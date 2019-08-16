Gül tatlısı yapmak isteyenler için enfes tarif

“Gül tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Gül tatlısı, Kayseri mutfağına ait bir lezzettir. Ülkemizin her yöresinde bin bir çeşit lezzet bulunmaktadır. Kayseri, İç Anadolu Bölgesinin en kalabalık şehirlerinden biridir. Sahip olduğu birçok yöresel ve kültürel zenginlik vardır. Bunların başında da mutfak kültürü gelmektedir. Evliya Çelebi 17. Yüzyılda yazmış olduğu Seyahatname adlı eserinde Kayseri’den bahsetmektedir.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:05
16 Ağustos 2019 Cuma 14:05
Gül tatlısı yapmak isteyenler için enfes tarif

Gül tatlısı kolay yapılan bir tatlı olduğundan aniden gelen misafirinize yapabilirsiniz. Hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tatlı olduğundan bayanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. kadınların kendi aralarında yaptıkları günlerde de pratik ve lezzetli olması nedeniyle sık sık tercih edilmektedir. Gül tatlısı aynı zamanda hem tadıyla hem de şekliyle ramazanda iftar sofralarına yakışacak bir lezzettir. Türk halkı olarak gül tatlısını sık sık tercih etmekteyiz. 

GÜL TATLISI / KAYSERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler

  • 125g BizimYağ Margarin
  • 1su bardağı BizimAyçiçek Yağı
  • Yarımsu bardağı yoğurt + 1 su bardağı irmik
  • 1yumurta + 1 paket vanilya
  • Yarımpaket kabartma tozu
  • 1yemek kaşığı sirke + 1 tutam tuz
  • Aldığıkadar un + 1 su bardağı kırılmış fındık

ŞERBETİ İÇİN

  • 3 subardağı su + 2.5 su bardağı toz şeker
  • Yarımlimonun suyu

GÜL TATLISI / KAYSERİ NASIL YAPILIR?

Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Kısık ateşte 20 dakika daha pişirip soğumaya bırakın. Oda sıcaklığındaki Bizim Yağ Margarin, Bizim Ayçiçeği Yağı, irmik, vanilya, yoğurt, yumurta ve sirkeyi geniş bir kasede karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu azar azar ekleyip yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına dövülmüş fındık yerleştirip karşılıklı dört köşeden kesin ve ortaya doğru kapatarak gül şekli verin. Bizim Yağ Margarin ile yağlanmış tepsiye dizip 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumuş şerbeti üzerine gezdirerek dökün. Bir saat dinlendirdikten sonra servis yapın.

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