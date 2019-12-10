Günlük burç yorumları! 10 Aralık 2019 Salı

10 Aralık 2019 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün Ay Boğa burcunda güne başlıyoruz. Cüzdanını düşüneceğin ve kaynaklarını korumak isteğinde olacağın bir gün. Ay neredeyse tüm gün boşlukta olacak. Saat 19:47’ye kadar yeni bir konuya başlamamaya özen göstermelisin. Sonrasında iletişimine dikkat etmen gereken etkiler var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bugün saat 19:47’de senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. Huzursuz enerjiler söz konusu olabilir. Özellikle günün ilk bölümünde şartlarını sonuna kadar zorluyor, istediğini elde etmek için çaba sarf ediyor olacaksın. Akşam saatlerinde eleştirilere karşı hassas bir yapıda olabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Güne Ay Boğa burcunda başlıyorsun. Ay’ın İkizler burcuna geçeceği 19:47’ye kadar aşırı iştahlı olabilirsin. Aynı zamanda temkinli olma isteğinde artacak. Günün ilk yarısında arkadaşlarınla görüşebilir, onların bazı sırlarına vakıf olabilirsin. Akşam saatlerinde ise bazı konuları gereksiz yere büyütecek, olayları istemediğin boyutlara getirebileceksin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu sabah oldukça derin ve yoğun duygular içindesin. Dayanıklı bir yapıda olacaksın. Ancak bugün Ay burç değiştirdiği için enerjiler biraz dengesiz ilerleyebilir. Saat 19:47’ye kadar Ay boşlukta seyrediyor olacak. Dolayısıyla kendini çok zorlamadan akışta kalmaya özen göstermelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Güne oldukça güçlü başlıyorsun. Hayatındaki kadın figürlerinin baskısını yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Bunlar sosyal çevrenden kişiler olabilir. Günün genelinde Ay boşlukta olacağından yönünü belirlemekte zorlandığını hissedebilirsin. Akşam ise dalgın ve kararsız olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Günün ilk yarısında iştahının çok açıldığını hissedebilirsin. Ay’ın Boğa’dan çıkacağı akşam saatlerinde ise bu durumun daha düzene girecek. İşinle ilgili konularda gayretli bir çalışma içerisinde olacağın bir gündesin. Ancak 19:47’ye kadar yeni bir iş başlatmamaya, elindekileri tamamlamaya dikkat etmelisin. Bugünün akşamında duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Hukuksal konularda işlerini sağlama alma isteği içindesin. Günün ilk yarısında geleceğe ilişkin konularda oldukça açık bir öngörü yeteneğin olabilir. Aklından geçenleri dikkate almanda fayda var. Akşama kadarki süreçte kendini akışa bırakmalı, çok zorlamamalısın. Akşam yakın çevrenden kişilerin gereksiz konuşmaları seni bunaltabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Özellikle maddi anlamda güven arayışında olacağın bir gün genel anlamda. Bazı yatırımları yapmak adına harekete geçebilirsin. Akşam saatlerinde arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsin. Ancak bir tanıdığının dedikodusunu yapmak isteyen bir arkadaşına tepkin yüksek olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Boğa burcunda ilerleyen bugün akşam karşıt burcun olan İkizlere geçiş yapacak. Dengesiz ve huzursuz enerjiler güne hâkim. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmen gerekebilir. Özellikle boğaz bölgende üşütme nedeniyle meydana gelebilecek rahatsızlıklara karşı temkinli olmalısın. Akşam saatlerinde bazı konularda karar vermekte zorlanabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Partnerine bugün aşırı baskı uygulayabilir veya onun senin üzerinde uyguladığı baskıdan bunaldığını hissedebilirsin. Günün çoğunda yönünü bulmakta zorlanabilirsin. Kararsız enerjiler güne etkisini hissettiriyor olacak. Özellikle akşam saatlerinde sinirlerine ve öfkene hâkim olmalısın. İstemeden karşındakini kırabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Konfor isteğinin yüksek olacağı bir gün. Gününü evde kalıp keyifli bir şeyler yaparak geçirmende fayda var. Ay zaten tüm gün boşlukta olacağından en azında 19:47’ye kadar sana keyif verecek şeylerle uğraşman akıllıca olacaktır. Sabah erken saatlerde ailendeki önemli bir kadın figürünün baskısını üzerinde hissedebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

İletişimine dikkat etmelisin. Eleştirilere karşı aşırı hassas olabilirsin ancak özellikle akşam saatlerinde sende sözlerinle karşındaki kişiyi belki farkına varmadan kırıyor olacaksın. Ay tüm gün boşlukta olacak. İmkânın varsa yeni bir iş başlatmamanda ve elindeki işleri tamamlamanda fayda var. Sabah erken saatlerde çok daha gayretlisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com