Günlük burç yorumları! 11 Aralık 2019 Çarşamba

11 Aralık 2019 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bugün 10:30’a kadar boşlukta olacak, sonrasında ise Boğa burcuna geçiyor. Maddi kaynaklarını korumak isteğinde olacaksın. Aynı zamanda Ay Büyüyen Ay fazında ilerliyor bugün. İşlerinle ilgili düzeltmen gereken şeyleri düzenlemen içinde uygun bir gün. Bu akşam ani gelişecek olan konular dengeni değiştirebilir.

BOĞA BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün Ay sabah 10:30’da boşluktan çıkıp senin burcuna geçiyor. Rahatını bozmak istemeyeceğin, konfor alanında rahat etmek istediğin bir Pazar günü olacak. Bugün öğle saatlerinde izlediğin bir film, okuduğun bir yazı seni çok hassaslaştırabilir. Ailen içinde fedakârlıklar yapacağın iyimser enerjilerle dolusun.

İKİZLER BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Ay Boğa burcuna bu sabah geçiyor olacak. Bilinçaltında güven arayışında olacağın bir gün. Aşırı yemek içmek sana kendini iyi hissettirebilir. Öğle saatlerinde partnerinle ilgili konularda aşırı hassaslaşabilir, kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Olayları çok fazla büyütmemeye çalışmanda fayda var.

YENGEÇ BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bu sabah Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle arkadaşlarınla birlikte olmak, yemekli organizasyonlar düzenlemek isteyebilirsin. Sosyal çevrenle olan ilişkilerini sağlamlaştırmak içinde güzel bir gün. Öğle saatlerinde Güneş Neptün karesinin etkisiyle etki altında kalmaya açık olabilirsin. Iyimserliğinin kötüye kullanılmasına izin vermemelisin.

ASLAN BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Sosyal çevrenden kişilerle görüşmek, sosyalleşmek için çok uygun bir gün. Değişken duygular içerisinde olabilirsin. Geçmişte iyiliğin dokunmuş tanıdıkların bugün seni ziyarete gelebilir, sana vefalarını gösterebilirler. Eskiye olan özleminin artacağı bir gündesin.

BAŞAK BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Kariyerinle ilgili konularda iletişimde olmak, toplantılar düzenlemek, aklına takılan sorularına cevap bulmak adına harekete geçeceğin bir gündesin. Yarın İkizler burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Değişken ve huzursuz hissedebilirsin kendini. Özellikle duygusal ilişkilerde güven arayışının artacağı bir gündesin.

TERAZİ BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Hanendeki yoğunluk ve karmaşanın seni yorduğunu hissediyor olabilirsin. Ailendeki yaşça olgun bir kadın ile de konular bugün gündeminde olacak. Yarın ki Dolunay nedeniyle de huzursuz hissediyor olabilirsin. Ancak bugün yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda harekete geçiyor ve bilgi toplamaya başlıyorsun. Yakın zamanda yurt dışına çıkma planları yapabilirsin.

AKREP BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün ödemelerini ilgilendiren konularda yoğun iletişimde olacağın bir gündesin. Borçlar ve ödemelerinle ilgili tutamayacağın vaatlerde bulunmamaya özen göstermelisin. Plansız hareketlerin nedeniyle zorlanabilirsin. Yarın İkizler burcunda meydana gelecek olan Dolunay öncesinde gerginlik seni sarabilir.

YAY BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 KASIM - 22 ARALIK)

Partnerin ve ortaklarınla ilgili konulara odaklanacağın bir gün. Onunla sorunların hakkında iletişime geçmek istiyor olabilirsin ama gergin ve huzursuz ruh halin nedeniyle işleri daha da karıştırabilirsin. Venüs Satürn kavuşumunun etkisiyle sevgini gösteremiyorsun.

OĞLAK BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Üzerinde büyük bir baskı hissediyor olabilirsin. Senin burcundaki gezegen yoğunluğu bu aralar sınanıyor muyum gibi düşünmene sebep olabilir. Bugün başından geçen bazı olaylar sevilmediğini, önemsenmediğini de hissettirecek. Sağlığına dikkat etmelisin. Omuzların ya da ellerin bugünlerde hassaslaşabilir.

KOVA BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Ay bugün İkizler burcunda ilerliyor olacak. Çocuklarınla birlikte olmak, onlarla birlikte sosyalleşmek, dışarıda vakit geçirmek isteyebilirsin. Bazı konuları fazla merak ediyor ve ağızlarından laf almak istiyor olabilirsin. Ancak yarın Dolunay var ve öncesinde gerginleşmemiz olasıdır. Fazla üstlerine gitmemen iyi olabilir. Senden yaşça büyük kadın akrabalarınla ilgili konularda aklına takılabilir bugün.

BALIK BURÇLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Sosyal çevrendeki yoğunluk, projelerin tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ailenle, ebeveynlerinle iletişimde olmak isteyebilirsin. Değişken enerjiler altındasın. Yaklaşan Dolunayın etkisiyle de biraz huzursuz hissedebilirsin kendini. Sanat ya da tasarım işi yapıyorsan bugün geleneksel motifler ilgini çekebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com