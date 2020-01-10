Günlük burç yorumları 10 Ocak 2020 Cuma

10 Ocak 2020 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Yengeç burcunda dün yaşanan önemli Ay tutulmasından sonra dün akşam uyumakta zorlanmış olabilirsin. Özellikle ev, yuva, aile konularında birtakım yüklerin omuzuna daha fazla bindiğini hissediyor ve bu konu sende ağırlık yapıyor olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Yengeç burcunda ilerlemeye devam eden Ay kardeşlerin ve yakın çevre akrabalarınla ilgili alanlarını etkilemeye devam ediyor. Kardeşlerinle ilgili sorumluluklarının artması seni biraz yorabilir ve düşündürebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda içinden çıkmakta zorlandığın sorunların varsa bu gece gözüne uyku girmeyebilir. Şartlarını aşırı zorluyor olabilirsin. Bazı konularda işleri akışına bırakman gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında dört dörtlük gözükmek zorunda değilsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Dün burcunda gerçekleşen Ay tutulmasından sonra kendini hayli yorgun hissedebilirsin. Baş ağrıların artmış olabilir ancak bunların etkisinin yavaş yavaş kaybolduğunu gözlemleyeceksin. Kararsız kaldığın konular bugün gündeminde. Partnerinden yardım isteyebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

İş ve çalışma koşullarındaki yoğunluk seni çok bunaltmış olabilir. Açıkçası kendini kısıtlanmış ve başkalarına bağımlı hissediyorsun. İşinle ilgili süreçleri yönetirken fazla hırslı davranman ve katı olman seni çok yıpratıyor olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Çocuklarınla ilgili konularda endişelerin artabilir. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan durumlar söz konusu. Duygusal patlamalara açık olabilirsin. Keyif aldığın şeylere vakit ayırman üzerindeki stresi azaltacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Oturduğun yer ile ilgili değişikliklerin meydana gelmesi seni içsel anlamda korkutuyor olabilir. Dışarıya belli etmesen de seni kararsız bırakan durumlar söz konusu gözüküyor. Özellikle iş ve evinle ilgili seni huzursuz ediyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Uzak yerler ve eğitim aldığın konular bugün aklını meşgul edecek gözüküyor. Özellikle bu alanlarda önemli ve söz sahibi kişilerle aranda geçecek bir münakaşa seni çok huzursuz edebilir. Üzerinde baskı yaratılmasından hoşlanmıyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ortak paylaşım alanlarınla ilgili moralini bozan durumların meydana gelmesi durumu söz konusu olabilir. Ancak şu anda kötü gözüken şeylere ileride sevinebilirsin. Kapanan bir kapının ardından meydana gelecek yenilikler senin için çok daha hayırlı olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Dün karşıt burcunda meydana gelmiş olan Ay tutulması seni hayli etkilemiş olabilir. Bu iki günlük süreçte ciddi baş ağrıları ve fiziksel birtakım sorunlar yaşıyor olman hayli mümkün. Seni kısıtlayan her türlü durumdan özgürleşmek isteyebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sağlığınla ilgili konular bugün hassaslaşabilir. Özellikle mide ve göğüslerinle ilgili birtakım sorunlar söz konusu olabilir. Üzerinde bir ağırlık var gibi hissediyor olabilirsin. İmkânın varsa birkaç gün içinde olsa biraz hava değişimi yapmak sana iyi gelecektir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Çocuklarınla ilgili konular bugün devrede olacak. Aklına koyduğun şeyleri yerine getirmek üzere hayli baskıcı davranabilirsin ancak çok fazla yıkıcı ve dediğim dedik bir tutum sergilememeye özen göstermelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com