Sıkı ve genç bir vücut için günde 10 dakika ip atlayın!

Basit bir egzersiz gibi duran ip atlama, lenf sisteminizi harekete geçirerek vücuttaki toksinleri atmanızı sağlar. Kaslarınızın aynı anda bir ritim halinde çalışması kalp atım hızınızı yükseldir. Kalp krizi, felç damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önlemesinin yanı sıra kaslar ve beyin arasındaki sinyal alışverişini ve iletişimi artırır. Boy uzatan, selülitleri azaltan, varisi önleyen, bacakları incelten, bacaklardaki ödemlerin atılmasına yardımcı olan ip atlama egzersizi ile günde 10 dakikanızı ayırarak istemediğiniz kilolardan kurtulabilir ve yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz.

İŞTE GÜNDE 10 DAKİKA İP ATLAYARAK İSTEMEDİĞİNİZ KİLOLARDAN KURTULMA

Küçücük çocuklarken yalnız başımıza yapabileceğimiz en eğlenceli ve sportif aktivitelerden biri olan ip atlama, şimdi de vazgeçilmezimiz olabilir mi?

Aslında herkesin kilo vermek için çeşitli yollar denediği şu günlerde, atlama ipiyle günde 10 dakikada forma girebilir, kalori kaybeder ve gün boyu hareketsiz kalmanın suçluluk duygusundan kurtulabilirsiniz.

Atlama ipi, vücut sıcaklığını ve kan akışını artırmak, kasların daha fazla çalışması ve kaslarınızı hazırlamak için egzersiz öncesi egzersizi olarak çok iyi bir alternatif. En önemlisi, toplam vücut koordinasyonunun geliştirilmesi ve zihninizin vücudunuzla bir olması, bağlantıyı yakalaması için güzel bir alıştırma. İp atlamanız bitip de sporunuza başladığınızda verdiğinizi alacak ve işe yaradığını göreceksiniz.

Yapılan çalışmalar gösterdi ki; atlama ipi eğitimini egzersiz programınıza dahil etmeniz, motor kontrolü ve kardiyovasküler kapasiteyi arttırabiliyor ve hatta yatay sıçrama kabiliyetini dahi geliştirebiliyor.

Zorluğu var mı? Elbette ki. Baldırlarınızı ve omuzlarınızı tekrarlayan ve hızlı hareketlerle çalıştırıyorsunuz. Eğer alışık değilseniz, sizi çok çabuk yorup, vazgeçmenize etki edebilir. Bu nedenle, kısa atlamalı setler halinde çalışmalısınız, özellikle ilk başladığınızda en iyi tercihiniz 10 dakikalık bir rutin olmalı, bu dakikalar vücudunuzu sonraki ağır çalışmalara hazırlamak için yeterli olacaktır.

İp atlamak kişiye hız, koordinasyon ve kondisyon kazandırır. Eğer tercih ederseniz; bir saatlik ip atlama sonucunda yaklaşık 1000 ile 1200 kalori yakmanız mümkün. Aynı zamanda düzenli yapıldığında metabolizma hızınız artacaktır. Bu da spor yapmadığınız zamanlarda dahi kalori yakımına devam edeceğiniz anlamına gelir. Bir saatlik ip atlama, aynı süreli hafif veya orta tempo koşuya kıyasla daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olacaktır.

İp atlarken bedeniniz ve beyniniz birlikte çalışır; ellerinizle ipi çeviriyorken beyninize de ayakları yeterince yukarı çekmeniz gerektiği komutu gönderilir. Birkaç alıştırma sonrasında el, ayak ve beyin arasında koordinasyon yeteneğini geliştirip, hızlanmaya başlayacaksınız. Hızlandıktan sonra da belirli bir rutinde nefes almanız gerektiğinden yavaşça fark edeceksiniz ki; akciğerlerinize de düzenli hava girişi sağlanıyor ve bu da nefesinizi düzenleyip, akciğer sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek.

İp atlarken; ayak bilekleri, kalçalar, karın kasları, bacak kasları, kollar, bilekler ve omuzlar her birlikte çalışırlar. Neredeyse tüm kas gruplarını çalıştıran bir egzersizin vazgeçilmeziniz olmasını beklemek mucize olmasa gerek. Koşu bandında tek düze bir koşu yerine sizi çocukluğunuza geri götüren, eğlenceli ve tüm kas gruplarına da etki eden bir egzersiz bu.

Tüm bu güzel özelliklerinin yanı sıra, eğer ip atlamak isterseniz cebinizden tonlarca para çıkmayacağı gerçeğini de aklınıza getirin. Maliyet oldukça düşük, isterseniz bir halattan ya da bir ipten gönlünüzce yapabilirsiniz ya da bir spor mağazasından gayet düşük bir ücretle satın alabilirsiniz. Koşu bandı ya da bisiklet gibi taşınamaz değil, gittiğiniz yere götürülebilir, taşınabilir olması en büyük kolaylığı olabilir. Doğa yürüyüşü sonrasında ormanda, gittiğiniz kamp alanında ya da herhangi bir seyahatiniz sırasında spor yapmak isterseniz sizi büyük bir külfetten kurtaracak bir spor aleti. Çantanızda ya da bavulunuzda götüreceksiniz ve yemeği fazla kaçırdığınız bir gün imdadınıza yetişecek.

PEKİ İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

Kısa zamanda hızlı kalori yakımı sağlayan ip atlamada hız ne kadar artarsa kalori yakımı da doğru orantılı olarak artmaktadır.

Örnek olarak; 72 kg birisi 1 saat ip atlayarak 730 kalori yakarken, 90 kg olan bir başka kişi 910 kalori yakabilmektedir.

Kalori yakımını etkileyen en önemli faktör hız, yani zıplama sıklığıdır.

80 kg bir birey için dakikada 70 zıplama 1 dakikada ortalama 14 kalori yakmaktadır.

Dakika 140’dan fazla zıplama ile ise 17-18 kalori yakmaktadır.