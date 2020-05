Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 | Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Yay burcu günlük burç yorumları yayında!

Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 sizlerle! Özellikle astrolojiyi yakından takip edenler bugün burç yorumu için daha fazla araştırma yapacaklar. Çünkü dün gece itibariyle Venüs retrosu başlamış durumda. Koç, Aslan, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları nasıl? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Yay burcu günlük burç yorumları haberimizde…

Koç burcunun sırları ortaya çıkabilir; İkizler için değişim söz konusu; Aslan’lara iş fırsatı mı doğuyor?; Terazi’ler aşk hayatında neleri değiştirmeli?; Yay için yeni tanışmalar söz konusu olabilir; Balık’ların para sıkıntısı nasıl çözülecek? 12 burca ait günlük burç yorumları detayları sizlerle…

14 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Aşk hayatınızın olduğundan daha karmaşık hale bürünmesi için fırsat kollayan biri var, onun kıskançlığından kendinizi koruyun. Sırlarınızı daha iyi muhafaza edin. İşinizi giderek daha çok seviyorsunuz. Başlangıçta gözünüz hep dışarıdaydı fakat şimdi bir yere kıpırdamaya niyetiniz yok. Ekonomik yönden sıkıntı içindesiniz, sabırlı olmakta fayda var. Herhangi bir konuda hayal kırıklığınız veya kızgınlığınız varsa bu duyguları fiziksel ya da yaratıcı bir işe odaklayarak verimli bir çalışma elde edebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Duygusallığınızdan çok pratik zekânızı kullanmanız gereken bir gün. Sevgilinizden farklı şeyler bekleyebilir, onun sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Bu nedenle huzursuz, agresif, tartışmacı yapınız ön plana çıkabilir. Ancak, sizin de ona karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmanız gerekiyor. Olumlu ve dengeli davranmayı başarabilir, böylece ilişkinizi güçlü tutabilirsiniz. Genel anlamda başarı tutkunuz sizi daha amaca yönelik bir ruh haline sürükleyebilir. Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Mutlu olmak, herkesin olduğu gibi, sizin de hakkınız; bu mutluluğu duygusal alışkanlıklarınızı değiştirerek elde edebilirsiniz. İş yerinde uygulanacağı söylenen bir değişiklik sizi bu kadar ürkütmesin. Onaylamadığınız bu konunun sonuçlarından en çok yarar görecek olan siz olacaksınız. Bugünden itibaren zor ve detaylı işlere odaklanabilir, konsantrasyonunuzun kuvvetlenmesini sağlayabilirsiniz. Çalışma etiğinizle birlikte önemli başarılara imza atabilirsiniz. Sabır ve kişisel kontrol gündeminizde olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Düşüncesiz davranışlar sergilemeniz ilişkinize zarar veriyor. Sevgilinizin sorunları karşısında, sabırlı davranmaya çalışmalı ve atacağınız adımlara dikkat etmelisiniz. Partnerinizle aranızda spiritüel bir bağ gelişebilir. İş disiplininiz mükemmel. Bugün çevrenizdeki kişileri etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Ego seviyeleriniz artış gösterebilir ve kendinize güveniniz aşk hayatınızı olumlu yönde etkileyebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

İlişkinizden memnun değilsiniz, bunu dürüstçe karşı tarafa iletmelisiniz. Mutlu olmak sizin de hakkınız ve o hakka sahip çıkın. Çalışma hayatında becerikli ve yeteneklisiniz. Kariyerinizi geciktirecek duygusallıklardan kaçınmanız yararınıza olacaktır. Hafta başından itibaren üzerinizde bir gerginlik ve asabiyet söz konusu. Kendinizi hala sinirli hissediyorsanız bu siniri yaratıcı işlere, fiziksel aktivitelere, zihinsel uğraşlara yönlendirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak riskli aktivitelerden kaçınmalısınız. Bir iş fırsatını değerlendirebilirseniz, daha büyük bir fırsatın kapısı aralanacak.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çok sevdiğiniz bir dostunuzla bir şeyi, bir başarıyı veya bir sevinci, mutluluğu paylaşacaksınız. Bu durum çok iyi bir başlangıç olacak ve daha iyi durumların doğmasına da vesile olacak. Elinizde olmayan nedenlerle işinizde yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Yalnız başınıza yapabileceğiniz çalışmalar ve planlar bugün çok daha verimli olabilir. Bugünden itibaren ise otorite gücünüz artış gösterebilir, hayatınızda bazı reformlar yapmaya öncelik vermek isteyebilirsiniz. İlişkileriniz ise iyi anlamda yoğunlaşmaya başlayabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Aşk hayatınızın monotonlaştığından şikayet ediyor ve her şeyi karşı taraftan bekliyorsunuz. İlişkinize heyecan ve çeşitlilik katmak için sizin de harekete geçmeniz gerekiyor. Çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz daha düşünceli ve toleranslı davranmanız her şeyin yolunda gitmesini sağlayacak. Etrafınızda olup bitenlerin ruh halinizi etkilemesine izin vermediğiniz takdirde sosyalleştiğiniz anlardan her zamankine göre çok daha fazla keyif alabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Size baskı yapan ve yolunda gitmeyen ilişkinize artık son vermelisiniz. Çünkü bu ilişkide artık bütün ümitler kaybedilmiş gözüküyor. Aklınız uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz bir projede takılı kalmış. Bütün enerjinizi bu işe odaklamışsınız. Bu projeyi gerçekleştirmeniz biraz zaman alabilir. Ancak proje planlaması ve yönetiminde olumlu sonuçlar doğurabilecek bir enerji sirkülasyonu içindesiniz, kesinlikle onu kullanmalısınız.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Eğer yalnızsanız bugün sizi oldukça etkileyebilecek biriyle tanışmanız mümkün. İş ortamında bazı konularda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Adalet duygunuz ön plana çıkacak. Bazı yanlış anlaşmalar yüzünden yatırımlarınızın yönünü değiştirebilir, bambaşka sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Olayları tüm detaylarıyla fark edebildiğiniz ve tarafsızca görebildiğiniz bu günlerde kararlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Uzun dönem planlarınıza odaklanmak, organizasyonlar yapmak ve iş konusunda kararlar vermek için uygun enerjiler sizlerle olacak.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugünlerde mutluluğunuzun, cömertliğinizin ve optimist bakış açınızın artmasıyla günlük hayatınızdan çok daha fazla keyif almaya başlayabilirsiniz. Yeni bir aşkın sinyalleri var. Kişiliklerinizin uyuştuğunu biliyor, fakat koşulların hazır olmadığını düşünüyorsunuz. Bu kadar cesaretsiz olmayın, ilk adımı atın gerisi kendiliğinden gelecek. Beraber çalıştığınız bir insanla birbirinize üstünlük kurma yarışına girmeniz muhtemel olabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

İlişkinizdeki küçük pürüzlerin üzerine gitmiyor, bunları zamana bırakıyorsunuz. İş ortamında yaşadığınız bir gerilim kafanızı fazlasıyla meşgul ediyor. Bu gerilimi çözene kadar iş dışındaki huzursuzluğunuz da sürecek gibi. Zor kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz ve etik değerlerinize güvenerek bu tip durumların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bugün iş arkadaşlarınızdan biriyle bu konu üzerine konuşma fırsatınız olacak. Küçük bir not; Alışveriş konusunda ölçülü olmaya dikkat etmenizde fayda var.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Sevgilinizle ilişkinizi yeniden gözden geçirmeli ve onunla daha çok vakit geçirmelisiniz. İş yerinde sinirlerinize hakim olun ve kendinizi kontrol altına almaya çalışın. Para konusundaki sıkıntılarınızı yakın çevrenizdeki dostlarınızla paylaşıp onlardan yardım almaya çalışmanız sizi rahatlatacaktır. Yakın çevrenizle beraber olmak ve fikirlerine değer verdiğiniz kişilerle konuşmak size iyi gelebilir.