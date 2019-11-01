Burcunuz bugün size ne anlatıyor? 1 Kasım 2019 Cuma günlük burç yorumları sizlerle

1 Kasım 2019 cuma günü burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında her gün düzenli olarak günlük burç yorumları aratılıyor. 1 Kasım 2019 cuma günü koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebinin yazısıyla haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Kariyerinle ilgili sorumluluk duygunun tavan yapacağı bir gündesin. İşlerin gidişatını iyi bir şekilde organize etme konusunda başarılı ve yenilikçi fikirlere açıksın. Yanında çalışanların da fikirlerini alman onları şaşırtacak olabilir. Akşam saatlerinde partnerinle iyi ilişkiler içinde olacak ve kendini onun yanında huzurlu hissettiğini fark edeceksin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor. Özgüveninin bugün çok yüksek. Yurtdışı ile ilgili bir seyahat planı yapıyorsan macera dolu bir tur dikkatini çekebilir. Akşam saatlerinde çevrene karşı yapıcı ve huzur veren tavırların öne çıkıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Normalde etrafındakilerle iletişim kurmaktan hoşlanan sen bile bugün pek kimseyle içli dışlı olmak istemeyeceksin. Kendine has yöntemlerinle ödemeleri halletmeye çalışman ortağının ya da eşinin aklına yatmayabilir. Akşam saatlerinde çok daha dengeli ve partnerinle iyi ilişkiler içerisinde olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Kendini melankolik hissedebilirsin gün boyunca. Ay 7. Evinde ve Oğlak burcunda. Partnerinin hareketlerini sebepsiz yere kafana takmaktan vazgeçmelisin. Öğleden sonra yaratıcı çalışmalar yapmak için çok uygun etkiler barındırıyor. Yenilikçi fikirleriyle arkadaş çevrenden de destek göreceksin. Akşam saatleri partnerinle ilişkilerini düzeltmek için şanslı vakitler sunuyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

İşlerini pratik bir şekilde halletmeye odaklanıyorsun. Diz bölgesi ve kemiklerinle ilgili rahatsızlıkların artabilir. Ancak bütün gün çalışmana engel olamayacak. Ne zamandır hallolması gereken işleri yaratıcı fikirlerinle halletmen seni rahatlatacak. Akşam saatlerinde ebeveynlerinden göreceğin destekler seni mutlu ediyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Çocuklarının okul veya evleriyle ilgili konularda tam organize çalışacaksın. Sorumluluk duygusu ile hareket ederken onlara olan sevgini göstermekte zorlanabilir ve ciddi bir tavır sergileyebilirsin. Çocuklarına karşı her zaman çok fedakarsın. Bugün akşam saatlerinde çok daha dengeli davranıyorsun.



TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Evinle ilgili halletmen gereken işlere odaklanacağın bir gündesin. Denetleyici tavrınla farkında olmadan ev halkını rahatsız edebilirsin. Bugün evinin ödemesi, kirası, kredisi ile ilgili aklına sizi rahatlatacak yaratıcı bir fikir gelebilir. Merak etme bu konuda ebeveynlerinden de maddi bir destek görebileceksin. Ancak parasal konularda işlerini titizlikle halletmelisin. Merkür Retro hareketine dün başladı.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Eğitiminle ilgili araştırmalarına dönecek ve ilerlemek isteyeceksin. Yükselme arzusundasın bu nedenle sıkı bir çalışma günü seni bekliyor. Yaptığın işle ilgili rutinden sıkıldıysan bugün daha özgür çalışmak isteyebilir ve laptopunu, kitaplarını alıp dışarıda çalışmayı yeğleyebilirsin. Akşam yakın çevrenle veya kardeşlerinle bir araya gelebilir, güzel vakitler geçirebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Parasal konularda temkinlisin bugün. Hem bir şeyler almak istiyor hem de harcamalarının boyunu aşmasından korkuyorsun. Maceracı yanının artacağı öğleden sonrasında iş arkadaşlarınla birlikte sıra dışı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde çok daha huzurlu ve dengeli enerjiler içinde olacaksın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün Ay tüm gün senin burcunda hareket ediyor olacak. Yüksek sorumluluk duygusuyla hareket edeceksin. Melankolik olabilirsin. Ev meselelerinde yaratıcı fikirlerin ev halkının da dikkatini çekebilir. Sosyal çevren ve arkadaşlarınla akşam saatlerinde bir araya gelebilir ve güzel vakit geçirebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Günü yalnız başına geçirmek isteyebilirsin. Yolunda gitmeyen konularla ilgili endişelerin artabilir. Karamsarlığa kapılmamaya çalış. Akşam saatlerinde çevrenle çok daha iyi ilişkiler içinde olacaksın. Ay’ın Güneş ile yapacağı destekleyici açı sayesinde kafana takılan konu ile ilgili annenin de desteğini alıyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 1 KASIM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün arkadaşlarınla olan görüşmende özgüvenli tavırlarınla dikkatlerini çekiyorsun. Belki onlara karşı mesafeli duruşun yanlış anlaşılabilir. Yine de herkesten farklı, kendine has tavırlarınla seviliyorsun. Evli bir Balıksan eşinin ailesinden, özellikle de babasından alacağın destekle biran önce aklındakini yapmaya koyulacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com