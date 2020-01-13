Günlük burç yorumları 13 Ocak 2020 Pazartesi

13 Ocak 2020 Pazartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün Ay burç değiştirerek Aslan burcundan Başak burcuna geçiyor olacak. Gökyüzünde bugün çok kolay açılar yok. Otorite figürleri ile çekişmemeye, fazla hırslı davranmamaya özen göstermelisin. Özellikle iş arkadaşlarınla aranda günün ikinci yarısında birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün akşam üstüne doğru yönetici gezegenin Ay ile tam karşıt açı ilişkisinde olacak. Alışveriş yapmak, dekorasyon ile uğraşmak için uygun bir günde değilsin. Özel ilişkilerinde de zorlanacağın durumlar söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ailendeki önemli bir kişi, baban ya da annen ile aranda yaşanacak bir tartışma nedeniyle gerilebilirsin. Her iki tarafta kendi dediğini diretebilir. Özellikle seni baskılamaya çalışılan durumlar karşısında hayli hassas olabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İletişim konusunda günün ikinci yarısında hayli dikkatli olman gereken durumlar var. Zira zorlayıcı açılar devrede. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymayacağı, üstünlük kurmak isteyeceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Özellikle kardeşi olan bir Yengeç isen bugün üstüne gitmemelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Senin açından egosantrik durumlar devrede olabilir. Çalışma arkadaşlarınla aranda kimin dediğim olacak şeklinde bir güç savaşına girebilirsin. Sonuçta her iki tarafında yorulacağı ancak kimsenin geri çekilmeyeceği bir durum söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay bugün öğleden sonra senin burcuna geçiyor olacak. Çocukları olan bir Başak isen onlara hakimiyetini ve gücünü göstermek arzusunda olabilirsin. Ancak senin dediğin şartlara onları uydurmakta zorlanabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Aşk ilişkilerinde bugün işler yolunda gitmeyebilir. Baban ya da ailendeki önemli bir erkek figürü katı ve disiplinli kararlarıyla karşı karşıya kalabilirsin. Bugün pek olayların üstüne gitmemende ve yarını beklemende fayda var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay bugün Aslan burcundan çıkıp Başak burcuna geçiyor olacak. Geleceğe dönük konularda kendini geliştirmek istediğin durumlar söz konusu. Aklındaki projelerini yeniden gözden geçirmen yararlı olabilir. Kimseye bağlı kalmak istemiyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

İşinle ilgili konular öğleden sonra çok daha fazla öne çıkacak gözüküyor. Bağlı bulunduğun şirkette parasal konularla alakalı birtakım sıkıntıları bugün üstün ile görüşebilirsin. Bazı yaptırımlar uygulamak ve bunları yerine getirmek zorunda kalabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Üzerindeki baskının gitgide arttığını hissediyor olabilirsin. Özellikle de hukuksal konularda bazı sorunlar ve tıkanmalarla yüzleşebilirsin. Partnerinden ya da ortaklı iş yapan biriysen ortağından destek alman iyi olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün bir sıkıntınla ilgili ameliyat konusu gündeme gelebilir. Aslında senin için güzel gelişmeler olacak olsa da özgürlüğüne çok düşkün olduğundan tedavi sürecinin uzun olacak olması seni düşündürebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Günün ikinci yarısında Ay’ın burç değiştirecek olması ile beraber ikili ilişkilerin çok daha fazla ön plana çıkıyor. Partnerinle birlikte bir seyahatin ilk adımlarını atabilir, organizasyon yapabilirsiniz. Bugünlerde sağlığına daha fazla önem göstereceksin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com