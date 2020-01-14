Günlük burç yorumları 14 Ocak 2020 Salı

14 Ocak 2020 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor olacak. İşinle ilgili süreçleri yönetirken aşırı detaycı ve titiz davranabilirsin. Sabah saatlerinde öfkeni kontrol etmeni gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Sakin kalmaya özen göstermelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bugün Küçülen Ay fazında ilerliyor. Yabancılar, yurtdışı ile ilgili konulardaki uğraşılarının karşılığını bugünlerde alabilirsin. Aşk hayatında bugün iyimser ve sıcak enerjiler söz konusu. Sevdiğinin seni çok düşünüyor olması ve senin için uğraşması hoşuna gidecek.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ailenle ilgili temalar bugün ön planda olacak. Onlara hizmet edebilir ve bazı işlerini halletmelerine yardım edebilirsin. Bugünün akşamında hassaslaşman ve kafanı karıştıracak durumlar yaşaman olası gözüküyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay Başak burcunda ilerliyor bugün. Sinirli ve fazla mükemmeliyetçi olabilirsin bugün. Sabah saatlerinde kız kardeşin ya da yakın çevre akrabalarından senin için önemli bir kadın figüründen güzel, şanslı haberler alabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

İşinle ilgili konularda belli bir dereceye getirdiğin süreçlerini artık patronlarına sunabilirsin. Emeklerinin karşılığını alabileceğin bir gündesin. Parasal konularda da alacağın iyi haberler yüzünü güldürüyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Kısa süreliğine bir tatile çıkmayı planlıyor olabilirsin. Partnerinle birlikte bir müddet uzaklaşmak ikinize de iyi gelecektir. Eşinle ilişkilerin daha da iyi gitmeye başlıyor. Bugün akşam fazla unutkan ve dalgın olabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Temizlik ve düzen konularına bugün gereğinden fazla takılabilirsin. Zihinsel anlamda da eskide kalmış ve artık sana fayda üretmeyen konulardan arınmalısın. Ailenden bir kişi, bu annen olabilir bugün çok desteğini görüyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Projelerinle ilgili olarak bugün güzel, tatmin edici sonuçlar alabilirsin. Azimle işlerine dört elle sarılacağın bir gündesin. Sabah erken saatlerde düşüncesizce çıkışlar yapmamaya özen göstermelisin. Biraz agresif tavırda olabilirsin. Ancak bu durum geçici olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Saygınlığın ile ilgili konular bugün senin aklını kurcalayabilir. Çalıştığın ortamda bir kişinin farkında olmadan yaptığı bir hareket canını epeyce sıkmış olmalı. Bu konuda kendini suçlamayı bırakmalı gerekirse karşı tarafla açık açık konuşmalısın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu aralar aşırı işkolik tavırlarından ötürü aileni ihmal ettiğini düşünüyor olabilirsin. Eşinin yakın çevresi ya da kardeşlerinden bugün bu konularda bir eleştiri alabilirsin. Akşam saatlerinde hayatındaki sorunlardan kaçmak isteyecek, konuşmak için birilerini arayacaksın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ödemelerin, kredilerin ile ilgili konuları düzenlemek, belli bir düzene oturtmak isteyebilirsin. Yanında çalışan biri tarafından bugün yanıltılmaya açık olabilirsin. Bilhassa bugün bütün hesaplarını tek tek gözden geçirmende fayda var.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

İkili ilişkilerinde fazla eleştirel olman karşı tarafı bunaltıyor olabilir. Kendinden aşırı verdiğini ve çok fazla fedakârlık yaptığını düşünüyor olabilirsin. Akşama doğru hassasiyetin ve alınganlıkların daha da artabilir.