizi en sıkıntılı anlarınızda ayağa kaldırıyor. Romatizmal rahatsızlıklarınıza dikkat

ASLAN BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Temmuz - 22 Ağustos)

Geçmişte yapamadıklarınız için hayıflanmanız size bir artı sağlamaz, önünüze bakarak ilerlemeye bakın. Son günlerdeki depresif haliniz bugün yerini neşe ve huzura bırakıyor. Akşam saatlerinde partneriniz ile birlikte katılacağınız bir davet neşenizi yerine getirebilir. Baş ağrılarına dikkat!

BAŞAK BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızdaki başarınız keyfinizi bir hayli yerine getirmiş durumda. Maddi açıdan iyi olduğunuz zamanlarda kendinizi fazlasıyla özgür hissediyorsunuz. Aile bireylerinizle bir araya gelerek önemli bir konuşma yapabilir ve konuşma ortamında aktif bir rol edinebilirsiniz. Partnerinize karşı baskıcı tavır sergilemekten kaçının.

TERAZİ BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Sosyal hayattan uzaklaşıp kendinizi işinize adadığınız bu dönemde rahat bir nefes almak size iyi gelebilir. Özel hayatınızda iki kişi arasında gitgeller yaşayabilirsiiz. Mantıklı düşünerek doğru kararı verebilecek yapıdasınız. Alacağınız sürpriz bir telefonla neşeniz yerine gelebilir.

AKREP BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ekim - 22 Kasım)

Yanlış anlaşılmalar yüzünden canınız sıkılabilir, arkadaşlarınıza olmadık yere alınabilirsiniz. Bu durum uzun sürmeyecek ve kısa zaman içerisinde yanlış anlaşılmalar yerini sevgiye bırakacak. Zihninizi küçük sorunlardan arındırmanız sağlığınız açısından fazlasıyla önemli.

YAY BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım- 22 Aralık)

Önemli kararlar almadan önce acele etmemeli ve konu hakkında iyice düşünmelisiniz. Ani gelişen olaylar karşısında ateş topuna dönmek yerine sakinliğinizi korursanız kazanan siz olabilirsiniz. Özel hayatınızdaki gelgitleri kendinize sorun etmemelisiniz, yakın zamanda her şey istediğiniz gibi gelişecek.

OĞLAK BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)

Aileniz ve sevdiklerinizle geçireceğiniz hafta sonu psikolojik anlamda rahatlamanızı sağlayıp size fazlasıyla güven verebilir. Kalabalık ortamlarda sessiz kalmayı sevseniz de bu gün farklı bir yaklaşım izleyeceksiniz. Özel hayatınızda kıskançlık duygunuzu törpülemenizde fayda var, zira aşk güven ile gelişir.

KOVA BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)

Hayatınızla ilgili aldığınız radikal kararlar yavaş yavaş rayına oturuyor. Ailenizle olan sorunlarınıza ılımlı yaklaşımlar sergileyerek çözüm bulabilirsiniz. Özel hayatınızda keskin kararlar alarak eskiye dair tüm ipleri koparabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. Sorumlulukların ağır geldiği bir süreçten geçiyorsunuz. Size yük olan her şeyden kurtulmak psikolojinizi fazlasıyla rahatlatabilir.

BALIK BURCU 15 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)

İş hayatınızdaki monotonluğun zirvede olduğu şu günlerde arkadaşlarınızla geçireceğiniz zaman size iyi gelecek. Aile hayatınızda yaşanan tartışmalarda sessiz kalmak yerine fikirlerinizi sağduyu ile belirtmeniz sizin için daha faydalı olabilir. Özel hayatınızda aldığınız radikal kararlar rahat nefes almanızı sağlayacak.