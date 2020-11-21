Güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkaran kişilik testi

Kişilik testleri ilişkilerde yol gösterici oluyor. Çünkü birçok insan zaman zaman kendisini tanıyamıyor. Zayıf ve güçlü yönlerinizi ortaya çıkaran külkedisi masalı testini sizler için hazırladık. Külkedisi masalında sizi en çok etkileyen sahne aslında kusurlarınızı ortaya çıkarıyor.



Isamu Saito'nun Kokoloji kitabında yer alan kişilik testleri karar vermede yardımcı oluyor. İşte kendinizi tanımaya yol gösteren kişilik testi...

Külkedisi masalının sizi en çok etkileyen sahnesi hangisidir?

1. Üvey annesinin elinden eziyet çeken Külkedisi’nin hali

2. İyilik perisi tarafından güzel bir prensese çevrilen Külkedisi

3. Sarayın merdivenlerinde saat gece yarısını vurduğunda camdan ayakkabısını düşüren Külkedisi

4. Prensin Külkedisi’ni bulduğu ve camdan ayakkabıyı ayağına giydirdiği sahne

SEÇİLEN SAHNEYE GÖRE YORUMLAR



Seçtiğiniz sahne sizin kişiliğinizdeki en zayıf noktayı veya en büyük kusuru simgelemektedir.

1'i seçtiyseniz: Külkedisi yerleri ovarken üvey annesi ve üvey kardeşleri tarafından sürekli taciz edilmesi güçlü acıma duyguları uyandırır. Ancak, acımanın altında büyüklük ve gurur duyguları vardır. Bu sahneyi kendinizi birisinden üstün görmenizi sağladığı için hatırlıyorsunuz. Başkalarına şefkatli, acıyan gözlerle ve yukarılardan bir yerden bakmak iyi bir özelliktir ama onlara daima tepeden bakmayı alışkanlık haline getirmeyin.

2'yi seçtiyseniz: Sihirli değneğinin bir hareketi ile iyilik perisi Külkedisi’ni büyülü bir prensese çevirir ve dünyasını tamamen değiştirir. Ama burada gerçek dünyada işler hiç de o kadar kolay değildir. Sizin en büyük hatanız gerçek hayattaki sorunları görmezden gelmeniz ve plansızlığınız. Burada, yarattığınız sorunlardan sizi kurtarmak için sihirli değneğini sallayacak bir iyilik perisi olmadığını unutmuşa benziyorsunuz.

3'ü seçtiyseniz: Bu sahne, sizin üzerinizde büyük bir etki yarattı. Çünkü sizin başkalarına muhtaç yanınıza hitap etti. Kendinizi saat on ikiyi vurduğu zaman koşarak kaçarken ve arkanızda sadece sorunlar ve cevaplanmamış sorular bırakırken görebilirsiniz. Kısa vadede arkanızda bıraktıklarınızı daima başkalarının temizlemesini beklemek kolay görünebilir ama günün birinde gerçeklerle yüzleşmeniz gerekecektir.

4'ü seçtiyseniz: Hemen herkes mutlu sonlara bayılır ve siz de bu konuda çoğunluğa dahilsiniz. İşte sizin sorununuz da burada. Basit, normal ve sıradan şeylerle çok kolay mutlu olabiliyorsunuz. Hayattan tek beklediğiniz sıradan bir iş, aile, arkadaşlar, çocuklar…Sizi özgün yapan özelliklerinizi keşfetmek için biraz daha fazla gayret göstermeniz gerekebilir. Öyle hissetmiyor olsanız da, unutmayın siz özelsiniz.