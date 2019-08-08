Alınan çiçeklerin anlamları nelerdir? Çiçek alırken nelere dikkat edilmelidir?

ALINAN ÇİÇEKLERİN ANLAMLARI NELERDİR? ÇİÇEK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çiçekler genellikle insanların sevdikleri kişilere gönderdikleri şık hediyeler olarak kabul görmektedir. Sevdiklerine duygularını ifade etmek amacıyla hediye edilmektedir. Çiçeklerin dili, ilk kez 1600'lü yıllarda İstanbul'da oluşturulmaya başlanmıştır. Çiçeklerin taşıdıkları anlamlara ilişkin merak, kısa sürede 800 çiçeğin anlamının belirlenmesine ve tüm dünyada ortak bir çiçek dili oluşmasına yol açmıştır. Çiçeklerin anlamlarını sizin için derledik...

ALINAN ÇİÇEKLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

1. Beyaz Gül- Masumiyet

Beyaz gül masumiyeti, saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Genellikle evlilik teklifi edecek erkekler beyaz gülleri seçmektedir. Beyaz gülü alan erkek evlilik teklifine doğru yol almaktadır.

2. Kırmızı Gül - Aşk

Kırmızı gül aşkı ifade etmektedir. Aşk ifade eden evrensel bir sembol haline gelmiştir. Aşkını itiraf etmeye çalışan erkekler genellikle ilk olarak kırmızı gülden faydalanırlar.

3. Pembe Gül- Gönlüm Senindir

''Pembe gönlüm sende'' diye kızların gönlünü fethetmeye çalışan erkeklerin yardımına koşan güldür. Zarifliği ve güzelliği ile kıyamayacak kadar seveceğiniz, dalında kalmasını düşünebileceğiniz bir çiçektir.

4. Sarı Gül- Sıcak, Sevgi

Sarı güllerden 18. yüzyıla kadar Avrupa'nın haberi olmamış fakat Türkiye' de ''parti simgesi'' bile olmuştur. Sıcaklık ve sevgiyi temsil etmektedir.

5. Mavi Gül- Gizem

Gizemi ve esrarengizliği temsil etmektedir. İmkânsız olanı ve elde edilemeyeni ifade etmektedir.

6. Beyaz Karanfil - Temizlik, Saflık

Saflığı ve temizliği ifade etmektedir.

7. Kırmızı Karanfil- Sevgi

Sevgiyi temsil eden kırmızı karanfil, genellikle seçim zamanı siyasi partilerin herkesin eline zorla tutuşturdukları ve hatta insanların üzerine attıkları çiçeklerdir.

8. Pembe Karanfil - İçtenlik

Pembe karanfil içtenliği ifade etmektedir. Pembe çiçekler her zaman zarif ve sevimlidir.

9. Sarı Karanfil- Hüzün

Sarı karanfil hüznü ifade etmektedir.

10. Beyaz Lale -Saflık Temizlik

Beyaz renk her zaman saflık ve temizliği temsil eder. Bu sebeple beyaz çiçekler saflığın ve temizliğin sembolüdür.

11. Kırmızı Lale -Seni Seviyorum

Kırmızı aşkın rengidir. Kırmızı renkte bulunan çiçekler ise aşkı ifade etmektedir. Bu aşk illa sevgiliye duyulan aşk değildir. Anne, baba ve çocuğunuza duyduğunuz aşk olabilir.

12. Pembe Lale -Anlayış

Anlayışı ifade etmektedir.

13. Sarı Lale -Gerginlik

Gerginliği ifade etmektedir.

14. Beyaz Orkide - Masumiyet, Zarafet

Beyaz orkide şık çiçekler arasındadır. Masumiyeti ve zarafeti temsil etmektedir. Son yıllarda ülkemizde ''kız isteme çiçeği'' durumuna gelmiş diyebiliriz.

15. Pembe Orkide - Sevimlilik

Orkide zarifliğini her rengi de korumaktadır. Pembe orkide sevimliliği ifade etmektedir. Zarif olan bu çiçek bir de pembe rengi alınca gerçekten sevimliliği temsil eder oluyor.

16. Mor Orkide- Asalet

Mor orkide asaleti temsil etmektedir. Son yıllarda ise gelinlerin ellerinde görülen bir çiçek oluyor. Asil bir gelin olmak istiyorsanız mor orkide kullanmalısınız. Sezonun yeni modası mor orkide ''gelin çiçekleri''...

17. Mavi Orkide- Aşkların en büyüğü

Mavi orkide aşkların en büyüğünü ifade etmektedir. Büyüleyici bir güzelliği olan bu çiçeği siz de en büyük aşkınıza armağan edebilirsiniz.

18. Papatya- Temiz kalp

Papatya baharı getiren bir çiçektir. Kırların sevilen çiçeği olan papatya temiz kalbi ifade etmektedir. Görüntüsü ile etkileyici sevimli ve şirin bir çiçekler arasındadır.

19. Kaktüs- İçtenlik

Kaktüs, eğer sevdiğiniz bir kişiye yollanacaksa aşkımız için bütün zorluklara katlanmalıyız anlamına gelmektedir. Kadınların çok fazla beğenmediği bir çiçek olsa da anlamı büyük bir çiçektir.

20. Melekotu- İlham Kaynağımsın

Sevdiğinize melekotu göndermek, görünüş ve koku olarak kötü olsa da ilham, umut ve neşe manasına gelir. Eğer sevdiğiniz kişi melekotu çiçeğinin anlamını biliyorsa oldukça etkilenecektir. Ufak bir notla çiçeğin anlamını yazabilirsiniz.

ÇİÇEK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Günümüzün en değerli parçası haline gelmiş çiçekler, verilen kişiye hissettiklerinizi aktarabilmenin en kolay yoludur. Çiçekler masumiyeti, aşkı, sevgiyi ve söylemek isteyip de söylemediklerinizi simgeler. Ayrıca dekorasyonda da sıkça kullanılan çiçekler, evinizin veya iş yerlerinizin havasını tamamen değiştirecektir. Çiçek alırken birçok detaya dikkat etmelisiniz. Örneğin çiçeğin rengi bir anlam ifade ettiği gibi, karşıdakine verilen değeri de gösterir. Alınan çiçek, karşınızdaki kişiye veriliyorsa, aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz.



- Renk seçimi yaparken, çiçeklerin anlamlarını araştırmalısınız.

- Çiçek buketi tercihlerinizde, vermek istediğiniz mesajı hissettiren çiçek seçimi yapmalısınız.

- Çiçek buketindeki sayıya dikkat etmelisiniz. Her sayı farklı bir anlamı ifade ediyor.

- Karşınızdaki kişinin zevklerini öğrenip, o tarzda bir çiçek almalısınız.

Yukarıdaki hususlar, sevgilisine, arkadaşına, annesine veya yakınına çiçek almak isteyen kişiler için geçerlidir. Bu hususlara dikkat etmek, sizi bir adım öteye taşıyacaktır. Seçimlerinizi bu detaylara dikkat ederek yapmalı ve daha sonra çiçek satın almalısınız.

Öte yandan çiçeği dekorasyon niyetine kendinize alıyorsanız, aşağıdaki dipnotlara bir bakmanızı isterim.



- İlk olarak bol tomurcuğu olan bir çiçek alınmalıdır. Bol tomurcuğu olan çiçekler daha fazla açar ve verdiği görüntü sizi çok mutlu edecektir.

- Çok geniş açılarda olan çiçeklerden uzak durmalısınız. Bu çiçeklerin yaprakları çok sık dökülür ve hızlı bir şekilde kururlar. Bu sebepten dolayı, daha yeni açmış çiçekleri tercih etmelisiniz.

- Çiçek alırken taze olmasına dikkat edilmelidir. Üzerinden zaman geçen çiçek aldığınız zaman, hüsrana uğrayabilirsiniz.

- Aldığınız çiçeklerin fiyatı ucuz olmamalıdır. Ucuz çiçeklerin daha sonradan verdiği olumsuz sonuçlar, sizi mutsuz edebilir. Bunun yerine orta fiyatlarda ve kaliteli çiçekleri tercih edebilirsiniz.

- Yaprakları dolgun ve renkleri canlı çiçekleri satın alınmalıdır.

- Yaprakların alt kısmına dikkat edilmeli ve böceklenme olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

- Çiçekler bir vazoda veya kovada satın alınıyorsa, suyunun taze olup olmadığına bakılmalıdır.

- Çiçeklerin toprağına bakılmalı ve toprağının açık renkte olmasına dikkat edilmelidir.

- Son olarak çiçeğin toprağına bakarken suyunun ve toprağın canlılığına ve aynı şekilde kokup kokmadığına bakmalısınız.