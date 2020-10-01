Günde 4 fincan kahveyle gelen şifa! Kahvenin faydaları nelerdir?

Bugün Dünya Kahve Günü olması itibarıyla kahvenin faydaları en çok konuşulan konular arasında yer aldı. "Kahve neye iyi gelir? Kahvenin faydaları nelerdir?" gibi soruların cevabı kahve tiryakileri tarafından araştırılmaya başlandı. Her gün 3-4 fincan kahvenin karaciğeri olumlu etkilediğini belirten uzmanlar, kahveyle gelen şifa hakkında bilgi verdi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne ilişkin kahvenin faydalarını anlattı.

KAHVE DİYABETİ DE OLUMLU ETKİLİYOR

Prof. Dr. Yaprak, son 30 yıldır kahvenin karaciğere olan faydalarına ait onlarca araştırmanın yayınlandığını belirterek, kahvenin faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Karaciğer yağlanmasının önüne geçilmezse diyabet, metabolik sendrom, karaciğer sirozu ve kanseri gibi ölümcül hastalıklara yol açabilir. Dünya genelinde birçok insan kahveyi santral sinir sistemi üzerindeki uyarıcı etkisi nedeniyle zinde kalmak için tüketir. Günde 3-4 fincan kahve içenlerde karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerinin gerilediği, karaciğerdeki sertleşmenin düzeldiği, karaciğerde siroz ve kanser gelişim riskinin azaldığı hatta kahvenin metabolik sendrom ve diyabet üzerine de olumlu etkilerinin olduğu birçok çalışmada gösterildi.”

MAGNEZYUM, POTASYUM VE VİTAMİN DEPOSU

Kararında tüketilen kahvenin karaciğer sağlığında oldukça önem taşıdığına değinen Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri verdi:

“Kahvenin karaciğer koruyucu etkisinin altında yatan temel mekanizmalar arasında; kahvenin antioksidan özelliği, karaciğerde detoks yapan enzimleri uyarması, karaciğer sertleşmesine yol açan bazı zararlı büyüme faktörlerini azaltması sayılabilir. Kahvenin içindeki kafein karaciğerdeki sertleşme üzerine olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca kahve içeriğindeki kafein fiziksel performansımızı artırmaya yardımcı olur. Kahvenin içinde onlarca bileşen bulunmaktadır. Bunlardan kahvenin faydalı etkileri üzerinde odaklanılmış olanları kafein, kafestol ve kahveol, klorojenik asittir. Ayrıca bunlara ek olarak kahvenin içinde riboflavin, pantotenik asit, niasin, tiamin, folat, K ve B6 vitaminleri, tokoferol ile çinko, potasyum, manganez, magnezyum gibi mineraller de bulunmaktadır. Kahvedeki asıl faydalı etkileri sağlayan klorojenik asittir. Klorojenik asit antioksidan etkiye sahiptir. Antioksidan etkinin altında karaciğerde glutation düzeylerinin artışı önemli bir rol oynar. Aynı zamanda glukoz intoleransını da düzeltirler. Klorojenik asidin antiinflamatuar özellik taşıması da avantajlarından bir tanesidir. Bunun dışında klorojenik asidin aynı zamanda sinir hücresi ölümüne karşı koruyucu etkisi vardır. Bu nedenlerle günlük iki-üç fincan kahve tüketiminin Parkinson ve Alzheimer hastalığına karşı etkili olabileceği düşünülmektedir.”

BİRÇOK KANSERE KARŞI KORUYUCULUĞU VAR

Prof. Dr. Yaprak, kahvenin karaciğer dışında birçok organı da koruduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle noktaladı: