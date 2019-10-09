Günlük burç yorumları 10 Ekim 2019 Perşembe!

Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor. 10 Ekim 2019 Perşembe günlük burç yorumları sorgulanıyor. Hayata dair hangi gelişmelerin yaşanacağı öğrenilmek isteniyor. Aşk, sağlık ve para konularında yaşanacak gelişmeler günlük burç yorumlarında bulunuyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları haberimizin ayrıntılarında sizlerle...

KOÇ BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

İş ve özel hayatınız için fazlasıyla yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Bugün çok yorgun düşebilir ve bu da sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bugün olası gelen iş tekliflerinin gerçek olup olmadığını iyice kontrol edin. Sizlere sunulan konuların gerçekliği konusunda emin olmadan girişimlerde bulunmayın. Özel hayatınızda partnerinizin üzerine çok fazla gitmemelisiniz, gerginliğinizi karşı tarafa aktararak haksızlık yapıyorsunuz. Baş ağrılarınıza dikkat!

BOĞA BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 NİSAN – 21 MAYIS)

Girişimlerinizin tamamında başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda yaşanan haksızlıklara bağlı maddi sıkıntılar ve engellemelerin ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alacak ve bir anda başarı çıtanızı yükselteceksiniz. Özel hayatınızda ani gelişen olaylarla can sıkıntısı yaşasanız da sakinliğinizi koruyarak adımlar atmalısınız. Sessizliğiniz karşı taraf için merak konusu olup ilgileri sizin üzerinizde toplayabilir.

İKİZLER BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MAYIS - 23 HAZİRAN)

İş hayatında beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Ailenizle parasal konular yüzünden problemler yaşanabilir ve bu yüzden fazlasıyla gerilebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise karışık duygular söz konusu olabilir. Patnerinizin üzerine gitmemeli ve onu anlamaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Hayatınızda radikal kararlar alıp başarı ile uygulayabileceksiniz. Kredi kartı harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz, kararlarınızı alırken bu durumu göz ardı etmemenizde fayda var. Özel hayatınızda partnerinizle keyifli zamanlar geçirdiğiniz zamanlardasınız, ilişkinizi resmiyete dökmek için adımlar atabilirsiniz.

ASLAN BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

İş ve özel hayatınız için fazlasıyla yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Bugün çok yorgun düşebilir ve bu da sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bugün olası gelen iş tekliflerinin gerçek olup olmadığını iyice kontrol edin. Sizlere sunulan konuların gerçekliği konusunda emin olmadan girişimlerde bulunmayın. Özel hayatınızda partnerinizin üzerine çok fazla gitmemelisiniz, gerginliğinizi karşı tarafa aktararak haksızlık yapıyorsunuz. Baş ağrılarınıza dikkat!

BAŞAK BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Zekanızı ve özverinizi kullanarak yapamayacağınız hiçbir iş yok. İş hayatınızda sergilediğiniz planlı ve özverili hareketler üstlerinizin gözünden kaçmıyor. Eğitim konularına önem verirseniz oldukça olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Özel hayatınızda partnerinize karşı ılımlı tavırlarınız onu size daha çok bağlıyor. Sağlık konusunda ise gözleriniz için doktora görünmenizde fayda var.

TERAZİ BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Bugün para ile ilgili işlerinizi halledebilir, ödemelerinizi yoluna koyabilirsiniz. Bugün, araştırma yapmak, gerçekleri ortaya çıkarmak için çaba sarf edebilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili yanlış kararlar almaya eğilimli olabilirsiniz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır.

AKREP BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 EKİM - 22 KASIM)

Eğlenceli, hareketli, dostlarınız ve arkadaşlarınızla çok sıkı iletişimde olacağınız bir gün olabilir. Para ile ilgili konularda özellikle bir şeylere imza atacaksanız, tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okumanızda fayda var. Yapacağınız ödemelerde de doğru miktarlar olmasına dikkat edin, dalgınlık yüzünden hesap hataları, yanlış ödemeler gerçekleşmesin. Özel hayatınızda kördüğüm sıkıntılar canınızı fazlasıyla sıkıyor.

YAY BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 KASIM- 22 ARALIK)

İş hayatınızdaki yoğunluk hayatınızın büyük bir bölümünü etkiliyor. Birlikte olduğunuz insanın iyi niyetinden faydalanmaya çalışan kişilere karşı tavrınızı belli etmeli, partnerinizi kendisini koruması konusunda uyarmalısınız. Özel hayatınızda partnerinizle her şey yolunda ilerliyor. Resmi işleriniz konusunda ihmalkar davranmamalısınız.

OĞLAK BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 ARALIK - 20 OCAK)

İşinizle alakalı konularda maddi anlamda kazançlı çıkacağınızı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güçlü enerjinizle etrafınızdaki insanların takdirini kazanarak desteklerini alabilirsiniz. Hayal gücünüzün ve sezgilerinizin güçlü olduğu bugün hislerinize güvenerek adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşanan problemlere karşı fazlasıyla sertsiniz. Bu haliniz partnerinizin sizinle olan iletişimini zorlaştırıyor.

KOVA BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Yakın çevrenizde size baskı kurmaya çalışan insanlara kesinlikle fırsat vermemelisiniz. Sizi haklı olduğunuz konularda, haksız duruma düşürmek için uğraşıyor olabilirler. Özgür iradenizi kullanarak kimsenin sizi incitmesine izin vermeyin. İşinizle ilgili konularda sakinliğinizi korumalı, ve adımlarınızı atarken her zamankinden daha akılcıl davranmalısınız.

BALIK BURCU 10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 ŞUBAT - 21 MART)

Bugün maddi anlamda pozitif bir gün geçirebilirsiniz. İş hayatında aktif bir şekilde çalışıp bugün beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Özel yaşamınızda partnerinizle yaşadığınız karışıklıkları çözmek için mantıklı yaklaşımlarda bulunarak sakinliğinizi korumalısınız. Mevsimler yorgunluklara dikkat.